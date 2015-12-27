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Изменение в конкурсе Демотиватор и что помогло Joyful выиграть титул Бизнес-Леди MMGP

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Изменение в конкурсе Демотиватор и что помогло Joyful выиграть титул Бизнес-Леди MMGP
Изменение условий конкурса и кто или что помогло Joyful стать Бизнес-Леди MMGP


Изменение в конкурсе Демотиватор

Ровно неделю назад, 15 мая Главный модератор morg поделился изменениями в конкурсе "Демотиватор". Главным призом был статус "Премиум" на 1 месяц, но со следующего этапа победителями будут становиться сразу 3 участника! Победитель с большим количеством "спасибок" получит 11 поинтов, второе место - 6 поинтов и 3 мест - 3 поинта.

Такое нововведение положительно приняли forfor, helenok, kda, lannna, mk1984 и ГераЯ которые оценили сообщение господина morga.

Будет ли новая волна интереса от пользователей форума из за видоизменений в призах? С этим вопросом я обратился к одному из лидеров последних этапов "Горячих новостей" пользователю Lonsdayl.

BiziAlen: Будете ли вы участвовать в новом этапе конкурса с призами в виде поинтов?
Lonsdayl: Да, буду. Это хороший способ проявить себя, собрать дополнительные "спасибо", а так же иметь возможность получить хороший приз. Кстати в текущем я тоже принимаю участие.

BiziAlen: Как вы считаете, какой приз лучше, поинты или ПРЕМИУМ?
Lonsdayl: Премиум

BiziAlen: Привлечет ли видоизменение призов больше аудитории к конкурсу?
Lonsdayl: Вряд ли.

Хочу так же напомнить, что текущий этап голосования заканчивается 25 мая в 23:59, а затем будет новый этап с призами в виде поинтов!

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Новая Бизнес-Леди MMGP Joyful! Давайте узнаем, что помогло Кристине выиграть титул



BiziAlen: Поздравляю Вас Кристина с достойной победой! И сразу вопрос: верили ли вы в победу, когда писали свою историю?
Joyful: Спасибо за поздравление! Когда я писала свою историю, я не думала о победе. Я участвовала в конкурсах "История успеха" и "Бизнес-леди ММГП" в первую очередь для того, чтобы разложить свою деятельность по полочкам. Я часто строю планы по методу сторителлинга. Так вот почему бы, тем же самым методом не провести анализ реализации своих планов? Особенно приятно, когда такой анализ награждается денежными призами!

BiziAlen: Расскажите свое первое ощущение, когда вы узнали о выигрыше?
Joyful: Начало мая было очень напряженным, вечером просто засыпала, не было даже сил заходить на форум. Поэтому узнала, что выиграла только через несколько дней, а то и неделю после подведения итогов. Захожу, а у меня 15 сообщений! И 350 поинтов на счету! Я была в шоке!

BiziAlen: Кто был вашим фаворитом конкурса?
Joyful: Отвечая на этот вопрос сразу, скажу так: я была уверена, что победит lannna! Меня саму поразила ее презентация и я отдала голос за нее. Во-первых, такое на коленке не делается, а во-вторых, сама по себе Светлана очень интересная и яркая личность на форуме. И я не удивлена, что за нее форумчане отдали весомую часть голосов.

BiziAlen: Как вы считаете, ваше упорство помогло выиграть в этом году?) Кстати в том году вы получили звание именно "Леди Напор"
Joyful: Что касается моего упорства - то оно просто часть моей жизни. Совершая тяжелые маневры между семьей и работой, приходится постоянно вспоминать о своей главной цели, помнить для чего все это я делаю. В первую очередь, нельзя потакать своим слабостям, также - всегда сохранять спокойствие (ну или стараться ), ну и главное - не нарушать дисциплину. Стоит один раз дать слабину, и все результаты рухнут как карточный домик. Поэтому, возвращаясь к вопросу об упорстве, оно мне помогло не только в конкурсе. Упорство - неотъемлемая часть моей жизни!

BiziAlen: Расскажите, вам удается удачно гармонировать между бизнесом и семьей?
Joyful: Немного о гармонии...Когда одно из важных для меня звеньев жизни начинает "отцепляться", все сразу идет наперекосяк. Поэтому я всегда стараюсь соблюдать баланс. Жертвую работой и деньгами, если понимаю, что семья во мне начинает нуждаться и я что-то упускаю. Больше работаю, если понимаю, что мне не хватает чувства социальной значимости и признания. Начинаю тратить деньги, когда забываю, для чего я их зарабатываю и погружаюсь с головой в работу...

BiziAlen: Куда если не секрет вы направите свой выигрыш (350 поинтов) ? Бизнес, отдых, семья или поход по магазинам?
Joyful: Кстати о тратах. Вот не знаю я куда потрачу выигрыш. Перфект Мани мне руки не чешет как настоящий кошелек. Пусть лежат там денежки...Уж точно не на псевдоинвестиции ))


BiziAlen: В своей истории вы написали, что уже отпустили со своей жизни раздел псевдоинвестиций, какой теперь ваш самый любимый и посещаемый раздел на MMGP?
Joyful: Теперь в этот раздел даже не захожу, только про форекс читаю иногда. В основном просто статьи на разные темы ищу. Что понравилось на ММГП, там и останавливаюсь для прочтения.

BiziAlen: Немного провокационный вопрос, но куда без него в журналистике) Вы считаете, что это вы как Бизнес-Леди выросли за 1 год на более качественный уровень или уровень конкуренции "Бизнес-леди MMGP - 2017" снизился?
Joyful: Уровень конкурса не поменялся на мой взгляд. Просто в прошлом году было больше общения. Костяк то все равно тот же))) Те, кто собственно и занимал призовые места.

BiziAlen: Дайте совет начинающим бизнесменам, каких основных принципов нужно придерживаться
Joyful: Ну кто я такая, чтобы давать советы?)) Каждый кузнец своего счастья. МИР ТРУД МАЙ!

Специально для форума mmgp.ru
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Метки
mmgp, бизнес-леди, конкурс
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