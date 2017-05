pilot10 Топ Мастер

Имя: Владимир Пол: Мужской Адрес: Kazakhstan Инвестирую в: Фондовый рынок Регистрация: 25.12.2009 Сообщений: 17,196 Благодарностей: 8,833 УГ: 6 КП: 0.157 подарки награды

Рыночная капитализация в области криптовалюты достигла 77 млрд $ и превзошла Uber

По данным Сoinmarketcap, общая рыночная капитализация криптовалюты превысила 77 млрд $.

Это больше, чем у некоторых из самых успешных мировых стартапов, таких как Uber и Airbnb.



Похоже, криптовалюта становится горячей темой среди инвесторов и энтузиастов технологий.

Биткойн продемонстрировал удивительное ценовое ралли, и вслед за ним устремились альткойны.



Криптовалюты, такие как Лайткойн, Эфириум, Ripple, New Economy Movement, Digibytes и Bytecoin – это лишь некоторые из монет, которые в последние недели удвоились в цене. Что вызывает этот безумный объем покупок?



Хотя признание криптовалюты в Японии является наиболее очевидным из факторов, этот фактор далеко не единственный. Например, Лайткойн успешно активировал SegWit, завоевав доверие многих трейдеров, поддерживающих это программное обеспечение. Эфириум выбрали для построения своих проектов крупные клиенты, такие как Toyota, Deloitte и многие другие, что привело к тому, что цена эфира взлетела до небес и достигла планки почти в 200 $ за монету.



Тот факт, что многомиллиардные компании работают с сектором криптовалюты, только добавляет плюсов к репутации экосистемы и доказывает, что она имеет ценность.



Кроме того, новоиспеченному инвестору гораздо проще начать с криптовалюты. В отличие от Uber и Airbnb, где нужно пройти утомительный процесс покупки акций, можно зарегистрироваться на биткойн-бирже и купить долю монеты за считанные часы. Этот низкий барьер входа также частично объясняет стремительный рост рыночной капитализации, который в настоящее время составляет колоссальные 77 млрд $.



Если сравнить эту цифру с капитализацией Uber (68 млрд $) или Airbnb (30 млрд $), становится ясным, что уже прочно криптовалюта заняла значительное место на общемировом рынке. Никто уже не может отмахнуться от нее как от “волшебных интернет-денег”.



Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!



Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.



Источник Похоже, криптовалюта становится горячей темой среди инвесторов и энтузиастов технологий.Биткойн продемонстрировал удивительное ценовое ралли, и вслед за ним устремились альткойны.Криптовалюты, такие как Лайткойн, Эфириум, Ripple, New Economy Movement, Digibytes и Bytecoin – это лишь некоторые из монет, которые в последние недели удвоились в цене. Что вызывает этот безумный объем покупок?Хотя признание криптовалюты в Японии является наиболее очевидным из факторов, этот фактор далеко не единственный. Например, Лайткойн успешно активировал SegWit, завоевав доверие многих трейдеров, поддерживающих это программное обеспечение. Эфириум выбрали для построения своих проектов крупные клиенты, такие как Toyota, Deloitte и многие другие, что привело к тому, что цена эфира взлетела до небес и достигла планки почти в 200 $ за монету.Тот факт, что многомиллиардные компании работают с сектором криптовалюты, только добавляет плюсов к репутации экосистемы и доказывает, что она имеет ценность.Кроме того, новоиспеченному инвестору гораздо проще начать с криптовалюты. В отличие от Uber и Airbnb, где нужно пройти утомительный процесс покупки акций, можно зарегистрироваться на биткойн-бирже и купить долю монеты за считанные часы. Этот низкий барьер входа также частично объясняет стремительный рост рыночной капитализации, который в настоящее время составляет колоссальные 77 млрд $.Если сравнить эту цифру с капитализацией Uber (68 млрд $) или Airbnb (30 млрд $), становится ясным, что уже прочно криптовалюта заняла значительное место на общемировом рынке. Никто уже не может отмахнуться от нее как от “волшебных интернет-денег”.Подписывайтесь на Bitnovosti в telegram!Делитесь вашим мнением об этой новости в комментариях.

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Заказываю рефбек тут }}} Profit Hunters {{{ Все мои депозиты под страховкой!

100% прибыли I Кешбэк до 15% I ХАЛЯВА Please! __________________ Последний раз редактировалось pilot10; Сегодня в 19:14 .