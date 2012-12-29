Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 18:03
#1
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 29.01.2015
Сообщений: 15,950
Благодарностей: 102
УГ: 6
КП: 0.049
frog-farm.ru - Frog-Farm

Я не админ и не владелец проекта. Вся информация взята с сайта проекта.
Старт проекта 14.05.2017




Об игре:

ВАШЕ БОЛОТО
В этом болоте вы можете купить лягушек которые будут ловить мух. Каждая лягушка ловит мух в зависимости от своего навыка. Чем опытнее лягушка, тем больше мух в час она может поймать. Все мухи попадают в банку. После чего вы можете их продать.

БАНКИ С МУХАМИ
Тут вы можете обменять пойманных мух на серебро. Каждая лягушка ловит мух со своим процентом на вывод и на покупки.
Вы можете собирать мух, когда вам угодно.

Бонусы:


После регистрации Вы получите 1000 монет в подарок.


Реферальная программа:


Приглашайте в игру своих друзей и знакомых, вы будете получать 10% от каждого пополнения баланса приглашенным вами человеком.


Платежные системы:


Payeer


Мой вклад:


__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 18:39
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
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