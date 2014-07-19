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Qiwi-Invest24 - Вклады на 24 часа под 10%! Вклад от 10 до 15 000 рублей!
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В нашем проекте вы получаете прибыль за счёт вклада следующих участников.
Старт проекта 28 Мая в 18:00 по Москве
Пополнение баланса и вывод средств занимает не более 24 часов.
Вклад от 10 до 15.000 РУБ на 24 часа.
Прибыль 10% от вклада
Вывод от 10 РУБ без ограничений
Реферальный бонус 5%
Наш проект не берет комиссию за вывод средств.
Проекту идёт 5% от общего пополнения.
Эта сумма отнимается из параметра "Баланс" в статистике.
РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 5% С СУММЫ ПОПОЛНЕНИЯ ВАШЕГО ДРУГА. ДЕНЬГИ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ К ВАМ НА СЧЕТ СРАЗУ.
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Приглашаем всех желающих к участию в нашей реферальной программе.
Даже без вложений Вы будете получать прибыль от вкладов привлеченных Вами пользователей. Зайдите на сайте в раздел Мои Рефералы и там будем ваша реферальная ссылка!
Наш сайт qiwi-invest24.ru
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