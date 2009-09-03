Биткойн вошел в пятерку наиболее частых поисковых запросов Google, а Эфириум – в топ

По данным Google Trends, опубликованным в понедельник, биткойн входит в топ-5 поисковых запросов Google.
Статистика по США показывает, что по слову “биткойн” в систему поступило более 200 000 запросов, что делает его пятым по популярности. Эфириум вошел в первую двадцатку поисковых запросов: его место – 18-е.
CNBC отмечает, что 100 $, вложенные в биткойн в 2010 году, сегодня превратились в 75 млн $. В этом году стоимость знаменитой биткойн-пиццы составила 22 млн $.
То, что Эфириум вошел в топ-20 поисковых запросов Google, также примечательно. Оставаясь де-факто малознакомым широкой общественности до запуска Enterprise Ethereum Alliance, который произошел в начале этого года, Эфириум ныне описывается ведущими СМИ как “новый Биткойн” и его “главный конкурент”.
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