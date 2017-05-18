Pamm-Forex - pamm-forex.net

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Старт: 04.05.2017
Особенности: Дорогая защита от DDoS | SSL-шифрование | Уникальный дизайн | Уникальный скрипт | Зарегистрированная компания | Онлайн-чат
Описание HYIP:
Цитата:
PAMM-FOREX - крупнейший в Мире брокер, а также инвестиционная группа, специализирующаяся на оказании трейдерских, инвестиционных банковских услуг, доверительном управлении денежными средствами и ценными бумагами, инвестировании на валютном рынке Forex. По совокупным оборотам по сделкам с ценными бумагами, числу клиентов, размеру региональной сети, собственных средств и остальным показателям PAMM-FOREX входит в пятёрку крупнейших инвестиционных компаний Мира. Он имеет рейтинги высшего уровня надёжности: от «Национального рейтингового агентства» АА+ до международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service АА. PAMM-FOREX контролирует около 17 % от общего объёма торгов на ММВБ-РТС (2016), предоставляет услуги на всех основных мировых торговых площадках, в том числе на NASDAQ, BATS, Нью-Йоркской, Франкфуртской, Лондонской, Гонконгской, Токийской, Мексиканской, Австралийской и др. фондовых биржах. По состоянию на февраль 2017 года оборот компании на международном финансовом рынке составил около $52 млрд, на российском — около $21 млрд. Суммарные обороты клиентов PAMM-FOREX из более чем 40 стран мира в декабре 2016 года достигли $102 млрд. Количество зарегистрированных клиентов компании в 2013 году — 118 тыс., в конце 2015 года — 317 тыс., в конце 2016 года – 615 тыс.. Основными поставщиками новых иностранных клиентов выступают КНР, Индия, Таиланд, а также арабские страны и Латинская Америка. Каждый пользователь или инвестор может ознакомиться с регистрационными документами компании PAMM-FOREX
Инвестиционные планы: 0,8% - 2% в день на 10 - 365 дней
Возврат Вклада: В конце
Начисление: Календарные дни