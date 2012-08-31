Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Набираем умных постеров. Оплата сдельная и нереально высокая.
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,271 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

SAP создает облачный блокчейн-сервис

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:02
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,036
Благодарностей: 749
УГ: 14
КП: 0.314
подарки
SAP создает облачный блокчейн-сервис
Ведущий производитель корпоративного программного обеспечения SAP анонсировал создание облачного блокчейн-сервиса, которое будет призвано помочь клиентам упростить и оптимизировать процессы с большим количеством участников, сообщает DailyComm.

SAP Cloud Platform Blockchain позволяет быстро создавать блокчейн-узлы и управлять ими. Это поможет клиентам создавать простые тестовые приложения, чтобы проверить потенциал блокчейн-технологий.

Как отмечается в заявлении компании, заинтересованные компании уже могут зарегистрироваться в программе совместных инноваций SAP для сотрудничества и разработки совместных решений.

Решения SAP, включая функции распределенного реестра, будут интегрированы в экосистему блокчейн для создания синергии, особенно для бизнес-процессов с большим количеством участников.

Технологии блокчейн также встроены в сервисы платформы SAP Leonardo, объединившей, помимо этого, программные возможности машинного обучения, интернета вещей, Big Data и аналитики. Используя их, пользователи могут создать необходимое решение для любой индустрии или бизнес-процесса. Разработчики и партнеры смогут создавать собственные кастомные приложения при поддержке лабораторий SAP Leonardo Centers, первые из которых появятся Нью-Йорке, Париже, Бангалоре и Сан-Леополду (Бразилия).

Ранее глава развития банковского бизнеса SAP Фальк Рикер назвал блокчейн слишком важной технологией для того, чтобы окружающие могли просто закрывать на нее глаза.

В марте 2017 года немецкая компания вошла в блокчейн-консорциум Hyperledger.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 14:06
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Швейцария создает песочницы для привлечения блокчейн-стартапов upline Новости в мире финансов и инвестиций 4 11.04.2017 17:31
SWIFT создает блокчейн-приложение для упрощения трансграничных платежей bizneser Новости платежных систем 1 17.01.2017 21:51
SEB создает Блокчейн канал между Нью-Йорком и Стокгольмом Alex077 Новости в мире финансов и инвестиций 2 18.11.2016 18:27
Облачный сервис от IBM защитит блокчейн-компании clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 16.07.2016 22:29
Банк России создает блокчейн-консорциум clipman77 Новости в мире финансов и инвестиций 0 01.07.2016 20:52

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар moskva
Пентагон предоставит «утешительные выплаты» жертвам авианалета в Кундузе
От moskva в разделе «Политика и экономика»
Аватара нет
Стартап Ontruck привлек $10 млн для своей платформы доставки грузов по требованию
От CashToday в разделе «Горячие новости»
Аватар moskva
Youtube запускает онлайн-телевидение
От moskva в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Инвестирование в недвижимость от 100 000 рублей
От дельфин1375 в разделе «Недвижимость»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар Clic
Еще пять причин в пользу покупки биткойнов
От Clic в разделе «Новости криптовалют»
.     
Пользователей
411,271
Тем
470,430
Сообщений
11,633,845

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube