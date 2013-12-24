veranika55 Профессионал

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Успешные стартапы США стартуют вне пределах Силиконовой долины



В США настоялось настоящее возрождение стартапов — и это происходит не в Силиконовой долине. И не в Нью-Йорке, не в Бостоне, не в Лос-Анджелесе, или каких-либо другом месте, характерном для предпринимателей с большими идеями. Из Линкольна в Финикс или в Мадисон, процветающие экосистемы стартапов, возникают в традиционно "богом забытых" местах , чтобы бросить вызов “Силиконовой долине" или другим крупным центрам предпринимательства.



В наши дни предприниматели регулярно обходят Силиконовую долину из-за роста издержек и большой конкуренции, предпочитая дружелюбную среду и стабильный, устойчивый региональный рост на Среднем Западе, юге, или в центральной части страны. Эта стратегия в прошлом месяце принесла огромные дивиденды Chewy.com онлайн-зоомагазину, который был приобретен PetSmart за 3,3 миллиарда долларов после того, как он превратился в один из самых быстрорастущих в мире сайтов в сфере электронной коммерции, родом из Форт-Лодердейл, штат Флорида.



Успех Chewy.com вряд ли является единичным случаем; взрывной рост сопутствовал таким компаниям, как Domo (Юта), Magic Leap (штат Флорида), и Cradlepoint (Айдахо). В последние два года, по данным исследования, проведенного в марте в Институте прогрессивной политики, на районы за пределами топ-35 крупнейших городов США приходится почти половина новых компаний в стране. Для сравнения, в предыдущие семь лет, на долю компаний "из глубинки" приходилось менее одной пятой всех новых стартапов. В последние десять лет, а особенно в последние три года, отмечается взрыв в инновационных технологиях, в развитии недвижимости, в следствие дружелюбный политики властей и взаимодействия бизнес-организаций в Бирмингеме, штат Алабама.



Сейчас самое лучшее время, чтобы чтобы открыть стартап за пределами Силиконовой долины. Существует несколько способов, которые предприниматели могут взять на вооружение и использовать для создания и развития экосистемы местных стартапов.



Силиконовую Долину критикуют за медлительность в принятии решений, большие затраты на продвижение товара или услуги, разнообразные акции и скидки, предлагаемые, чтобы набрать обороты. В маленьких городах предприниматели не могут себе этого позволить, так как их типичные потребители имеют другое мировоззрение и потребности в отличие от жителей крупных городов. Для “остальной Америки” вопросы практичности имеют столь важное значение, как и работа на перспективу. Стартап должен решать проблемы в повседневной жизни людей. Потребители в этих регионах могут быть не так восприимчивы к новым предложениям, но менее насыщенные рынки представляют больше возможностей для захвата новых пользователей.



Венчурные капиталисты из Силиконовой долины активно стремится расширить свои владения и географию сделок. Многие фирмы заявили, что они сейчас делают больше сделок за пределами долины, чем в ней. В то время как Калифорния по-прежнему лидирует по количеству венчурных сделок, количество сделок в 1 квартале этого года сократилась по сравнению со сделками в остальной части страны.



В небольших городках все знают друг друга. Будь то венчурные капиталисты или бизнес-инкубаторы, эти инвесторы и наставники более приспособлены к местной культуре и инфраструктуре, чем те, кто живет на другом конце страны. Они встречают своих клиентов на улице и стоят с ними в очереди в магазине, видят их в повседневной жизни. Они лучше понимают проблемы, которые возникают при открытии стартапа и его развитии и взаимодействии с местным сообществом.



Зная особенности своего городка и местных людей можно собрать целевую аудиторию намного быстрее, чем в крупных городах. Достигнуть цели благодаря "сарафанному радио", будет намного сложнее в таких городах, как Сан-Франциско или Нью-Йорке.



Технологичные стартапы не смогут конкурировать с Силиконовой долиной в количестве талантливых сотрудников. Однако, местным стартапам не приходится конкурировать с Facebook, Google или охотников за головами, чтобы построить свою команду. Вместо этого, многие основатели стартапов присматриваются к кадровому потенциалу еще со средней школы, ведь в маленьких городках все друг друга знают. Еще со школы дети начинают подрабатывать и присматривать будущее рабочее место. Поощряется наставничество, и многие остаются, чтобы получив знания и опыт, начать свой собственный бизнес.



Также все большую популярность набирает подбор персонала через интернет. Этим занимаются не только частные фирмы, но и институты, нанимая на работу успешных выпускников.



В Кремниевой долине менталитет “двигаться быстро и ломать вещи” привел к столкновениям между компаниями и местными властями, поскольку компании пытаются выйти на новые рынки, которые не полностью понимают. Маленькие города кровно заинтересованы в укреплении инновационной инфраструктуры, и часто благожелательно относятся к новым стартапам. Строительство прочных рабочих отношений с ключевыми местными игроками позволяет пользоваться преимуществами городских субсидий, налоговых льгот, и сетевых возможности. Все это вместе взятое формирует благоприятную политику для всей экосистемы стартапов.



Инновации могут не только развиваться рядом с побережьем, если США хотят конкурировать в глобальной экономике. Силиконовая Долина по-прежнему сегодня в эпицентре, все больше внимания уделяется Канзас-Сити, Атланте, или Акроне, чтобы запустить успешный бизнес в ближайшие годы.



