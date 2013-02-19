Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,462 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Double-rocket.club - Double-Rocket Сlub

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Темы без вклада в проект или обсуждение проектов на стадии предстарта. Внимание! Реф. ссылки запрещены!
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 19:29
#1
Топ Мастер
 
Имя: Евгений
Пол: Мужской
Адрес: Lasciate ogni speranza,voi ch’entrate
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 5,974
Благодарностей: 6,813
Записей в блоге: 1
УГ: 2
КП: 0.413
подарки
Double-rocket.club - Double-Rocket Сlub
Я не Админ/Владелец проекта, и даже наши бабушки не соседки, а всего лишь - "Лето на носу! Хочется веселых прибыльных игр".

Старт сегодня : 23.05.2017


double-rocket .club - Double-Rocket Сlub



Инструкция пошагово


5 ПРОСТЫХ ШАГОВ

ПЕРВЫЙ

Зарегистрируйте аккаунт в платежной системе Perfect Money

ВТОРОЙ

Пополните ваш баланс в платежной системе Perfect Money

ТРЕТИЙ

Перейдите в раздел “Внутренний перевод” и сделайте перевод на кошелёк U14834509 в размере 10% от планируемого депозита. Это комиссия которую берет админ за обслуживание игрули 🙂
Например, если хотите вложит 5$, то перевод комиссии должен быт 0.5$.
После того как перевели комиссию, скопируйте номер перевода (batch), он нужен в следующих шагах.

ЧЕТВЕРТЫЙ

Перейдите в раздел “Кредитная Биржа” и выберите раздел “Дать взаймы” в платежной системе Perfect Money

ПЯТЫЙ

Далее вам следует задать условия кредита: от $1 до $5, под 100% на 3 дня.
Процесс сделки – ПЕРСОНАЛЬНО, кошелёк – U14564805
Цель кредита – батч номер от транзакции из шага “Третий”.
Комментарий – любой.
Важно! Если какой-либо из пунктов выполнен неверно, займ будет не принят

Максимальное количество вкладов 10 в сутки на человека. $50

После того как вы отправили заявку, админ проверяет все заявки в ручную и одобряет.
Статус вашей заявки можно посмотреть нажав на Мои Сделки :
Когда одобрена, будет статус “Taken”

Вот и все 🙂

Через 3 дня, деньги в удвоенном размере, вернутся автоматом на ваш счет.

Цитата:
Как видите, нет никакой реф ссылки, потому как полностью отсутствует реферальная программа.
Все на чистом голом азарте и энтузиазме
Админ работает за комиссию.
-------------------------------
Все движения прозрачны, вы можете зайти в суб аккаунт Перфекта с этими данными :

Логин S875912
Пароль rchonqrF
Поехали кататься на ракете!
Цитата:
11:40 23.05.17 Discard 176913976 U1145534
http: //lucid-inform.com -5.02 5.02 USD was deducted from your account due to creation of request for a loan in the amount of 5.00 USD.

11:36 23.05.17 Transfer 176913683 U14834509
Double Rocket -0.5 Sent Payment 0.5 USD to account U14834509. Memo: Играю
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
bespo6ta на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
Re1Kjav1K (Сегодня), vitosi (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:33
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 25.01.2017
Сообщений: 422
Благодарностей: 42
УГ: 2
КП: 0.000
Re: Double-rocket.club - Double-Rocket Сlub
В игре с 2х часов дня
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: Screenshot_20170523-161825~01.png Просмотров: 19 Размер: 340.7 Кб ID: 187209  
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
Re1Kjav1K на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
bespo6ta (Сегодня), vitosi (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:36
#3
Любитель
 
Имя: Валерий
Пол: Мужской
Адрес: Беларусь
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 08.07.2016
Сообщений: 394
Благодарностей: 78
УГ: 1
КП: 0.000
Re: Double-rocket.club - Double-Rocket Сlub
5.09 USD was deducted from your account due to creation of request for a loan in the amount of 5.00 USD.
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
slepoiman вне форума  
Сказали спасибо 2 раз(а):
bespo6ta (Сегодня), vitosi (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:41
#4
Специалист
 
Имя: Витос
Пол: Мужской
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 22.02.2013
Сообщений: 711
Благодарностей: 719
УГ: 3
КП: 0.000
подарки
Re: Double-rocket.club - Double-Rocket Сlub
мои сделки
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 3_23.05.2017_18.40.40.jpg Просмотров: 8 Размер: 652.2 Кб ID: 187213  
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
vitosi на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
bespo6ta (Сегодня), Re1Kjav1K (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:53
#5
Топ Мастер
 
