DAILY RESERVE - dailyreserve.com



старт 22.05.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0.8 Trust Score point(s) Payza Payeer Bitcoin AdvCash



языки: EN







Описание:



Цитата: DAILY RESERVE LIMITED является полностью зарегистрированной инвестиционной компанией, базирующейся в Великобритании. Регистрационный номер - 10728007. Наш головной офис находится здесь: 56 Friern Park, London N12 9DP, Великобритания. Наша компания в основном специализируется на биржевых торгах и играет на финансовых рынках - основное внимание уделяется в основном валютному рынку, который очень плавный и доступен 24 часа в сутки, что часто увеличивает норму прибыли. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы в авторитетных банках и государственных финансовых учреждениях. Постоянно разрабатывая и тестируя стратегии по историческим данным, мы уверены, что наши стратегии были и будут по-прежнему эффективными. Мы мгновенно реагируем на сигналы и ежедневно меняем наши действия, чтобы выйти на рынок. Мы - группа бывших сотрудников многих брокерских фирм и брокеров по всему миру. Мы хотели создать место, где инвесторы смогут безопасно инвестировать свои средства. На сегодняшний день мы работали в автономном режиме в Соединенном Королевстве, которое принесло нам кучу доверенных клиентов, с которыми мы работаем до сегодняшнего дня. Теперь мы решили открыть новую компанию, которая будет работать в режиме онлайн и предоставить возможность использовать наши услуги для инвесторов со всего мира. DAILY RESERVE LIMITED может предложить вам безопасность инвестиций, высокие поля и получение диверсифицированных источников дохода. Диверсификация является важным и ключевым элементом в управлении фондами. Наша компания никогда не инвестировала все ресурсы в одном месте. Наши инвестиции основаны на заранее установленных графиках работы для поддержания безопасности в чрезвычайных ситуациях или в непредвиденных событиях. Инвест планы:



5.5% в день 30 дней

Plan A

$10.00 - $50000.00



7.0% в день 20 дней

Plan B

$100.00 - $50000.00



11.8% в день 10 дней

Plan C

$500.00 - $50000.00







депозит:



22.05.17 08:43 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U14640885 from U1294xxx. Batch: 176785278. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to DAILY RESERVE LIMITED, User allhyips, 7.0 Daily For 20 Days.



подробности:



Минимальный вклад: 10$

Максимальный вклад: 50000$

Реферальские: 7% 2% 1%

Выплаты: вручную

Скрипт: GoldCoders dailyreserve.com - Licensed

Особенности: SSL +



Name Server: ns1.easy-geo-dns.com

Name Server: ns2.easy-geo-dns.com

Name Server: ns3.easy-geo-dns.com

Name Server: ns4.easy-geo-dns.com



Updated Date: 2017-04-27T04:42:09.00Z

Creation Date: 2017-04-13T21:06:51.00Z

Registrar Registration Expiration Date: 2022-04-13T21:06:51.00Z

Registrar: NAMECHEAP INC



