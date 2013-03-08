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Налоги с дохода в интернете в Украине
Занимаюсь заработком в интернете - фриланс, обмен валюты, торговля, хайпы и пр. Пока в основном все деньги крутятся там, иногда вывожу по мелочи через обменники на дебитовую карту.
Естественно ни о каких контрактах, договорах и пр. между заказчик-клиент для таких доходов нет.
Есть открытое ЧП, 3-я группа, кведы связаны с программированием.
Собственно вопрос в том, как легализовать и платить налоги с доходов в интернете.
Речь идёт про Украину!
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