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Европейский розничный гигант Alza начинает принимать биткоины

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Европейский розничный гигант Alza начинает принимать биткоины


Один из крупнейших в Европе интернет-магазинов электроники - Alza - начал принимать к оплате биткоины, а в ближайшее время он также планирует добавить эфир и лайткойн. По информации словацкого издания Trend, розничный гигант принимает платежи в биткоинах во всех магазинах, представленных в Чехии, Словакии, Австрии, Германии и Великобритании. Такой шаг обусловлен тем, что компания решила пойти навстречу многочисленным запросам покупателей с просьбами ввести в качестве метода оплаты биткоины.
Для обеспечения криптовалютных платежей в интернет-магазинах, розничный гигант использует платёжные сервисы Bitcoinpay.
Головной офис компании находится в Праге. Alza является крупнейшей компанией розничной торговли в Чехии и соседней Словакии. Именно в столицах этих двух стран - Праге и Братиславе - Alza установила биткойноматы в розничных магазинах. При помощи терминалов можно купить и продать биткоины, сконвертировав их в евро и словацкие кроны и наоборот.
Присутствие Alza ощущается преимущественно в Центральной и Восточной Европе, однако в планах компании - расширить географию в страны Западной Европы.
Британский сайт упоминает биткоин в числе четырёх возможных методов оплаты (помимо карт, системы PayPal и банковских платежей). Все возвраты оформляются в фунтах стерлингах и евро, не в биткоинах.
Руководитель отдела интернет-маркетинга Alza, Ян Садилек (Jan Sadilek), заявляет:
«Интеграция торговли в биткоинах должна популяризовать такого рода платежи и потенциал новых технологий. На сегодняшний день, Прага - один из важнейших криптовалютных центров в Европе».
В будущем розничный гигант планирует также принимать к оплате другие криптовалюты, в частности, речь идёт об Эфириуме и Лайткойне.

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