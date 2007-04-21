btg-ltd.com - Bit Trading Group Ltd

О компании.(гугл перевод)
Bit Trading Group Ltd - является криптовалюта инвестиционной компании, созданной в 2017 году. Мы полностью зарегистрированной инвестиционной компанией, базирующейся в Соединенном Королевстве. Наша Корпоративная штаб-квартира находится здесь: 127 Палмерстон-Роуд, Лондон, Великобритания, Н22 8QX.
Мы предоставляем официальную деятельность компании и регистрация компаний, список дома. Власти Соединенного Королевства тщательно регулировать деятельность финансовых компаний, задействованных в сфере интернет-технологий и онлайн-инвестиций. Вот почему вы будете гарантированно зарабатывать свою прибыль и мгновенно их вывести. Компаний дом вбирает в себя и растворяет организациям в Великобритании, регистрирует информацию компаниям по закону обязаны поставить, и делает эту информацию доступной для общественности.
Бит торговле регистрация ООО Группа номер 10576762. Просмотр подробной информации посетите регистрационную палату сайте.
В зависимости от вашей доли Биткоинов, можно заработать от 3% до 6% каждый день от bitcoins, что вы обратились именно в активных депозитов. Начать с 0.01 БТЦ, и вы можете иметь столько активных депозитов, как вы хотите. Проценты будут накапливаться автоматически на Ваш баланс.
Мгновенные выплаты на спрос-это стандартный вариант для любого из наших клиентов, и нет никаких сборов или других скрытых политика. Просто войдите в Ваш аккаунт и в пару кликов Вы можете запросить доступный остаток на счете или ее часть.
ИНВЕСТ ПЛАНЫ
3% в день
Навсегда
Минимальные: ฿0.010000
Максимум: ฿0.500000
3.2% в день
Навсегда
Минимальные: ฿0.500001
Максимум: ฿1.500000
3.5% в день
Навсегда
Минимальные: ฿1.500001
Максимум: ฿5.000000
4% в день
Навсегда
Минимальные: ฿5.000001
Максимум: ฿10.000000
Проект работает с Bitcoin. Минимальный депозит составляет 0,01 BTC.
Выплаты инстант. Минимальная сумма вывода составляет 0,001 BTC комиссии на вывод нет.