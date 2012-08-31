SAP создает облачный блокчейн-сервис

Ведущий производитель корпоративного программного обеспечения SAP анонсировал создание облачного блокчейн-сервиса, которое будет призвано помочь клиентам упростить и оптимизировать процессы с большим количеством участников, сообщает DailyComm.
SAP Cloud Platform Blockchain позволяет быстро создавать блокчейн-узлы и управлять ими. Это поможет клиентам создавать простые тестовые приложения, чтобы проверить потенциал блокчейн-технологий.
Как отмечается в заявлении компании, заинтересованные компании уже могут зарегистрироваться в программе совместных инноваций SAP для сотрудничества и разработки совместных решений.
Решения SAP, включая функции распределенного реестра, будут интегрированы в экосистему блокчейн для создания синергии, особенно для бизнес-процессов с большим количеством участников.
Технологии блокчейн также встроены в сервисы платформы SAP Leonardo, объединившей, помимо этого, программные возможности машинного обучения, интернета вещей, Big Data и аналитики. Используя их, пользователи могут создать необходимое решение для любой индустрии или бизнес-процесса. Разработчики и партнеры смогут создавать собственные кастомные приложения при поддержке лабораторий SAP Leonardo Centers, первые из которых появятся Нью-Йорке, Париже, Бангалоре и Сан-Леополду (Бразилия).
Ранее глава развития банковского бизнеса SAP Фальк Рикер назвал блокчейн слишком важной технологией для того, чтобы окружающие могли просто закрывать на нее глаза.
В марте 2017 года немецкая компания вошла в блокчейн-консорциум Hyperledger.