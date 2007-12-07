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MetaQuotes подала в суд на PFSoft

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MetaQuotes подала в суд на PFSoft
MetaQuotes, разработчик самой популярной в мире торговой платформы, подал в суд на компанию PFSoft, создавшую ProTrader. Иск относится к PFSoft LLC Ukraine, PFSoft Ltd Belize и PFSoft Cyprus. В исковом заявлении утверждается, что такие продукты компании как
  • ProTrader .Net Station
  • ProTrader 2
  • ProTrader 3
  • ProTrader Multi-Connect (PTMC)

нарушают права на интеллектуальную собственность.


MetaQuotes подала иск на Кипре и 9 мая этого года получила предписание суда, согласно которому PFSoft должна убрать из своих продуктов некоторые файлы, приложения, компоненты, библиотеки и программы, принадлежащие разработчику MetaTrader.

Также, согласно решению суда, компания PFSoft должна в течение 30 дней заблокировать доступ к своему программному обеспечению, если не сможет устранить нарушение. Предписание действует до вынесения окончательного решения суда.

Комментируя эту новость, директор по развитию PFSoft Роман Наливайко отметил: «Мы не согласны с обоснованностью обвинений, выдвинутых MetaQuotes, поэтому будем отстаивать свою позицию в суде. Однако мы удовлетворим требования MetaQuotes, чтобы не ставить под угрозу бизнес своих клиентов».

Разработчик MetaTrader разослал всем своим клиентам уведомление о том, что если они используют упомянутое ПО от PFSoft, до того, как компания полностью выполнит предписание, то рискуют предстать перед судом за соучастие в нарушении решения суда.

Источник: ru.forexmagnates.com
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