Имя: Larisa
Пол: Женский
Адрес: Italy
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 10.04.2013
Сообщений: 6,729
Благодарностей: 7,973
УГ: 2
КП: 2.259
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Double-rocket.club - Double-Rocket Сlub
Цитата:
Сообщение от vitosi Посмотреть сообщение
мои сделки
и мои))

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
queenshares на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
bespo6ta (Сегодня), investmaks (Сегодня)
Старый Сегодня, 19:58
#6
Профессионал
 
Имя: Макс
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 18.07.2013
Сообщений: 1,219
Благодарностей: 806
УГ: 3
КП: 0.167
подарки
Re: Double-rocket.club - Double-Rocket Сlub
Тряхну и я стариной,вспомню методы дедушки К***на
Поиграю пока что тремя чириками....

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
investmaks на форуме  
Старый Сегодня, 20:02
#7
Интересующийся
 
Пол: Женский
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 28.11.2016
Сообщений: 59
Благодарностей: 32
УГ: 0
КП: 0.000
Re: Double-rocket.club - Double-Rocket Сlub
Присоединяюсь)

Последние сделки

ID Дата Сумма Процент Период Осталось ROI за день Возврат Кредитор / Заемщик Статус Тип

955161 23.05.17 5.00 USD 100% 3 дней 3 дней 33.33% 10 USD Poland U14564805 Double Rocket Taken Дать взаймы

955157 23.05.17 5.00 USD 100% 3 дней 3 дней 33.33% 10 USD Poland U14564805 Double Rocket Taken Дать взаймы

955145 23.05.17 5.00 USD 100% 3 дней 3 дней 33.33% 10 USD Poland U14564805 Double Rocket Taken Дать взаймы

955136 23.05.17 5.00 USD 100% 3 дней 3 дней 33.33% 10 USD Poland U14564805 Double Rocket Taken Дать взаймы

955092 23.05.17 5.00 USD 100% 3 дней 3 дней 33.33% 10 USD Poland U14564805 Double Rocket Taken Дать взаймы

955061 23.05.17 5.00 USD 100% 3 дней 3 дней 33.33% 10 USD Poland U14564805 Double Rocket Taken Дать взаймы

955037 23.05.17 5.00 USD 100% 3 дней 3 дней 33.33% 10 USD Poland U14564805 Double Rocket Taken Дать взаймы

954994 23.05.17 5.00 USD 100% 3 дней 3 дней 33.33% 10 USD Poland U14564805 Double Rocket Taken Дать взаймы
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
korolewaolga на форуме  
Сказали спасибо:
vitosi (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:04
#8
Мастер
 
Имя: Натали
Пол: Женский
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 17.06.2013
Сообщений: 3,982
Благодарностей: 6,931
УГ: 0
КП: 0.304
подарки
Re: Double-rocket.club - Double-Rocket Сlub
Поиграю
Мои займы



Удачной игры всем
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
DolarN на форуме  
Сказали спасибо 2 раз(а):
investmaks (Сегодня), vitosi (Сегодня)
Старый Сегодня, 20:28
#9
Профессионал
 
Имя: Alex
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 19.02.2013
Сообщений: 810
Благодарностей: 220
УГ: 8
КП: 0.229
Re: Double-rocket.club - Double-Rocket Сlub
Интересная игра! Первый раз вижу игру через биржу. Классно придумали. Обязательно вложусь!
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
AlexSystems на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 20:35
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
doublefinance.club - Double Finance Knjaz Список интернет мошенников 33 07.09.2014 13:25
Double-capital2.com - double-capital ver.2.0 BorodaStr Список проблемных/неактивных/закрытых программ 80 12.01.2014 07:39

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар venik55
21 декабря мировой финансовый порядок может окончательно рухнуть
От venik55 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Bloomberg: России удалось развернуться на Китай
От Dmitriy News в разделе «Политика и экономика»
Аватар dmitrytkachev
Торговля новостей
От dmitrytkachev в разделе «Инвестирование в фондовый рынок»
Аватар nlobp
Креди Агриколь КИБ - ca-cib.com
От nlobp в разделе «Банки России»
Аватар Atlantik
brouhaha - brouhaha.info
От Atlantik в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар Frend
Купи второе гражданство за биткойны
От Frend в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
411,462
Тем
470,824
Сообщений
11,645,322

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube