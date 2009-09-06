Канадский стартап разрабатывает украинскую социальную сеть Ukrainians

Специалисты канадской компании StartupSoft предложили создать социальную сеть Ukrainians, которая объединит этнических украинцев со всего мира, а также станет альтернативой недавно заблокированным на территории нашей страны «ВКонтакте» и «Одноклассникам». Компания объявила сбор подписей в поддержку данного проекта.
«Команда из 30 программистов StartupSoft вместе готовы разработать украинскую соцсеть одновременно для трех платформ: iOS, Android и web», — говорится в заявлении на странице проекта.
На сайте можно подержать идею создания нового сервиса своим голосом. StartupSoft планировали до первого июня собрать 50 тысяч голосов, чтобы приступить к разработке продукта. Однако уже сейчас инициативу поддержали около 63 тысяч человек.
Когда нужное количество голосов было достигнуто, разработчики объявили о старте разработки, поэтому вполне возможно, что в скором времени мы сможем увидеть первые плоды работ.
Напомним, что ранее президент Украины подписал указ о расширении санационного списка против российских компаний. Под запрет попали в том числе соцсети «ВКонтакте» и «Одноклассники».
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