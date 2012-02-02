Банку Порошенко и его друзей удалось избежать ликвидации.
“Международный инвестиционный банк” увеличил свой уставный фонд на 25%, или на 40,5 млн грн – до 202,1 млн грн, сообщается на сайте финучреждения.
Отмечается, что 19 мая 2017 Национальным банком был согласован устав МИБ в новой редакции. Новая редакция предусматривает увеличение размера уставного капитала.
“Выполняя решение Нацбанка относительно минимального размера уставного капитала, МИБ сформировал уставный капитал в размере 202 100 250 грн “, – говорится в сообщении.
Отметим, что ранее Нацбанк в 2016 году постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.
Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/402...at-likvidatsii