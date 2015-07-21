IPO Facebook - 5 лет спустя

На днях исполнилось ровно пять лет, как Фейсбур провел IPO, и акции этой социальной сети стали котроваться на бирже. Если вспомнить что говорили многие эксперты пять лет назад, то был полный скептицизм, и вообще бытовало мнение что людям продают воздух, и на самом деле это не что иное как афера. Но вот прошло время, и уже можно сравнить, как сегодня обстоят дела...
Как Amazon, Facebook не была похожа на идеальное вложение. Еще до начала торгов скептики говорили, что Facebook окажется столь же недолговечным сайтом, как и MySpace. Незаолго до своего публичного размещения Facebook сообщила некоторым аналитикам, что монетизировать растущее использование социальных сетей на смартфонах оказалось сложнее, чем ожидалось. За шесть недель до IPO Марк Цукерберг подлил масла в огонь, потратив 1 млрд доларов на Instagram — стартап с нулевым доходом, ко*то*рым занимались около 10 человек. Вдобавок первый день торгов омрачили технические сбои. IPO оказался провальным.
Затруднения компании укрепили инвесторов в мнении, что оценка Facebook завышена, а руководство не справляется со своими задачами управлением.
Акции Facebook торговались ниже цены IPO более 14 месяцев с первого дня торгов. Самым низким стал уровень сентября 2012 года, когда акции торговались около $17,55 — меньше половины от цены на IPO, которая составила $38. За первые четыре месяца торгов компания Цукерберга потеряла около 40 млрд долларов рыночной стоимости.
Вы знаете, чем все закончилось. Сейчас Facebook — пятая по стоимости компания в мире. Ее годовой доход вырос с 5 до более чем 30 млрд долларов. Вместе с Google компания доминирует на рынке онлай-нрекламы, и ее влияние настолько велико, что ее критикуют за возможное вмешательство в результаты выборов в США.
Какие уроки можно извлечь из этой истории? Во-первых, в следующий раз, когда вы усомнитесь в Цукерберге, помните, что он заслужил свою репутацию. А во-вторых, великими компании не рождаются, а становятся. Успех Facebook определила не судьба, а ряд умных решений самого разного масштаба.
Самой большой проблемой для нее стали, как ни странно, смартфоны — какое-то время они казались Facebook злым роком. На момент IPO компания, по сути, находилась в процессе перестройки всей своей бизнес-модели. Она почти отказалась от развития рекламы на ПК, которая приносила от 4 до 5 млрд долларов год, и направила все усилия на преобразование мобильной платформы.
Стоит вспомнить интервью, которое Цукерберг дал в сентябре 2012 года, объясняя изменение стратегии компании:
«Многим очень легко недооценивать, насколько для нас полезны мобильные устройства. Скоро у нас будет гораздо больше пользователей, каждый будет проводить в Сети больше времени, и каждая минута этого времени будет приносить нам больше, чем сейчас приносит десктоп».
Реклама, размещенная в новостной ленте на смартфоне, оказалась лучшей бизнес-идеей со времени появления поиска Google. В начале 2012 года Facebook получал лишь 3% своей рекламной выручки с мобильных платформ. Теперь это 85%.
В Цукерберге многие сомневались и до этого, и после. Введение новостной ленты в 2006 году вызвало много критики, но сейчас по этой модели устроено множество платформ для онлайн-общения. А Instagram может стать лучшим приобретением в сфере технологий за последние десять лет.
Источник