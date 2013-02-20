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Венчурный фонд Target Global инвестировал в немецкий стартап Auto1 Group €360.000.000

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Венчурный фонд Target Global инвестировал в немецкий стартап Auto1 Group €360.000.000

Венчурный фонд Target Global инвестировал в немецкий стартап Auto1 Group €360.000.000.

Венчурный фонд Target Global инвестировал в немецкий стартап автобиржу Auto1 Group при оценке компании в $2.800.000.000. Эту информацию сообщило агентство Bloomberg.

Стартап-автобиржа Auto1 Group получила €360.000.000 инвестиционных средств как инвестиционный займ и венчурное финансирование.

В текущем раунде финансирования также принимали участие Baillie Gifford & Co. и Princeville Global. Кредитными банками выступили JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Gr, Barclays Plc, Citigroup Inc., BNP Paribas SA и BHF-Bank AG.

Стартап Auto1 Group это интернет платформа для продажи подержаных авто. В компании приобретают подержаные авто от частных лиц и затем перепродает их дилерам.

2 года назад данная стартап-компания была оценена в 1.000.000.000. По данным стартапа его прибыль в прошлом году составила 1.500.000.000 евро, а годом ранее прибыль стартапа была 750.000.000 евро.

В стартапе планируют занять 10% рынка по продаже поддержанных автомобилей в Европе.

В 2015 году стартап-компания Auto1 Group получила инвестиции на общую сумму около 100.000.000 долларов при своей оценочной стоимости 1.000.000.000 долларов от фонда российского бизнесмена Юрия Мильнера Dst Global, DN Capital, Piton Capital и Mutschler Ventures.

После текущего раунда финансирования в стартапе планировали привлечь еще 500.000.000 долларов инвестиционных средств.

По материалам: http://firrma.ru/data/news/33289

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Метки
инвестирование, инвестиции, инвестиции в стартап, стартапы, финансирование стартапа
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