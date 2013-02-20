Венчурный фонд Target Global инвестировал в немецкий стартап Auto1 Group €360.000.000.
Венчурный фонд Target Global инвестировал в немецкий стартап автобиржу Auto1 Group при оценке компании в $2.800.000.000. Эту информацию сообщило агентство Bloomberg.
Стартап-автобиржа Auto1 Group получила €360.000.000 инвестиционных средств как инвестиционный займ и венчурное финансирование.
В текущем раунде финансирования также принимали участие Baillie Gifford & Co. и Princeville Global. Кредитными банками выступили JPMorgan Chase & Co., Goldman Sachs Gr, Barclays Plc, Citigroup Inc., BNP Paribas SA и BHF-Bank AG.
Стартап Auto1 Group это интернет платформа для продажи подержаных авто. В компании приобретают подержаные авто от частных лиц и затем перепродает их дилерам.
2 года назад данная стартап-компания была оценена в 1.000.000.000. По данным стартапа его прибыль в прошлом году составила 1.500.000.000 евро, а годом ранее прибыль стартапа была 750.000.000 евро.
В стартапе планируют занять 10% рынка по продаже поддержанных автомобилей в Европе.
В 2015 году стартап-компания Auto1 Group получила инвестиции на общую сумму около 100.000.000 долларов при своей оценочной стоимости 1.000.000.000 долларов от фонда российского бизнесмена Юрия Мильнера Dst Global, DN Capital, Piton Capital и Mutschler Ventures.
После текущего раунда финансирования в стартапе планировали привлечь еще 500.000.000 долларов инвестиционных средств.
По материалам: http://firrma.ru/data/news/33289