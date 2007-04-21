Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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btg-ltd.com - Bit Trading Group Ltd

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Старый Вчера, 23:34
#1
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.03.2016
Сообщений: 3,593
Благодарностей: 1,756
УГ: 0
КП: 0.000
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btg-ltd.com - Bit Trading Group Ltd
Я не админ!
Старт проекта: 22.05.2017.
тема создана для ознакомления
Цитата:
О компании.(гугл перевод)
Bit Trading Group Ltd - является криптовалюта инвестиционной компании, созданной в 2017 году. Мы полностью зарегистрированной инвестиционной компанией, базирующейся в Соединенном Королевстве. Наша Корпоративная штаб-квартира находится здесь: 127 Палмерстон-Роуд, Лондон, Великобритания, Н22 8QX.

Мы предоставляем официальную деятельность компании и регистрация компаний, список дома. Власти Соединенного Королевства тщательно регулировать деятельность финансовых компаний, задействованных в сфере интернет-технологий и онлайн-инвестиций. Вот почему вы будете гарантированно зарабатывать свою прибыль и мгновенно их вывести. Компаний дом вбирает в себя и растворяет организациям в Великобритании, регистрирует информацию компаниям по закону обязаны поставить, и делает эту информацию доступной для общественности.

Бит торговле регистрация ООО Группа номер 10576762. Просмотр подробной информации посетите регистрационную палату сайте.

В зависимости от вашей доли Биткоинов, можно заработать от 3% до 6% каждый день от bitcoins, что вы обратились именно в активных депозитов. Начать с 0.01 БТЦ, и вы можете иметь столько активных депозитов, как вы хотите. Проценты будут накапливаться автоматически на Ваш баланс.

Мгновенные выплаты на спрос-это стандартный вариант для любого из наших клиентов, и нет никаких сборов или других скрытых политика. Просто войдите в Ваш аккаунт и в пару кликов Вы можете запросить доступный остаток на счете или ее часть.


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Хочу предложить своим рефералам рефбек 10%.
Тема по рефбеку: http://mmgp.ru/showthread.php?t=4538...1#post11020500
Реф. ссылка: https://btg-ltd.com/ref/colaren
депозит(листинг): 0.1 BTC - $ 221.69 https://blockchain.info/ru/tx/794b0c...53f5c71beb8ab9
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Aren на форуме  
Старый Вчера, 23:47
#2
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,455
Благодарностей: 11,142
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: btg-ltd.com - Bit Trading Group Ltd
Цитата:
Сообщение от Aren Посмотреть сообщение
3% в день
Навсегда
"навсегда! дадада!"
"и в дааальний пуууть, на долгиеее годааа"

чото на песни пробило - извиняюсь...


добавлено через 6 минут
так-то ничо себе - на клоуде, но недешовом - ссл из камода скрипт, правда, "свой личный", да и план особого восторга не вызывает - админу надо будет сильно постараться
__________________
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Последний раз редактировалось kodyaich; Вчера в 23:53. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 00:24
#3
Топ Мастер
 
Имя: игорь
Пол: Мужской
Адрес: СССР
Регистрация: 21.04.2007
Сообщений: 22,516
Благодарностей: 10,501
УГ: 89
КП: 0.099
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награды Ветеран MMGP.RU 
Re: btg-ltd.com - Bit Trading Group Ltd
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
скрипт, правда, "свой личный",
скрипт стандартный за 130 баксов
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tigr на форуме  
Старый Сегодня, 00:31
#4
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,455
Благодарностей: 11,142
УГ: 44
КП: 0.055
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Re: btg-ltd.com - Bit Trading Group Ltd
Цитата:
Сообщение от tigr Посмотреть сообщение
скрипт стандартный за 130 баксов
возможно, не спорю - просто я такого стандарта не знаю
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kodyaich на форуме  
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