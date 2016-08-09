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Инвестиции в криптовалюты
Я в теме новичок, опыта биржевой торговли также нет. Вижу перспективу в крипте, поэтому думаю об инвестициях, как долгосрочных, так и о биржевых спекуляциях. В связи с этим назрел ряд вопросов:
1) В какую крипту инвестировать на долгосрок? На примете , конечно, топовые: Bitcoin, Ripple, Ethereum, NEM, Litecoin, Dash
2) Делать ли это сейчас, на подъеме, или подождать коррекции (которая неизвестно когда может быть)?
3) Какие материалы можно почитать - изучить относительно краткосрочной биржевой торговли (с нуля)?
Благодарю за помощь заранее