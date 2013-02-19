Я не Админ/Владелец проекта, и даже наши бабушки не соседки, а всего лишь - "Лето на носу! Хочется веселых прибыльных игр".
Старт сегодня : 23.05.2017
double-rocket .club - Double-Rocket Сlub
Инструкция пошагово
5 ПРОСТЫХ ШАГОВ
ПЕРВЫЙ
Зарегистрируйте аккаунт в платежной системе Perfect Money
ВТОРОЙ
Пополните ваш баланс в платежной системе Perfect Money
ТРЕТИЙ
Перейдите в раздел “Внутренний перевод” и сделайте перевод на кошелёк U14834509 в размере 10% от планируемого депозита. Это комиссия которую берет админ за обслуживание игрули 🙂
Например, если хотите вложит 5$, то перевод комиссии должен быт 0.5$.
После того как перевели комиссию, скопируйте номер перевода (batch), он нужен в следующих шагах.
ЧЕТВЕРТЫЙ
Перейдите в раздел “Кредитная Биржа” и выберите раздел “Дать взаймы” в платежной системе Perfect Money
ПЯТЫЙ
Далее вам следует задать условия кредита: от $1 до $5, под 100% на 3 дня.
Процесс сделки – ПЕРСОНАЛЬНО, кошелёк – U14564805
Цель кредита – батч номер от транзакции из шага “Третий”.
Комментарий – любой.
Важно! Если какой-либо из пунктов выполнен неверно, займ будет не принят
Максимальное количество вкладов 10 в сутки на человека. $50
После того как вы отправили заявку, админ проверяет все заявки в ручную и одобряет.
Статус вашей заявки можно посмотреть нажав на Мои Сделки :
Когда одобрена, будет статус “Taken”
Вот и все 🙂
Через 3 дня, деньги в удвоенном размере, вернутся автоматом на ваш счет.
Цитата:
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Как видите, нет никакой реф ссылки, потому как полностью отсутствует реферальная программа.
Все на чистом голом азарте и энтузиазме
Админ работает за комиссию.
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Все движения прозрачны, вы можете зайти в суб аккаунт Перфекта с этими данными :
Логин S875912
Пароль rchonqrF
Поехали кататься на ракете!
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11:40 23.05.17 Discard 176913976 U1145534
http: //lucid-inform.com -5.02 5.02 USD was deducted from your account due to creation of request for a loan in the amount of 5.00 USD.
11:36 23.05.17 Transfer 176913683 U14834509
Double Rocket -0.5 Sent Payment 0.5 USD to account U14834509. Memo: Играю