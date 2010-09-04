«Астарта» построит новый элеваторный комплекс на Полтавщине

Мощность хранения нового элеватора составит 100 тыс. тонн. По данным пресс-службы «Астарты», компания построит новый элеваторный комплекс в с. Козельщина (Полтавская обл.) на базе агрофирмы «Добробут», которая входит в состав «Астарты».
При выборе территории под новый элеватор компания остановилась именно на данной локации из-за ее логистических преимуществ. Немаловажное значение имела и существующая потребность в дополнительных элеваторных мощностях в Полтавской области, где расположено более половины земельного банка компании.
Завершение монтажа силосов и оборудование пункта приема/отгрузки зерна решили осуществить до начала уборки поздних зерновых культур.
Одновременно компания займется проектированием и подготовкой свайных полей для строительства еще трех элеваторов в Полтавской области общей мощностью более 250 тыс. тонн., что предусмотрено инвестиционной программой «Зерно АСТАРТЫ».
Виктор Иванчик, генеральный директор компании, отметил, что выполнение стратегии роста эффективности «Астарта» сопровождает инфраструктурными и логистическими проектами. По итогам прошлых двух сезонов, урожай зерновых и масличных в «Астарте» вырос на 16%. Эта положительная динамика должна продолжаться на фоне повышения качества продукции и развития трейдинга.
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