Специально для mmgp.ru

Переведено по материалам

https://venturebeat.com/2017/05/22/t...ilicon-valley/



100% уникальный текст

https://text.ru/antiplagiat/59241b3863efb В США настоялось настоящее возрождение стартапов — и это происходит не в Силиконовой долине. И не в Нью-Йорке, не в Бостоне, не в Лос-Анджелесе, или каких-либо другом месте, характерном для предпринимателей с большими идеями. Из Линкольна в Финикс или в Мадисон, процветающие экосистемы стартапов, возникают в традиционно "богом забытых" местах , чтобы бросить вызов “Силиконовой долине" или другим крупным центрам предпринимательства.В наши дни предприниматели регулярно обходят Силиконовую долину из-за роста издержек и большой конкуренции, предпочитая дружелюбную среду и стабильный, устойчивый региональный рост на Среднем Западе, юге, или в центральной части страны. Эта стратегия в прошлом месяце принесла огромные дивиденды Chewy.com онлайн-зоомагазину, который был приобретен PetSmart за 3,3 миллиарда долларов после того, как он превратился в один из самых быстрорастущих в мире сайтов в сфере электронной коммерции, родом из Форт-Лодердейл, штат Флорида.Успех Chewy.com вряд ли является единичным случаем; взрывной рост сопутствовал таким компаниям, как Domo (Юта), Magic Leap (штат Флорида), и Cradlepoint (Айдахо). В последние два года, по данным исследования, проведенного в марте в Институте прогрессивной политики, на районы за пределами топ-35 крупнейших городов США приходится почти половина новых компаний в стране. Для сравнения, в предыдущие семь лет, на долю компаний "из глубинки" приходилось менее одной пятой всех новых стартапов. В последние десять лет, а особенно в последние три года, отмечается взрыв в инновационных технологиях, в развитии недвижимости, в следствие дружелюбный политики властей и взаимодействия бизнес-организаций в Бирмингеме, штат Алабама.Сейчас самое лучшее время, чтобы чтобы открыть стартап за пределами Силиконовой долины. Существует несколько способов, которые предприниматели могут взять на вооружение и использовать для создания и развития экосистемы местных стартапов.Силиконовую Долину критикуют за медлительность в принятии решений, большие затраты на продвижение товара или услуги, разнообразные акции и скидки, предлагаемые, чтобы набрать обороты. В маленьких городах предприниматели не могут себе этого позволить, так как их типичные потребители имеют другое мировоззрение и потребности в отличие от жителей крупных городов. Для “остальной Америки” вопросы практичности имеют столь важное значение, как и работа на перспективу. Стартап должен решать проблемы в повседневной жизни людей. Потребители в этих регионах могут быть не так восприимчивы к новым предложениям, но менее насыщенные рынки представляют больше возможностей для захвата новых пользователей.Венчурные капиталисты из Силиконовой долины активно стремится расширить свои владения и географию сделок. Многие фирмы заявили, что они сейчас делают больше сделок за пределами долины, чем в ней. В то время как Калифорния по-прежнему лидирует по количеству венчурных сделок, количество сделок в 1 квартале этого года сократилась по сравнению со сделками в остальной части страны.В небольших городках все знают друг друга. Будь то венчурные капиталисты или бизнес-инкубаторы, эти инвесторы и наставники более приспособлены к местной культуре и инфраструктуре, чем те, кто живет на другом конце страны. Они встречают своих клиентов на улице и стоят с ними в очереди в магазине, видят их в повседневной жизни. Они лучше понимают проблемы, которые возникают при открытии стартапа и его развитии и взаимодействии с местным сообществом.Зная особенности своего городка и местных людей можно собрать целевую аудиторию намного быстрее, чем в крупных городах. Достигнуть цели благодаря "сарафанному радио", будет намного сложнее в таких городах, как Сан-Франциско или Нью-Йорке.Технологичные стартапы не смогут конкурировать с Силиконовой долиной в количестве талантливых сотрудников. Однако, местным стартапам не приходится конкурировать с Facebook, Google или охотников за головами, чтобы построить свою команду. Вместо этого, многие основатели стартапов присматриваются к кадровому потенциалу еще со средней школы, ведь в маленьких городках все друг друга знают. Еще со школы дети начинают подрабатывать и присматривать будущее рабочее место. Поощряется наставничество, и многие остаются, чтобы получив знания и опыт, начать свой собственный бизнес.Также все большую популярность набирает подбор персонала через интернет. Этим занимаются не только частные фирмы, но и институты, нанимая на работу успешных выпускников.В Кремниевой долине менталитет “двигаться быстро и ломать вещи” привел к столкновениям между компаниями и местными властями, поскольку компании пытаются выйти на новые рынки, которые не полностью понимают. Маленькие города кровно заинтересованы в укреплении инновационной инфраструктуры, и часто благожелательно относятся к новым стартапам. Строительство прочных рабочих отношений с ключевыми местными игроками позволяет пользоваться преимуществами городских субсидий, налоговых льгот, и сетевых возможности. Все это вместе взятое формирует благоприятную политику для всей экосистемы стартапов.Инновации могут не только развиваться рядом с побережьем, если США хотят конкурировать в глобальной экономике. Силиконовая Долина по-прежнему сегодня в эпицентре, все больше внимания уделяется Канзас-Сити, Атланте, или Акроне, чтобы запустить успешный бизнес в ближайшие годы.Специально для mmgp.ruПереведено по материалам100% уникальный текст

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