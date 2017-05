monhyip



CryptoUnit - cryptounit.cc



Старт 22 мая 2017 года.



Особенности в проекте:



[ SSL ][ AntiDDOS ][ Live Chat ]



О программе:

Цитата: CRYPTO UNIT является инвестиционной системы, криптовалюты, которая является частью дочерней компании "КРИПТО капитал Альянс Лимитед". Мы основаны в Великобритании и в нашей работают специалисты по инвестициям из многих отраслях, начиная от современных компьютерных технологий в машиностроении. Наши инвестиционные эксперты имеют большой опыт во всех техниках криптовалюты, и они могут ответить на любой вопрос о bitcoin-майнинга. Как Биткоин майнинг, у нас есть только одна цель: обеспечить дружественный инвестиционной платформой, которая поможет инвесторам в принятии правильных инвестиционных решений. Мы тщательно разработаны и подготовлены автоматизированные платформы, а также получили необходимый опыт. Если вы выберете нашу компанию в качестве надежного финансового партнера, вы можете быть уверены в высокой степени профессионализма наших трейдеров и финансовых экспертов. Условия инвестиций:







0.2% - 0.32% в час на 10 дней



Платежные системы:

PerfectMoney, Payeer, BitCoin



Языковые версии сайта:

На английском языке



Возможности связи с поддержкой проекта:

Форма поддержки на сайте

Он-лайн чат



Реферальная система:

10%





Данные whois:

Updated Date: 2017-05-14T02:41:02.00Z

Creation Date: 2017-05-14T09:41:00.00Z

Name Server: BILL.NS.CLOUDFLARE.COM

Name Server: LINDA.NS.CLOUDFLARE.COM



Сервер:

IP Address 104.28.16.101 - 298 other sites hosted on this server

IP Location United States - Arizona - Phoenix - Cloudflare Inc.

ASN United States AS13335 CLOUDFLARENET - CloudFlare, Inc., US (registered Jul 14, 2010)



SSL

Valid from May 15, 2017 to May 16, 2018

Serial Number: 96a86135fdae70d5f28ee5ee69f7334a

Signature Algorithm: sha256WithRSAEncryption

Issuer: COMODO RSA Domain Validation Secure Server CA





Мой вклад:

Pay system : PerfectMoney



Date: 05/22/2017 12:21

Batch: 176806671

From: U1426715

To: U12550541

Amount: -201.00

Currency: USD

Pay system : PerfectMoney

Date: 05/22/2017 12:21

Batch: 176806671

From: U1426715

To: U12550541

Amount: -201.00

Currency: USD

Memo: Sent Payment 200.00 USD to account U12550541. Memo: Shopping Cart Payment. Create deposit monhyip.

