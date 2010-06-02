Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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roadtodream.biz - Road to Dream

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и имеют основные планы с почасовыми выплатами.
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Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
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ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 17:32
#1
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.000
roadtodream.biz - Road to Dream
Я не админ/владелец сайта! Тема создана исключительно для ознакомления!






Старт проекта: 22.05.2017

О проекте:
Лето очень близко и Вы уже задумываетесь об отличном отдыхе в шикарном отеле с видом на море, хотите посетить экзотические уголки нашей планеты, но Вы не успели накопить за зиму даже четверть суммы на путёвку.
Вопрос - как и где заработать, либо приумножить уже имеющийся капитал до нужной суммы? Ответ прост!
Road to Dream - программа, разработанная специалистами для массовой аудитории и скорого роста инвестиций за предельно кроткие сроки.
Мы надеемся что для Вас наша программа окажется именно тем шансом, о котором Вы так долго думали и ваши планы на отдых наконец-то сбудутся!

Маркетинг:

ТАРИФ 10$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 10$
Чистая прибыль 0.45$

ТАРИФ 15$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 15$
Чистая прибыль 0.675$

ТАРИФ 20$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 20$
Чистая прибыль 0.9$

ТАРИФ 25$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 25$
Чистая прибыль 1.125$

Партнерская программа: 5% от суммы вклада

Платежные системы: Payeer, AdvCash, Bitcoin, Perfect Money

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 25$ (на данный момент)

Мой Вклад:
Последний раз редактировалось DecemberMoon; Сегодня в 17:39.
DecemberMoon на форуме  
Старый Сегодня, 17:51
#2
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,358
Благодарностей: 172
УГ: 19
КП: 0.180
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от DecemberMoon Посмотреть сообщение
ТАРИФ 10$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 10$
Чистая прибыль 0.45$

ТАРИФ 15$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 15$
Чистая прибыль 0.675$

ТАРИФ 20$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 20$
Чистая прибыль 0.9$

ТАРИФ 25$ - 4.5%
Срок депозита 24 часа
Начисление через 24 часа
Сумма депозита 25$
Чистая прибыль 1.125$
Маркетинг просто убийственный.. Наверное специалистов привлекали, чтобы такое придумать
__________________
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ratiborff на форуме  
Старый Сегодня, 17:54
#3
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от ratiborff Посмотреть сообщение
Маркетинг просто убийственный.. Наверное специалистов привлекали, чтобы такое придумать
Тут тариф единый, по каждому можно депнуть только фиксированную сумму.
DecemberMoon на форуме  
Старый Сегодня, 17:56
#4
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,358
Благодарностей: 172
УГ: 19
КП: 0.180
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от DecemberMoon Посмотреть сообщение
Тут тариф единый, по каждому можно депнуть только фиксированную сумму.
Я это понял.. Зачем из этого пытаться сделать 4 плана?
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
ratiborff на форуме  
Старый Сегодня, 17:59
#5
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.12.2016
Сообщений: 126
Благодарностей: 16
УГ: 0
КП: 0.000
Автор темы Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от ratiborff Посмотреть сообщение
Я это понял.. Зачем из этого пытаться сделать 4 плана?
Тарифов тут больше, они открываются постепенно. Что-то вроде лимитов, чтобы не было закидона
DecemberMoon на форуме  
Старый Сегодня, 18:18
#6
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,358
Благодарностей: 172
УГ: 19
КП: 0.180
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от DecemberMoon Посмотреть сообщение
Тарифов тут больше, они открываются постепенно. Что-то вроде лимитов, чтобы не было закидона
Да я вам не про то.. Понятно, что план один... Непонятно зачем его расписали на 4 части. Вот я и съехидничал про специалистов...
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ratiborff на форуме  
Старый Сегодня, 18:36
#7
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,447
Благодарностей: 11,138
УГ: 44
КП: 0.055
подарки
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
по технике хорош - ддос-гвард, лицуха Н-скрипта, ссл из камода... да тут вроде многим знакомый админ, не?

добавлено через 4 минуты
наш вован его депами забивает под завязку - как бы не задохся вован, это свои или листинг?
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Последний раз редактировалось kodyaich; Сегодня в 18:40. Причина: Добавлено сообщение
kodyaich на форуме  
Старый Сегодня, 18:49
#8
Топ Мастер
 
Имя: Владимир
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Адрес: Харьков
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 02.06.2010
Сообщений: 25,639
Благодарностей: 13,032
УГ: 27
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подарки
награды Нострадамус Волшебный горшочек 
Re: roadtodream.biz - Road to Dream
Цитата:
Сообщение от kodyaich Посмотреть сообщение
как бы не задохся вован, это свои или листинг?
листинг...
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kodyaich (Сегодня)
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