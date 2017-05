EvRo74 Интересующийся

Конкурс для майнеров и криптоманов с призом ~3 ВТС!



Приз - INSaNe-мастернода + 50 000 монет + годовой бесплатный хостинг. Приз в сумме тянет на 3 битка примерно.



Спецификация на монету INSN:



Algorithm: X11

Ticker: INSN

INSANE Total Supply: ~18.4M

Reward system: PoS / PoW

PoS Interest: 1.5% to 3.0%, with staking from block 15

PoW bloc rewards : 1 coin or 8% chance at 2 coins per block until hard cap is reached

Hard Cap : 30 million coins

Block times averaging 3.5 to 5 minutes

Minimum Stake Age : 15 confirms

Maximised Stake Age : None





Ваша задача: ежедневно заходить по ссылке

http://bit.ly/2r11T5b



и выполнять задания (примеры: подписка на твиттер, ретвитт, посещение сайта, оставление отзыва о конкурсе, просмотр видео, расшаривание соревнования через соцсети).



*Подсказка: больше всего очков приносят рефы, но для засчитывания очков они должны выполнить хотя бы 1 из задач.



