roadtodream.biz - Road to Dream

Старт проекта: 22.05.2017



О проекте:

Лето очень близко и Вы уже задумываетесь об отличном отдыхе в шикарном отеле с видом на море, хотите посетить экзотические уголки нашей планеты, но Вы не успели накопить за зиму даже четверть суммы на путёвку.

Вопрос - как и где заработать, либо приумножить уже имеющийся капитал до нужной суммы? Ответ прост!

Road to Dream - программа, разработанная специалистами для массовой аудитории и скорого роста инвестиций за предельно кроткие сроки.

Мы надеемся что для Вас наша программа окажется именно тем шансом, о котором Вы так долго думали и ваши планы на отдых наконец-то сбудутся!



Маркетинг:



ТАРИФ 10$ - 4.5%

Срок депозита 24 часа

Начисление через 24 часа

Сумма депозита 10$

Чистая прибыль 0.45$



ТАРИФ 15$ - 4.5%

Срок депозита 24 часа

Начисление через 24 часа

Сумма депозита 15$

Чистая прибыль 0.675$



ТАРИФ 20$ - 4.5%

Срок депозита 24 часа

Начисление через 24 часа

Сумма депозита 20$

Чистая прибыль 0.9$



ТАРИФ 25$ - 4.5%

Срок депозита 24 часа

Начисление через 24 часа

Сумма депозита 25$

Чистая прибыль 1.125$



Партнерская программа: 5% от суммы вклада



Платежные системы: Payeer, AdvCash, Bitcoin, Perfect Money



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 25$ (на данный момент)



Мой Вклад:

