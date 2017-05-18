Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Купим Ваших друзей. Дорого!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,204 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Pamm-Forex - pamm-forex.net

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
При поддержке
Инвестиции в интернете с Profvest.com
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 13:49
#1
Премиум
 
Аватар SQMonitor
 
Пол: Мужской
Регистрация: 10.11.2008
Сообщений: 44,734
Благодарностей: 2,834
УГ: 0
КП: 0.081
награды Ветеран MMGP.RU 
Pamm-Forex - pamm-forex.net
Я не владелец и не администратор проекта. Информация представлена для ознакомления и обсуждения.

Старт: 04.05.2017

Особенности: Дорогая защита от DDoS | SSL-шифрование | Уникальный дизайн | Уникальный скрипт | Зарегистрированная компания | Онлайн-чат

Описание HYIP:
Цитата:
PAMM-FOREX - крупнейший в Мире брокер, а также инвестиционная группа, специализирующаяся на оказании трейдерских, инвестиционных банковских услуг, доверительном управлении денежными средствами и ценными бумагами, инвестировании на валютном рынке Forex. По совокупным оборотам по сделкам с ценными бумагами, числу клиентов, размеру региональной сети, собственных средств и остальным показателям PAMM-FOREX входит в пятёрку крупнейших инвестиционных компаний Мира. Он имеет рейтинги высшего уровня надёжности: от «Национального рейтингового агентства» АА+ до международного рейтингового агентства Moody’s Investors Service АА. PAMM-FOREX контролирует около 17 % от общего объёма торгов на ММВБ-РТС (2016), предоставляет услуги на всех основных мировых торговых площадках, в том числе на NASDAQ, BATS, Нью-Йоркской, Франкфуртской, Лондонской, Гонконгской, Токийской, Мексиканской, Австралийской и др. фондовых биржах. По состоянию на февраль 2017 года оборот компании на международном финансовом рынке составил около $52 млрд, на российском — около $21 млрд. Суммарные обороты клиентов PAMM-FOREX из более чем 40 стран мира в декабре 2016 года достигли $102 млрд. Количество зарегистрированных клиентов компании в 2013 году — 118 тыс., в конце 2015 года — 317 тыс., в конце 2016 года – 615 тыс.. Основными поставщиками новых иностранных клиентов выступают КНР, Индия, Таиланд, а также арабские страны и Латинская Америка. Каждый пользователь или инвестор может ознакомиться с регистрационными документами компании PAMM-FOREX
Инвестиционные планы: 0,8% - 2% в день на 10 - 365 дней
Возврат Вклада: В конце
Начисление: Календарные дни

Минимальный вклад: $10
Максимальный вклад: 50,000
Реф-программа: 7%
Выплаты: Вручную

Платежные системы: Advanced Cash | Bank Wire | Payeer | Perfect Money | QIWI | Yandex.Money

Наш вклад:
Date : 05/05/2017 01:27
From/To Account : U14503984
Amount : -65.00
Currency : USD
Batch : 175204790
Memo : Shopping Cart Payment. Пополнение счета через PerfectMoney пользователем sqmonitor на 65.00 USD.
Payment ID : 254

Поступил платеж:
Date : 2017-05-18 07:07:13
From/To Account : P61663756
Amount : 1.80
Currency : USD
Batch : 354894868
Memo : PAMM-FOREX
Type : transfer
Status : success

Посетить Сайт: http://pamm-forex.net/
__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

SQMonitor.com = Поиск Новых Хайпов + 200% Реф-Возврата
SQMonitor вне форума  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 15:21
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
PAMM-счет CapitalEA: 123092 (Alfa Forex) capitaleafund Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 41 01.09.2015 21:31
PAMM-счет Duns63: 713357 (Forex-Trend) Duns Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 7 23.07.2015 20:16
ПАММ-счет Pamm-Sergey:23083 (Forex-Trend) Alekks Архив: Инвестирование в ПАММ-счета 35 07.11.2012 16:48

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Влад555
Азербайджан покупает у Украины 10 самолетов
От Влад555 в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар kamol_mix
Windows перестала быть самой популярной операционкой в России
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар kamol_mix
Россия нашла союзников для борьбы с американской монополией ПО
От kamol_mix в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Претензия к компании MMCIS от serzh123 [ Нет выплаты ]
От serzh123 в разделе «Претензии к компаниям MMCIS и Mill Trade»
Аватар mokin35
Деноминации и замены рубля не будет
От mokin35 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватара нет
Крупный европейский банк призывает приравнять FinTech-стартапы к банкам
От CashToday в разделе «Новости в банковской сфере и страховании»
.     
Пользователей
411,204
Тем
470,323
Сообщений
11,630,995

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube