Optimatics привлек инвестиции для оптимизации водных ресурсов

Optimatics, расположенная в Аделаиде (Австралия) технологическая компания по оптимизации водных ресурсов, получила венчурное финансирование, сумма которого не раскрывается. Инвесторами выступили Suez Ventures и нынешний акционер Emerald Technology Ventures.
Под руководством Кори Уильямса, выполняющего обязанности президента и генерального директора, Optimatics коммерциализировала программное обеспечение Optimizer по оптимизации на основе облачных технологий, которое анализирует системы водоснабжения и очистки сточных вод путем оценки сотен тысяч выгодных вариантов и комбинаций мощностей в соответствии с многочисленными задачами, такими как стоимость, гидравлические характеристики, энергия и качество воды. Решение автоматизирует процесс анализа плана действий и создает множество потенциальных комбинаций, позволяющих планировщикам и инженерам сосредоточиться на эффективных результатах и избегать дорогостоящих проектов с излишним запасом прочности.
В вопросах водораспределения система предлагает такие выгоды:
- минимизация затрат для удовлетворения потребностей системы при разработке и оптимальной организации проектов;
- сравнение вариантов интеграции новых источников водоснабжения, обеспечивающих обслуживание новых объектов или взаимодействующих с ними систем;
- расширение операций для типичных сезонных условий или разработка ежедневных операционных планов;
- оценка стоимости замены устаревающей инфраструктуры с учетом риска остановки объекта с помощью многокритериальной оптимизации;
- анализ влияния прорывов трубопровода и план восстановления.
Коммерциализированное как автономное программное обеспечение с 2014 года, Optimizer имеет более 50 внедрений, которые обеспечивают водными ресурсами более 75 миллионов жителей в Австралии (Аделаида), США (Вашингтон, Хьюстон, Лос-Анджелес, Денвер и др.) и во Франции в партнерстве с SUEZ Consulting (Марсель).
Уникальность
Перевод специально для форума MMGP.ru