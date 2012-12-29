frog-farm.ru - Frog-Farm

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Об игре:
ВАШЕ БОЛОТО
Старт проекта 14.05.2017
В этом болоте вы можете купить лягушек которые будут ловить мух. Каждая лягушка ловит мух в зависимости от своего навыка. Чем опытнее лягушка, тем больше мух в час она может поймать. Все мухи попадают в банку. После чего вы можете их продать.
БАНКИ С МУХАМИ
Тут вы можете обменять пойманных мух на серебро. Каждая лягушка ловит мух со своим процентом на вывод и на покупки.
Вы можете собирать мух, когда вам угодно.
Бонусы:
После регистрации Вы получите 1000 монет в подарок.
Реферальная программа:
Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.
Платежные системы:
Payeer
Мой вклад: