Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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DAILY RESERVE - dailyreserve.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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#1
Топ Мастер
 
Пол: Женский
Адрес: Россия
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.07.2008
Сообщений: 69,162
Благодарностей: 4,912
Записей в блоге: 3
УГ: 27
КП: 0.148
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
DAILY RESERVE - dailyreserve.com
Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта. Тема создана с целью информирования и не является призывом к действию.

старт 22.05.2017 PerfectMoney Верифицирован, 0.8 Trust Score point(s) Payza Payeer Bitcoin AdvCash

языки: EN



Описание:

Цитата:
DAILY RESERVE LIMITED является полностью зарегистрированной инвестиционной компанией, базирующейся в Великобритании. Регистрационный номер - 10728007. Наш головной офис находится здесь: 56 Friern Park, London N12 9DP, Великобритания. Наша компания в основном специализируется на биржевых торгах и играет на финансовых рынках - основное внимание уделяется в основном валютному рынку, который очень плавный и доступен 24 часа в сутки, что часто увеличивает норму прибыли. Наши сотрудники имеют многолетний опыт работы в авторитетных банках и государственных финансовых учреждениях. Постоянно разрабатывая и тестируя стратегии по историческим данным, мы уверены, что наши стратегии были и будут по-прежнему эффективными. Мы мгновенно реагируем на сигналы и ежедневно меняем наши действия, чтобы выйти на рынок. Мы - группа бывших сотрудников многих брокерских фирм и брокеров по всему миру. Мы хотели создать место, где инвесторы смогут безопасно инвестировать свои средства. На сегодняшний день мы работали в автономном режиме в Соединенном Королевстве, которое принесло нам кучу доверенных клиентов, с которыми мы работаем до сегодняшнего дня. Теперь мы решили открыть новую компанию, которая будет работать в режиме онлайн и предоставить возможность использовать наши услуги для инвесторов со всего мира. DAILY RESERVE LIMITED может предложить вам безопасность инвестиций, высокие поля и получение диверсифицированных источников дохода. Диверсификация является важным и ключевым элементом в управлении фондами. Наша компания никогда не инвестировала все ресурсы в одном месте. Наши инвестиции основаны на заранее установленных графиках работы для поддержания безопасности в чрезвычайных ситуациях или в непредвиденных событиях.
Инвест планы:

5.5% в день 30 дней
Plan A
$10.00 - $50000.00

7.0% в день 20 дней
Plan B
$100.00 - $50000.00

11.8% в день 10 дней
Plan C
$500.00 - $50000.00

депозит:

22.05.17 08:43 Transfer Sent Payment: 150.00 USD to account U14640885 from U1294xxx. Batch: 176785278. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to DAILY RESERVE LIMITED, User allhyips, 7.0 Daily For 20 Days.

подробности:

Минимальный вклад: 10$
Максимальный вклад: 50000$
Реферальские: 7% 2% 1%
Выплаты: вручную
Скрипт: GoldCoders dailyreserve.com - Licensed
Особенности: SSL +

Name Server: ns1.easy-geo-dns.com
Name Server: ns2.easy-geo-dns.com
Name Server: ns3.easy-geo-dns.com
Name Server: ns4.easy-geo-dns.com

Updated Date: 2017-04-27T04:42:09.00Z
Creation Date: 2017-04-13T21:06:51.00Z
Registrar Registration Expiration Date: 2022-04-13T21:06:51.00Z
Registrar: NAMECHEAP INC

РЕГИСТРАЦИЯ
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Старый Сегодня, 11:55
#2
Профессионал
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 31.12.2015
Сообщений: 4,054
Благодарностей: 407
УГ: 10
КП: 0.000
подарки
Re: DAILY RESERVE - dailyreserve.com
I'm joined!
The amount of 200 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U4227222->U14640885. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to DAILY RESERVE LIMITED, User MYHYIPSNET, 5.5 Daily For 30 Days.. Date: 09:07 22.05.17. Batch: 176787532.
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Старый Сегодня, 12:43
#3
Топ Мастер
 
Имя: Сергей
Пол: Мужской
Адрес: Дикий Запад. Сибири)
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 09.07.2011
Сообщений: 19,439
Благодарностей: 11,136
УГ: 44
КП: 0.055
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Re: DAILY RESERVE - dailyreserve.com
по технике норм, но плантик длинноват, канешна... и планы вывернуты - хз чо он там себе думает
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