OPLOTT



Пол: Мужской Инвестирую в: HYIP Регистрация: 16.11.2015 Сообщений: 2,785 Благодарностей: 918 УГ: 21 КП: 0.175 подарки

Ювелир из Украины производит "живые" украшения в виде двужущихся часовых механизмов





Украинский ювелир из Запорожья 34-летний Владислав Сизов, можно сказать, что своими силами разработал и создал ювелирную подвеску (кулон), которая больше похожа на традиционный часовой механизм. В созданной подвеске все шестерёнки двигаются, что действительно говорит о буквально ювелирной работе мастера и его единомышленников.



По словам Владислава, какое-то время назад он увидел по телевидению программу посвященную 3D-пазлам и после этого его посетила оригинальная идея, чтобы создать подобную "часовую" подвеску. В целом это новое слово в ювелирном деле - Владислав специально искал несколько дней в Интернете, что-то подобное, однако никто до него точно такое сделать не сумел. По его словам, в настоящее время в ювелирной промышленности уже несколько десятилетий никто ничего принципиально нового не создавал, а выпускают уже привычные всем одинаковые кольца, серьги, кулоны, подвески и т.д. Поэтому ему захотелось внести еще и свежий ветер в ювелирные украшения, чтобы это было необычно и ново.



Этот кулон в виде сердца был выполнен из золота и серебра, а кроме того, в нём зафиксировано более 200 драгоценных камней диаметром 1 мм. Причём по желанию заказчика мастера могут вставлять в кулон любые драгоценные камешки - рубины, сапфиры, бриллианты и фианиты и т.п. А вообще Владислав планирует разработать уже целую торговую линейку подобных изделий из драгметаллов.



Тем не менее первый кулон под руководством Владислава, собирал более опытный человек чем он: - мастер ювелирного дела из Запорожья Дмитрий Романюта и тем самым оказал Владиславу большую помощь, поскольку как оказалось, то у Владислава нет профессионального образования, но правда ранее он обучался ювелирному делу у своего наставника Юрия Борисенко, хотя и сам достаточно много ищёт полезного для своего уже профессионального увлечения через сеть Интернет, например.



На вопросы журналистов, что а почему он не запантентовал свою эту новую разработку в виде часового механизма, отвечает, что не видит в этом особого смысла, так как патент не даст полной гарантии, что его работу не начнут подделывать, а судится со всеми изготовителями "левой" подобной продукции - времени просто у него не хватит. И если уж будут подделывать, то получается такая вещь реально востребована на рынке и людям она интересна.



Также сообщается, что первые произведенные необычные кулоны были проданы заграницу, в Великобританию. Что касается цены этого можно сказать, что ювелирного произведения, то кулон выполненный из золота стоит 15 000 гривен, из серебра - 2500 гривен. Вес кулона составляет около 10 грамм.



YouTube YouTube

Специально для mmgp.ru



https://text.ru/antiplagiat/5921dcfea7e41 Украинский ювелир из Запорожья 34-летний Владислав Сизов, можно сказать, что своими силами разработал и создал ювелирную подвеску (кулон), которая больше похожа на традиционный часовой механизм. В созданной подвеске все шестерёнки двигаются, что действительно говорит о буквально ювелирной работе мастера и его единомышленников.По словам Владислава, какое-то время назад он увидел по телевидению программу посвященную 3D-пазлам и после этого его посетила оригинальная идея, чтобы создать подобную "часовую" подвеску. В целом это новое слово в ювелирном деле - Владислав специально искал несколько дней в Интернете, что-то подобное, однако никто до него точно такое сделать не сумел. По его словам, в настоящее время в ювелирной промышленности уже несколько десятилетий никто ничего принципиально нового не создавал, а выпускают уже привычные всем одинаковые кольца, серьги, кулоны, подвески и т.д. Поэтому ему захотелось внести еще и свежий ветер в ювелирные украшения, чтобы это было необычно и ново.Этот кулон в виде сердца был выполнен из золота и серебра, а кроме того, в нём зафиксировано более 200 драгоценных камней диаметром 1 мм. Причём по желанию заказчика мастера могут вставлять в кулон любые драгоценные камешки - рубины, сапфиры, бриллианты и фианиты и т.п. А вообще Владислав планирует разработать уже целую торговую линейку подобных изделий из драгметаллов.Тем не менее первый кулон под руководством Владислава, собирал более опытный человек чем он: - мастер ювелирного дела из Запорожья Дмитрий Романюта и тем самым оказал Владиславу большую помощь, поскольку как оказалось, то у Владислава нет профессионального образования, но правда ранее он обучался ювелирному делу у своего наставника Юрия Борисенко, хотя и сам достаточно много ищёт полезного для своего уже профессионального увлечения через сеть Интернет, например.На вопросы журналистов, что а почему он не запантентовал свою эту новую разработку в виде часового механизма, отвечает, что не видит в этом особого смысла, так как патент не даст полной гарантии, что его работу не начнут подделывать, а судится со всеми изготовителями "левой" подобной продукции - времени просто у него не хватит. И если уж будут подделывать, то получается такая вещь реально востребована на рынке и людям она интересна.Также сообщается, что первые произведенные необычные кулоны были проданы заграницу, в Великобританию. Что касается цены этого можно сказать, что ювелирного произведения, то кулон выполненный из золота стоит 15 000 гривен, из серебра - 2500 гривен. Вес кулона составляет около 10 грамм.Специально для mmgp.ru

MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег На правах рекламы

Крупнейшая Инвестиционная Сеть в Мире! eToro

Крипта на Халяву! Тут __________________