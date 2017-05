Ирландские банки начинают тестирование системы платежей на основе Эфириума



Ряд крупнейших банков Ирландии, в числе которых Ulster Bank, AIB и Permanent TSB, в сотрудничестве с Deloitte, приступили к тестированию технологии блокчейна при проведении местных и международных денежных переводов.

Они используют частный блокчейн – форк Эфириума Emerald, разработанный Королевским Банком Шотландии (Royal Bank of Scotland), которому принадлежит Ulster Bank. Исходный код Emerald в ближайшее время будет выложен в открытый доступ.

Разработчики Emerald позиционируют свою платформу в качестве альтернативы SWIFT и заявляют, что их версия способна обрабатывать сотни транзакций в секунду, причем окончательный расчет по каждой транзакции займет лишь несколько секунд.

В пресс-релизе говорится, что тестирование платформы показало многообещающие результаты, при этом внедрение сервиса платежных каналов могло бы существенно увеличить производительность. Однако, банки-участники отмечают, что решение о возможности использовании платежных каналов будет принято только после внедрения сервиса, поскольку нужно будет оценить сложности и дополнительные расходы – ведь придется портировать ее в Emerald. Система платежных каналов Эфириума Raiden, принцип работы которой аналогичен Lightning для Биткойна, планировалась к внедрению в публичный блокчейн Эфириума в марте этого года, однако этого не произошло по неизвестной причине, и разработчики Raiden до сих пор не сообщили о своих дальнейших планах.







В целом, потенциальные пользователи платформы занимают выжидательную позицию и заявляют:

Эфириум, в первую очередь – публичный блокчейн, а многие требования Emerald не совпадают с общим направлением развития Эфириума. Другими словами, было бы замечательно, если бы нужные нам функции были бы реализованы в публичном блокчейне. По результатам предстоящих переговоров с командой разработчиков Эфириума, мы примем окончательное решение по поводу того, будем ли мы работать на основном блокчейне, или сосредоточимся на частных блокчейнах.

Под нужными функциями подразумевается повышенная приватность транзакций – банки нервничают, если любой будет иметь доступ к их информации. Внедрение в Эфириум функций приватности транзакций, заимствованных у Zcash, планируется, но будут ли они включены в новый релиз Эфириума - Metropolis - пока неизвестно.

На момент написания статьи неизвестно, состоялись ли переговоры с разработчиками Фонда Эфириума, однако очевидно, что RBS придает большое значение пилотному проекту с участием ирландских банков и видит потенциал технологии.

Разработчики Emerald из RBS замечают, что для проведения денежных расчетов в пределах Соединенного Королевства существует доверенный посредник – Центральный Банк (Bank of England), и ответственность за быстрое прохождение платежей лежит на нем, то для международных расчетов такого органа не существует, что может привести к длительным задержкам, когда платеж идет несколько дней:

При проведении мультивалютных международных платежей, централизованного органа власти не существует, и как раз в них применение технологии блокчейна кажется наиболее подходящим. Тем не менее, мы считаем, что для демонстрации преимуществ распределенного реестра нашим клиентам, крайне желательно в первую очередь запустить в эксплуатацию систему внутренних платежей.

Технология блокчейна способна снизить время прохождения платежей с дней до секунд, высвободив существенный объем замороженных средств и тем самым повысив эффективность использования денежных средств.



