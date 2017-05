Denver10 Мастер

Пол: Мужской Адрес: Донецк Регистрация: 20.02.2013 Сообщений: 4,955 Благодарностей: 1,502 УГ: 24 КП: 0.176 подарки награды

Венчурный фонд Target Global инвестировал в немецкий стартап Auto1 Group €360.000.000

Венчурный фонд Target Global инвестировал в немецкий стартап Auto1 Group €360.000.000.



Венчурный фонд Target Global инвестировал в немецкий стартап автобиржу Auto1 Group при оценке компании в $2.800.000.000. Эту информацию сообщило агентство Bloomberg.



Стартап-автобиржа Auto1 Group получила €360.000.000 инвестиционных средств как инвестиционный займ и венчурное финансирование.



В текущем раунде финансирования также принимали участие Baillie Gifford & Co. и Princeville Global. Кредитными банками выступили JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Gr, Barclays Plc, Citigroup Inc., BNP Paribas SA и BHF-Bank AG.



Стартап Auto1 Group это интернет платформа для продажи подержаных авто. В компании приобретают подержаные авто от частных лиц и затем перепродает их дилерам.



2 года назад данная стартап-компания была оценена в 1.000.000.000. По данным стартапа его прибыль в прошлом году составила 1.500.000.000 евро, а годом ранее прибыль стартапа была 750.000.000 евро.



В стартапе планируют занять 10% рынка по продаже поддержанных автомобилей в Европе.



В 2015 году стартап-компания Auto1 Group получила инвестиции на общую сумму около 100.000.000 долларов при своей оценочной стоимости 1.000.000.000 долларов от фонда российского бизнесмена Юрия Мильнера Dst Global, DN Capital, Piton Capital и Mutschler Ventures.



После текущего раунда финансирования в стартапе планировали привлечь еще 500.000.000 долларов инвестиционных средств.



По материалам:



Венчурный фонд Target Global инвестировал в немецкий стартап автобиржу Auto1 Group при оценке компании в $2.800.000.000. Эту информацию сообщило агентство Bloomberg.Стартап-автобиржа Auto1 Group получила €360.000.000 инвестиционных средств как инвестиционный займ и венчурное финансирование.В текущем раунде финансирования также принимали участие Baillie Gifford & Co. и Princeville Global. Кредитными банками выступили JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Gr, Barclays Plc, Citigroup Inc., BNP Paribas SA и BHF-Bank AG.Стартап Auto1 Group это интернет платформа для продажи подержаных авто. В компании приобретают подержаные авто от частных лиц и затем перепродает их дилерам.2 года назад данная стартап-компания была оценена в 1.000.000.000. По данным стартапа его прибыль в прошлом году составила 1.500.000.000 евро, а годом ранее прибыль стартапа была 750.000.000 евро.В стартапе планируют занять 10% рынка по продаже поддержанных автомобилей в Европе.В 2015 году стартап-компания Auto1 Group получила инвестиции на общую сумму около 100.000.000 долларов при своей оценочной стоимости 1.000.000.000 долларов от фонда российского бизнесмена Юрия Мильнера Dst Global, DN Capital, Piton Capital и Mutschler Ventures.После текущего раунда финансирования в стартапе планировали привлечь еще 500.000.000 долларов инвестиционных средств.По материалам: http://firrma.ru/data/news/33289

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Уникальный инвестиционный блог, только лучшие проекты - e-invest.biz!

$$$ Развози клиентов, получай и выводи прибыль. Торгуй акциями компании $$$

Выгодный обмен __________________