Sayspring привлек $1,5 млн на программное обеспечение для разработчиков приложений.
Sayspring - стартап, позволяющий дизайнерам создавать голосовые приложения без кода перед передачей проектов на разработку, сегодня привлек $1,5 млн. инвестиций. Раунд возглавлял Compound (ранее Metamorphic Ventures) с участием стратегических ангелов, в том числе Скотта Бельски, Алана Чанга и Питера Стерна.
Дизайнеры визуальных приложений сегодня используют программное обеспечение, чтобы создавать и визуализировать свои приложения перед запуском, а также для создания бета-версий и тестов с участием пользователей, однако разработчики голосовых приложений не имеют подобных ресурсов. Вместо этого, голосовое приложение сразу после программирования и тестируется по ходу дела уже конечными пользователями, которые испытывают приложение на персональном помощнике Alexa, например, в Echo или Google Home.
В конечном итоге многие современные голосовые приложения фактически создаются разработчиками без участия дизайнеров и это сказывается на самих приложениях, в которых чувствуется упор на инженерную мысль, без внимания к интерфейсу. Но для пользователя важны обе составляющие. И Sayspring работает над этой проблемой.
«Практически каждая компания уже занимается дизайном голоса, они просто называют это обучением. Продавцы, представители сферы обслуживания, розничные торговцы и почти все, кто взаимодействует с клиентами, обучаются тому, как определить, что нужно клиенту, как быть полезным и как хорошо представлять свою компанию», - объясняет СЕО Sayspring Марк Вебстер.-«Поскольку голосовые помощники становятся все более распространенными, компаниям стоит убедиться, что эти голосовые впечатления также эффективны и приятны. Это начинается с процесса проектирования голоса».
Идея Sayspring состоит в том, чтобы поплотнее вовлечь дизайнеров в разработку голосовых приложений, тогда эти приложения смогли бы реализовать свой потенциал.
Команда стартапа недавно прошла Entrepreneurs Roundtable Accelerator, - акселерационная программа в Нью-Йорке, где расположен Sayspring. ERA также участвовала в финансировании Sayspring.
Чтобы начать работу с платформой, нетехнические пользователи могут подписаться на бесплатную учетную запись и создать проект. Это включает в себя отображение некоторых пользовательских команд, которые голосовой помощник распознает, и на которые ответит в голосовом приложении. Эти проекты могут быть затем протестированы посредством Sayspring Alexa Skill или Google Home Action. Эти инструменты в основном предлагают дизайнерам возможность опробовать прототип своего голосового приложения перед отправкой разработчикам кода.
Помимо взаимодействия с Alexa или Google Assistant, платформа также интегрировала Amazon Polly (преобразование текста в речь), поэтому дизайнеры могут предварительно просматривать текст и прослушивать звучание при работе.
Кроме того, чтобы дизайнеры могли создавать визуализацию своих проектов и имели возможность испытать их, Sayspring также позволяет делиться проектом с кем угодно. После этого они будут получать стенограмму, каждый раз, когда пользователь обращается к приложению. Это позволяет ускорить итерацию дизайна приложения - опять же, перед тем, как вложить время и ресурсы в разработку.
В декабре Sayspring запустил бесплатный план, а через несколько месяцев представит платные планы для агентств и команд, поскольку стремиться к software-as-a-service бизнес-модели.
У стартапа уже есть десятки компаний, использующих сервис, в том числе один из крупнейших паевых фондов в стране, известное брендинговое агентство, крупные технические фирмы, издательские компании, цифровые агентства, продавцы билетов на мероприятия, больницы, фирмы финансовых услуг и даже производитель электроинструмента и популярная цепочка мест для завтраков.
В дополнение к тому, что процесс проектирования и разработки легче, Sayspring имеет преимущество, позволяя крупным компаниям разрабатывать свои голосовые приложения для нескольких платформ сразу. Пока это включает в себя устройства Amazon Alexa и Google Home. Однако недавно компания завершила техническую работу по поддержке Cortana и планирует представить ее клиентам примерно через месяц.