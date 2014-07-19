Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,254 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Qiwi-Invest24 - Вклады на 24 часа под 10%! Вклад от 10 до 15 000 рублей!

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение HYIP от 61% в месяц, в которые еще не было сделано вклада, либо частные проекты без сайта, которые еще не прошли проверку службы безопасности. Внимание!!! Реф. ссылки запрещены
При поддержке
HYIP мониторинг и HYIP рейтинг
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 09:31
#1
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 21.05.2017
Сообщений: 5
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
Qiwi-Invest24 - Вклады на 24 часа под 10%! Вклад от 10 до 15 000 рублей!
Вы все еще ждете- что о вас позаботится ваш начальник? Или вы готовы наконец взять свою жизнь в свои руки и начать работать над ее улучшением? Готовы?
В нашем проекте вы получаете прибыль за счёт вклада следующих участников.

Старт проекта 28 Мая в 18:00 по Москве

Пополнение баланса и вывод средств занимает не более 24 часов.
Вклад от 10 до 15.000 РУБ на 24 часа.
Прибыль 10% от вклада
Вывод от 10 РУБ без ограничений
Реферальный бонус 5%
Наш проект не берет комиссию за вывод средств.

Проекту идёт 5% от общего пополнения.
Эта сумма отнимается из параметра "Баланс" в статистике.

РЕФЕРАЛЬНАЯ СИСТЕМА 5% С СУММЫ ПОПОЛНЕНИЯ ВАШЕГО ДРУГА. ДЕНЬГИ ЗАЧИСЛЯЮТСЯ К ВАМ НА СЧЕТ СРАЗУ.
ЗАРАБАТЫВАЙ ПРИГЛАШАЯ НОВЫХ ВКЛАДЧИКОВ

Приглашаем всех желающих к участию в нашей реферальной программе.
Даже без вложений Вы будете получать прибыль от вкладов привлеченных Вами пользователей. Зайдите на сайте в раздел Мои Рефералы и там будем ваша реферальная ссылка!
Наш сайт qiwi-invest24.ru
Группа Вконтакте vk.com/club147296541
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Баннер: {{ slide.title }}
kostiknaumov90 на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 09:33
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Prosto50.ru - вклад 50 рублей akhatove Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 40 16.06.2015 15:51
Вклады QIWI 5% - vk.com/public58684307 Мониторинг Хайпов Архив: Список проблемных/неактивных/закрытых программ 19 19.07.2014 22:32

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватара нет
Ищутся инвестиции 30000$ для мебельного магазина
От Александр Ракитин в разделе «Архив: Инвестирование в стартапы»
Аватар poron1
ПАММ-счет MITAR: 700321 (Forex Trend)
От poron1 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватар Drum13
Как обедают на Уолл-Стрит?
От Drum13 в разделе «Курилка»
Аватара нет
Греческие банки обязаны избавиться от проблемных активов как можно скорее
От Oziris в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
Аватар Sysoev
tvoyauto.com - Твой Авто
От Sysoev в разделе «Список проблемных/неактивных/закрытых программ»
Аватар mark78
Госдума России приняла закон о создании игорной зоны в Крыму
От mark78 в разделе «Политика и экономика»
.     
Пользователей
411,254
Тем
470,400
Сообщений
11,632,917

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube