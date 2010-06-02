Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
Сегодня, 18:53
Сегодня, 17:32
#
1
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 16
УГ: 0
roadtodream.biz - Road to Dream
Я не админ/владелец сайта! Тема создана исключительно для ознакомления!
Старт проекта:
22.05.2017
О проекте:
Лето очень близко и Вы уже задумываетесь об отличном отдыхе в шикарном отеле с видом на море, хотите посетить экзотические уголки нашей планеты, но Вы не успели накопить за зиму даже четверть суммы на путёвку.
Вопрос - как и где заработать, либо приумножить уже имеющийся капитал до нужной суммы? Ответ прост!
Road to Dream - программа, разработанная специалистами для массовой аудитории и скорого роста инвестиций за предельно кроткие сроки.
Мы надеемся что для Вас наша программа окажется именно тем шансом, о котором Вы так долго думали и ваши планы на отдых наконец-то сбудутся!
Маркетинг:
ТАРИФ 10$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 10$
Чистая прибыль 0.45$
ТАРИФ 15$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 15$
Чистая прибыль 0.675$
ТАРИФ 20$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 20$
Чистая прибыль 0.9$
ТАРИФ 25$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 25$
Чистая прибыль 1.125$
Партнерская программа:
5% от суммы вклада
Платежные системы:
Payeer, AdvCash, Bitcoin, Perfect Money
Минимальный вклад:
10$
Максимальный вклад:
25$
(на данный момент)
Мой Вклад:
Последний раз редактировалось DecemberMoon; Сегодня в
17:39.
Сегодня, 17:51
#
2
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,358
Благодарностей: 172
УГ: 19
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от
DecemberMoon
ТАРИФ 10$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 10$
Чистая прибыль 0.45$
ТАРИФ 15$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 15$
Чистая прибыль 0.675$
ТАРИФ 20$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 20$
Чистая прибыль 0.9$
ТАРИФ 25$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 25$
Чистая прибыль 1.125$
Маркетинг просто убийственный.. Наверное специалистов привлекали, чтобы такое придумать
Сегодня, 17:54
#
3
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 16
УГ: 0
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от
ratiborff
Маркетинг просто убийственный.. Наверное специалистов привлекали, чтобы такое придумать
Тут тариф единый, по каждому можно депнуть только фиксированную сумму.
Сегодня, 17:56
#
4
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,358
Благодарностей: 172
УГ: 19
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от
DecemberMoon
Тут тариф единый, по каждому можно депнуть только фиксированную сумму.
Я это понял.. Зачем из этого пытаться сделать 4 плана?
Сегодня, 17:59
#
5
Любитель
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 16
УГ: 0
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от
ratiborff
Я это понял.. Зачем из этого пытаться сделать 4 плана?
Тарифов тут больше, они открываются постепенно. Что-то вроде лимитов, чтобы не было закидона
Сегодня, 18:18
#
6
Специалист
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,358
Благодарностей: 172
УГ: 19
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от
DecemberMoon
Тарифов тут больше, они открываются постепенно. Что-то вроде лимитов, чтобы не было закидона
Да я вам не про то.. Понятно, что план один... Непонятно зачем его расписали на 4 части. Вот я и съехидничал про специалистов...
Сегодня, 18:36
#
7
Топ Мастер
Имя:
Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,447
Благодарностей: 11,138
УГ: 44
подарки
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
по технике хорош - ддос-гвард, лицуха Н-скрипта, ссл из камода... да тут вроде многим знакомый админ, не?
добавлено через 4 минуты
наш вован его депами забивает под завязку - как бы не задохся
вован, это свои или листинг?
Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в
18:40.
Причина: Добавлено сообщение
Сегодня, 18:49
#
8
Топ Мастер
Имя:
Владимир
Пол: Мужской
Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,639
Благодарностей: 13,032
УГ: 27
подарки
награды
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от
kodyaich
как бы не задохся вован, это свои или листинг?
листинг...
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Сегодня, 18:53