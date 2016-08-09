Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Инвестиции в криптовалюты

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Старый Сегодня, 14:24
#1
Интересующийся
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 13.04.2017
Сообщений: 41
Благодарностей: 5
УГ: 0
КП: 0.000
Инвестиции в криптовалюты
Я в теме новичок, опыта биржевой торговли также нет. Вижу перспективу в крипте, поэтому думаю об инвестициях, как долгосрочных, так и о биржевых спекуляциях. В связи с этим назрел ряд вопросов:

1) В какую крипту инвестировать на долгосрок? На примете , конечно, топовые: Bitcoin, Ripple, Ethereum, NEM, Litecoin, Dash
2) Делать ли это сейчас, на подъеме, или подождать коррекции (которая неизвестно когда может быть)?
3) Какие материалы можно почитать - изучить относительно краткосрочной биржевой торговли (с нуля)?

Благодарю за помощь заранее
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