MetaQuotes подала в суд на PFSoft

MetaQuotes, разработчик самой популярной в мире торговой платформы, подал в суд на компанию PFSoft, создавшую ProTrader. Иск относится к PFSoft LLC Ukraine, PFSoft Ltd Belize и PFSoft Cyprus. В исковом заявлении утверждается, что такие продукты компании как
- ProTrader .Net Station
- ProTrader 2
- ProTrader 3
- ProTrader Multi-Connect (PTMC)
нарушают права на интеллектуальную собственность.
MetaQuotes подала иск на Кипре и 9 мая этого года получила предписание суда, согласно которому PFSoft должна убрать из своих продуктов некоторые файлы, приложения, компоненты, библиотеки и программы, принадлежащие разработчику MetaTrader.
Также, согласно решению суда, компания PFSoft должна в течение 30 дней заблокировать доступ к своему программному обеспечению, если не сможет устранить нарушение. Предписание действует до вынесения окончательного решения суда.
Комментируя эту новость, директор по развитию PFSoft Роман Наливайко отметил: «Мы не согласны с обоснованностью обвинений, выдвинутых MetaQuotes, поэтому будем отстаивать свою позицию в суде. Однако мы удовлетворим требования MetaQuotes, чтобы не ставить под угрозу бизнес своих клиентов
».
Разработчик MetaTrader разослал всем своим клиентам уведомление о том, что если они используют упомянутое ПО от PFSoft, до того, как компания полностью выполнит предписание, то рискуют предстать перед судом за соучастие в нарушении решения суда
.
Источник: ru.forexmagnates.com