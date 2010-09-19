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Echodyne привлек $29 млн для уникальных радарных систем для дронов и беспилотных авто



Всем беспилотным транспортным средствам нужны датчики, которые помогают им обнаруживать и избегать столкновения с другими объектами. И чтобы работать на высоких скоростях, эти сложные машины должны точно идентифицировать подобные объекты и при этом достаточно заблаговременно, чтобы не сталкиваться с ними.



Существующие системы в основном содержат в себе системы подсветки и обнаружения различных объектов, а также камеры. Но эффективность LiDAR-систем и камер также зависит и от погоды. Потому LiDAR-системы и камеры плохо «видят» в тумане, пыли или при другой ненастной погоде. Некоторые из них вообще не способны осуществлять дальнее сканирование объектов. Многие из них также достаточно громоздки, что не позволяет их использовать для дронов.



Сегодня инвесторы «поставили» 29 миллионов долларов на то, что Echodyne и его легкие радарные системы действительно смогут обеспечить полную автономию для всех видов транспорта, в том числе для дронов, беспилотных автомобилей, лодок и мобильных роботов.



С учетом нового раунда финансирования общий капитал Echodyne вырос до 44 миллионов долларов. Текущий инвестиционный раунд для Echodyne возглавила венчурная компания New Enterprise Associates, к которой присоединились Билл Гейтс, Madrona Venture Group, Vulcan Capital, Lux Capital, Kresge Foundation и другие.



Радарная система Echodyne очень компактна и достаточно легка, что позволяет ее применять на борту любых беспилотных летательных аппаратов, которые обычно используются для коммерческих целей, таких как проверка линий электропередач или исследование сельскохозяйственных культур.



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Генеральный директор Echodyne Эбен Франкенберг заявил, что его стартап успешно продал все свои радары, которые были специально созданы для использования в беспилотных летательных аппаратах. В настоящее время он не может разглашать компании, которые работают над интеграцией его радаров со своим программным и аппаратным обеспечением. Кроме того, Echodyne разрабатывает радарные системы и для беспилотных автомобилей.



По словам гендиректора, компания планирует использовать полученное финансирование для дальнейших исследований и разработок, а также для наращивания ежегодного производства радаров от нескольких сотен до нескольких тысяч единиц.



Большую часть венчурных инвестиций Echodyne планирует направить на усовершенствование своего программного обеспечения, которое работает с данными радарами. При этом генеральный директор компании заявил следующее:



”Наше оборудование является более продвинутым, чем у других существующих коммерческих радаров. Оно действительно работает как радар фазированной антенны, который устанавливают в носовой части реактивного самолета. При этом мы также разработали целую платформу вокруг «зрения» наших радаров – специальное программное обеспечение, аналогичное компьютерному зрению“.



Радары компании Echodyne создают множество точек и четкие изображения, которые, как и компьютерное зрение, могут обрабатываться с использованием нейронных сетей или искусственного интеллекта для классификации и распознавания всего того, что происходит в любой окружающей среде, сообщил генеральный директор стартапа.



Перевод специально для форума MMGP.ru



https://techcrunch.com/2017/05/22/ec...-radar-vision/



https://text.ru/spelling/59236f2a62241 Всем беспилотным транспортным средствам нужны датчики, которые помогают им обнаруживать и избегать столкновения с другими объектами. И чтобы работать на высоких скоростях, эти сложные машины должны точно идентифицировать подобные объекты и при этом достаточно заблаговременно, чтобы не сталкиваться с ними.Существующие системы в основном содержат в себе системы подсветки и обнаружения различных объектов, а также камеры. Но эффективность LiDAR-систем и камер также зависит и от погоды. Потому LiDAR-системы и камеры плохо «видят» в тумане, пыли или при другой ненастной погоде. Некоторые из них вообще не способны осуществлять дальнее сканирование объектов. Многие из них также достаточно громоздки, что не позволяет их использовать для дронов.Сегодня инвесторы «поставили» 29 миллионов долларов на то, что Echodyne и его легкие радарные системы действительно смогут обеспечить полную автономию для всех видов транспорта, в том числе для дронов, беспилотных автомобилей, лодок и мобильных роботов.С учетом нового раунда финансирования общий капитал Echodyne вырос до 44 миллионов долларов. Текущий инвестиционный раунд для Echodyne возглавила венчурная компания New Enterprise Associates, к которой присоединились Билл Гейтс, Madrona Venture Group, Vulcan Capital, Lux Capital, Kresge Foundation и другие.Радарная система Echodyne очень компактна и достаточно легка, что позволяет ее применять на борту любых беспилотных летательных аппаратов, которые обычно используются для коммерческих целей, таких как проверка линий электропередач или исследование сельскохозяйственных культур.Генеральный директор Echodyne Эбен Франкенберг заявил, что его стартап успешно продал все свои радары, которые были специально созданы для использования в беспилотных летательных аппаратах. В настоящее время он не может разглашать компании, которые работают над интеграцией его радаров со своим программным и аппаратным обеспечением. Кроме того, Echodyne разрабатывает радарные системы и для беспилотных автомобилей.По словам гендиректора, компания планирует использовать полученное финансирование для дальнейших исследований и разработок, а также для наращивания ежегодного производства радаров от нескольких сотен до нескольких тысяч единиц.Большую часть венчурных инвестиций Echodyne планирует направить на усовершенствование своего программного обеспечения, которое работает с данными радарами. При этом генеральный директор компании заявил следующее:”Наше оборудование является более продвинутым, чем у других существующих коммерческих радаров. Оно действительно работает как радар фазированной антенны, который устанавливают в носовой части реактивного самолета. При этом мы также разработали целую платформу вокруг «зрения» наших радаров – специальное программное обеспечение, аналогичное компьютерному зрению“.Радары компании Echodyne создают множество точек и четкие изображения, которые, как и компьютерное зрение, могут обрабатываться с использованием нейронных сетей или искусственного интеллекта для классификации и распознавания всего того, что происходит в любой окружающей среде, сообщил генеральный директор стартапа.

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__________________ Последний раз редактировалось CashToday; Сегодня в 03:23 .