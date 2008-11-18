Google представила бета-версию Android O

На последней конференции Google I/O разработчики поделились деталями следующего крупного обновления. В компании отметили, что в процессе разработки много времени было уделено основным проблемам современных смартфонов: время автономной работы, стабильность ОС, скорость загрузки и безопасность.
В сфере безопасности, к примеру, появится функция Play Protect, предназначенная для проверки приложений в каталоге Play на наличие вредоносных функций. Специалисты рассказали, что сейчас ежесуточно проверяется порядка 50 миллиардов приложений и миллиард устройств. При фиксации подозрительного поведения Android поможет пользователю удалить приложение. Информация о сканировании загруженных программ пользователь может просмотреть в магазине Google Play.
В плане ускорения скорости загрузки Android разработчики обещают, что время старта ОС уменьшится вдвое.
Приложения также будут работать быстрее. Этого смогли добиться путем значительных изменений в ядре платформы. Время автономной работы значительно возрастет. Новая версия Android будет более строго контролировать фоновую активность приложений. К примеру, фоновому приложению будет запрещено постоянно активировать GPS-модуль для получения актуальных данных геолокации.
В интерфейсе также появились новые элементы. К примеру, на ярлыках приложений появятся дополнительные метки, показывающие наличие непрочитанных уведомлений (как в iOS). Количество новых уведомлений отображаться не будет, однако при длительном нажатии на ярлык откроется дополнительная панель, которая позволит взаимодействовать с такими сообщениями.
Работа с текстом теперь будет гораздо удобнее.
Функция автоматического заполнения в процессе ввода текста теперь будет доступна во всех приложения (раньше работала только в Google Chrome). Процесс выделения текста станет легче – Android будет автоматически определять адреса или телефонные номера и сразу выделять их при двойном нажатии. Также после выделения будет отображаться дополнительное окно со списком приложений, где можно использовать выделенный текст. Например, при копировании номера телефона сразу появится предложение начать набор данного номера.
Еще одно интересное изменение Android O – функция картинка в картинке.
Подписчики YouTube Red могут вывести просматриваемое видео в отдельное окно, разместить его в произвольном месте экрана и продолжить использовать смартфон в обычном режиме. Аналогично можно работать в видеочатом Google Duo (другие программы пока не поддерживают такую функцию).
По материалам 3dnews.ru