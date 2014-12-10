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Рады сообщить о скором запуске биткоин сервиса Bonpay!
Компания Bonpay планирует запуск уже через 1-2 месяца.
Bonpay предоставляет высококачественные услуги по хранению, получению, использованию и оплате с помощью биткоин валюты. Продукт компании - биткоин кошелек и пластиковая/виртуальная биткоин карта.
Убедитесь сами, что биткоин транзакции могут совершаться всего за несколько секунд, а использование сервиса может быть намного проще. Все это доступно по самым выгодным тарифам и более, чем в 125 странах мира.
Подробную информацию можно найти на нашем сайте bonpay.com
В случае каких-либо вопросов, наши специалисты всегда рады помочь.