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Банку Порошенко и его друзей удалось избежать ликвидации

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Банку Порошенко и его друзей удалось избежать ликвидации

Банку Порошенко и его друзей удалось избежать ликвидации.

“Международный инвестиционный банк” увеличил свой уставный фонд на 25%, или на 40,5 млн грн – до 202,1 млн грн, сообщается на сайте финучреждения.

Отмечается, что 19 мая 2017 Национальным банком был согласован устав МИБ в новой редакции. Новая редакция предусматривает увеличение размера уставного капитала.

“Выполняя решение Нацбанка относительно минимального размера уставного капитала, МИБ сформировал уставный капитал в размере 202 100 250 грн “, – говорится в сообщении.

Отметим, что ранее Нацбанк в 2016 году постановлением №58 обязал банки увеличить капитал до 200 млн грн – к 11 июля 2017 года, до 300 млн грн – к 11 июля 2018 года, до 400 млн грн – к 11 июля 2019 года, до 450 млн грн – к 11 июля 2020 года, до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

Источник: http://news.finance.ua/ru/news/-/402...at-likvidatsii
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