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Tea Room Ventures - tea-room-ventures.com

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#1
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Инвестирую в: HYIP
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Tea Room Ventures - tea-room-ventures.com
Я не админ/владелец проекта, проект Tea Room Ventures добавлен на мониторинг

Старт 20.05.17



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Описание:

С момента основания компании в августе 2014 года, основным направлением работы были стилизованные чайные заведения. Но, столкнувшись с серьезным дефицитом по-настоящему качественного чая, мы сменили направление на оптовые поставки чая. Более полугода у нас ушло на то, чтобы выбрать надежных производителей чая, предлагающих качественный товар по адекватной цене.

Начав первые поставки чая в конце 2014 года, уже к середине 2015 года компания Tea Room Ventures имела репутацию надежного партнера не только благодаря стабильно высокому качеству чая, но и вследствие того, что всегда в срок и в оговоренном объеме исполняла все обязательства как перед производителями чая, так и перед всеми своими клиентами. Наша приверженность к устойчивому, прозрачному подходу охватывает более двух с половиной лет безупречной работы, позволив Tea Room Ventures стать крупным поставщиком чая с безупречной деловой репутацией.

Наш подход к сотрудничеству всегда строится на одном самом важном вопросе: что мы можем сделать, чтобы каждое звено цепочки от производителя чая до конечного потребителя были полностью удовлетворены нашей работой. Мы уверены, что именно качество лежит в основе устойчивости всего чайного бизнеса, и это является опорой нашего подхода. Мы всячески поддерживаем экологически чистые способы выращивания и производства чая, а также условия работы, способные обеспечить достойную жизнь для тех, кто его производит.

Следуя этой философии, всего за два года Tea Room Ventures из мелкооптового посредника превратилась в крупную компанию, с которой сотрудничает более 530 заведений общественного питания и более 120 торговых учреждений в 9 странах мира.

В настоящий момент темпы развития компании настолько высоки, что ее оборотного капитала становится недостаточно для обеспечения постоянно растущего спроса. Для разрешения этой ситуации была разработана специальная инвестиционная программа, позволяющая задействовать средства сторонних инвесторов на взаимовыгодных условиях. Для нас это возможность продолжать стремительное развитие, не сдерживая себя собственным оборотным капиталом. А для инвесторов это уникальный шанс существенно приумножить свои средства.

Инвестиционные планы:

1. 104% через 1 день
2. 130% через 3 дня
3. 155% через 5 дней
4. 185% через 7 дней

Мин/макс депозит: 10$/10000$

Платежные системы: Perfect Money, Payeer, Bitcoin, AdvCash

Выплаты: инстант

Реф.система: 5-1%

Тех часть: Verif. PM, SSL, DDoS,



Наш депозит(листинг):

05.20.17 11:10 Account Transfer -200.00 Sent Payment: 200.00 USD to account U14143000 from U4731311. Batch: 176623302. Memo: Shopping Cart Payment. Payment monitorinvestnet.
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Самый вкусный и быстрый рефбэк у нас - Monitor-invest.net
Наш Skype
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NikNak67 вне форума  
Старый Сегодня, 14:37
#2
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
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Re: Tea Room Ventures - tea-room-ventures.com
На фото чай, а запахло шлаком.
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InvestBit вне форума  
Старый Сегодня, 14:39
#3
HDS
Топ Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
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УГ: 3
КП: 0.021
Re: Tea Room Ventures - tea-room-ventures.com
тока кофе скамануло, теперь чай и диз тот же
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Старый Сегодня, 14:41
#4
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
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Re: Tea Room Ventures - tea-room-ventures.com
не думаю, что тут админ кофе, просто кофе неплохо отработало, домен то какой вычурный
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Ярослав Яценко на форуме  
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