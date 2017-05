OPLOTT



Серене Уильямс не дали скидки в обувном бутике из её цвета кожи



Американское издание New York Post сообщило о проявлении расизма в отношении звезды американского тенниса Серены Уильямс (Напомним, что у Серены также есть знаменитая старшая сестра - это 36-летняя Винус Уильямс, которая также является успешной теннисисткой). И вот как пишет New York Post, некоторое время тому назад, Серене было отказано в предоставлении скидки на купленную ей обувь и свет на эту историю пролила некая Уитни Уилберн - продавец обувной компании Gianvito Rossi.



Журналистам издания, через свои источники удалось узнать подробности судебного иска, который подала уже бывший продавец этой обувной компании г-жа Уитни Уилберн на своё руководство. В своём иске г-жа Уилберн жалуется, что она пострадала от расовой неприязни и причем это касалось не только её одной, а и тех же темнокожих покупателей, в том числе и причём это было неоднократно.



Она привела конкретный пример, что когда Серена Уильямс в одном из бутиков компании Gianvito Rossi приобрела несколько пар очень дорогой обуви, то она запрашивала скидку на эту покупку (это обычное дело в американских дорогих магазинах - дать скидку, если единоразово было куплено много вещей), однако, по всей видимости, именно белокожие продавцы отказали ей в этом.



Правда Серена запрашивала скидку в тот день не сама лично в бутике, а через своих помощников, которые приехали забрать уже купленную обувь. В этом момент г-жа Уитни Уилберн и наблюдала эту сцену, как продавцы отпускали язвительные комментарии расового характера в адрес прибывших темнокожих помощников напрямую ассоциируя их с самой Сереной Уильямс, которая не раз защищала цвета американского флага на многих престижных соревнованиях. Из этого следовало, что данная компания вообще не желает видеть свою продукцию на темнокожих женщинах Америки.



И иске Уилберн также указывает, что прознав про эту историю руководство старейшего американского журнала про моду "Vogue" пристыдило фактически своих коллег из компании Gianvito Rossi за такое отношение к чернокожим покупателям, и вроде как "коллеги" их даже услышали, но предоставили лишь часть скидки, которую обычно они дают белокожим знаменитостям, т.е. полностью на попятную так и не пошли. Другими словами они остались при своём мнении, что вообще-то осуждается в американском обществе.



О реакции самой Серены Уильямс пока ничего неизвестно, потому что она сейчас беременна и ей конечно не до этого.



Специально для mmgp.ru



