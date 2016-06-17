Invest-withstan.club - Страховки, рефбеки от 100%, Конкурсы и многое другое ...

предлагаю по всем проектам рефбеки начиная от 100% и до 400% зависит от суммы вклада и проекта. О Получении рефбека прошу отписываться в данной теме.
Так же по многим проектам выделяю страховые средства, которые возмещаются в равной мере в случае закрытия HYIP. Всех участников кто получил от меня страховые средства, прошу отписываться в данной теме.
Я провожу конкурсы в своем телеграмм чате
с раздачей денег, всех участников кто получил средства от меня за активность прошу отписываться в данной теме.
Свежие новости по рефбеку в первую очередь появляются на моем телеграмм канале
Для получения рефбека по любому из проектов в котором я участвую, вам необходимо:
1. Зарегистрироваться по моей реферальной ссылке в любом из проектов предоставленных на блоге.
2. связаться со мной и уточнить являюсь ли я вашим аплайном.
3. внести депозит
4. получить рефбек и отписаться о получении в данной теме.
5. я выплачиваю рефбек если заявка была подана не позднее чем через 48 часов после создания депозита.
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