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Налоги с дохода в интернете в Украине

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Старый Сегодня, 16:17
#1
Интересующийся
 
Имя: Антон
Пол: Мужской
Возраст: 28
Адрес: Харьков
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 22.12.2016
Сообщений: 89
Поблагодарили: 1 раз
УГ: 0
КП: 0.005
Налоги с дохода в интернете в Украине
Занимаюсь заработком в интернете - фриланс, обмен валюты, торговля, хайпы и пр. Пока в основном все деньги крутятся там, иногда вывожу по мелочи через обменники на дебитовую карту.
Естественно ни о каких контрактах, договорах и пр. между заказчик-клиент для таких доходов нет.
Есть открытое ЧП, 3-я группа, кведы связаны с программированием.
Собственно вопрос в том, как легализовать и платить налоги с доходов в интернете.
Речь идёт про Украину!
__________________
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