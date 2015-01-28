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В результате утечек данных стоимость компании падает на 5%

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В результате утечек данных стоимость компании падает на 5%


Стоимость вреда причиненного утечкой данных определяется не только количеством времени, потраченного на исправление ошибок и проблемами с антирекламой. Компании, у которых хакеры уводят данные, могут ожидать, что цена их акций упадет в среднем на 5%, при этом они теряют от 2% до 3% своих клиентов.

Эти данные получены согласно новому исследованию, проведенному Centrify Corp., которая осуществляет услуги по идентификации и предоставляет различные решения для обеспечения безопасности предприятий. Исследование рассмотрело цену на акции 113 компаний, которые потеряли данные своих клиентов и заявили об утечке информации в промежутке от 30 дней до 90 дней после обнаружения кражи.

Компании потеряли около 5% в стоимости их акции в течение нескольких часов после того, как новость стала достоянием общественности. В среднем им потребовалось 45 дней, чтобы восстановить потери, хотя есть заметные различия между теми фирмами, которые приняли все возможные меры по усилению безопасности после случившегося и теми, кто рассмотрел потерю данных, как неосторожную случайность и не отреагировал на нее. Компании, которые оперативно отреагировали на данное нарушение, как правило, восстановили свои акции в цене в течение семи дней, но те, кто не предпринял каких либо мер по усилению защиты все еще пытаются восстановиться в цене в течении 90 дней. Что подчеркивает необходимость того, чтобы организации были искренними и честными в том, что они делают для минимизации таких инцидентов и предотвращения их повторения.

Компании потеряли от 2% до 5% своих клиентов после утечки данных. Это приравнивается к большому финансовому удару, а средний их годовой доход от подобных потерь упал от 2,7 млн. долл. до 4 млн. долл.

В проведенном исследовании также были опрошены три группы людей, в том числе 292 руководителя отдела маркетинга и специалиста по связям с общественностью, 313 специалистов по информационным технологиям и безопасности и 405 потребителей. Выяснилось, что более половины потребителей сказали, что они были проинформированы частными компаниями или правительственными учреждениями, что их персональные данные были украдены во время утечек информации за последние два года. Исследование показало, что большинство потребителей (76%) считают, что компании несут ответственность за безопасность своих данных, но только 46% руководителей маркетинга и 44% ИТ-персонала с ними согласились.

В исследовании также подчеркивается, что потребители плохо разбираются в определенных отраслях. Например, только 24% потребителей доверяют, что банковские и иные учреждения, выдающие кредитные карточки способны защитить их данные, по сравнению с 68% потребителей, которые доверяют безопасности данных в медицинских фирмах. Но в реальности, организации, выдающие кредиты и кредитные карточки являются гораздо более безопасными, имея всего 4,8% утечек данных от данных нарушений, по сравнению с здравоохранением, на которое приходится 34% краж данных в результате таких инцидентов.

Некоторые различия в результатах опроса, однако, поднимают вопрос о его точности. В частности, 40% опрошенных IT специалистов заявили, что они сталкивались с утечками данных в компании, связанными с утратой более чем 1000 записей клиентов или другой деловой информации в последние два года. Хотя только 23% сотрудников по связям с общественностью сообщило, что знали о утечках информации и краже баз данных. Это связано либо с упущениями в результате отбора специалистов, либо с тем, что некоторые опрошенные были не совсем честными.

Специально для mmgp.ru
Переведено по материалам
https://siliconangle.com/blog/2017/0...e-study-finds/
http://pressreleases.responsesource....rs-to-protect/

100% уникальный текст
https://text.ru/antiplagiat/5922da868c4f9
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