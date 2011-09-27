Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Оплачивай общение по мобильному общением на mmgp!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,156 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Dell создала виртуального помощника для бизнесвумен

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:22
#1
Премиум
 
Аватар Tigrenish
 
Имя: Виталий
Пол: Мужской
Адрес: Украина
Регистрация: 27.09.2011
Сообщений: 4,623
Благодарностей: 1,858
УГ: 31
КП: 0.419
подарки
награды Манимейкер 
Dell создала виртуального помощника для бизнесвумен

Мир бизнеса очень жесток и очень часто бытует мнение о неспособности женщин выжить в конкурентной борьбе с оппонентами мужского пола. Но это клише часто разбивается об очередную новость про успех новой бизнес-леди, достигшей всего сама или с минимальной помощью. Многие крупные компании нанимают на должность топ-менеджеров и директоров, именно женщин. Международная компания Dell понимает изменчивость тенденций и предпочтений в мире бизнеса, и решили не отставать от крупных корпораций, обеспечив бизнесвумен новым полезным сервисом Alice.

Alice представляет собой своебразного виртуального подручного на основе искусственного интеллекта. Сама технология была представлена на конференции Dell EMC World.

Почему же был выпущен виртуальный помощник именно для женщин? Причиной стала наличие на рынке США достаточного количества компаний принадлежащих женщинам, чтобы заинтересовать бизнес-акселератор создать нишевой софт. Уже сейчас на предприятиях принадлежащих бизнес-леди, работает порядка 7,8 млн наемных рабочих, а общий доход таких компаний приблизительно $1,3 трлн. К сожалению, всего у 2% женщин директоров, доходы составляют больше $1 млн. Разработчики Alice планируют изменить ситуацию в лучшую сторону и добиться показателей в 98%.

Какую роль сыграет виртуальный помощник Alice в становлении бизнесвумен и достижения новых уровней дохода? Основными функциями сервиса, является поиск необходимой информации для масштабирования фирмы или стартапа, в режиме реального времени. Общая выдача рекомендаций осуществляется на основании стадии развития компании, геогрфического расположения, ниши работы, дохода от бизнеса и конечно же потребностей самой фирмы. На основе машинного обучения, алгоритмы могут спрогнозировать дальнейшее развитие событий, и предложить некоторые полезные связи или необходимость проведения определенных мероприятий, что в дальнейшем может помочь увеличить капитал.

Виртуальный помощник по сути станет агрегатором полезной информации, обеспечивая подсказки исходя из потребностей бизнес-леди.

По материалам itc.ua

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Только у Ларисы стабильные инвест проекты, присоединяйтесь :)
Куда инвестируют лучшие хайп блогеры?Узнай!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Честный и быстрый обмен электронных валют
Tigrenish на форуме  
Ответить
Метки
бизнес-леди, помощь, сервис
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Банк HDFC внедряет виртуального помощника на основе искусственного интеллекта forfor Новости технологий и интернета 0 10.03.2017 14:30
Банк Lloyds тестирует виртуального помощника оплаты счетов bizneser Новости в банковской сфере и страховании 0 20.12.2016 23:48
Тульскую бизнесвумен оштрафовали за конопляный принт на платьях ttxz Новости в мире финансов и инвестиций 4 07.02.2016 14:05
Бизнесвумен организовала в Могилеве аналог «МММ» Aliaksandre Новости в мире финансов и инвестиций 7 25.09.2015 16:04

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Roman101
Американские сайты бизнес-идей
От Roman101 в разделе «Свой интернет бизнес: общий форум»
Аватар bizneser
Носимые устройства станут более чувствительными к прикосновениям
От bizneser в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватар nlobp
ПАММ счета Yadix
От nlobp в разделе «ПАММ площадки»
Аватар Tigrenish
Для стабильных поставок OLED экранов, Google планирует вложить $880 млн в LG Display
От Tigrenish в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар Gilan
Россия до и после Крыма. Главные цифры Что изменилось в стране с марта 2014 года?
От Gilan в разделе «Политика и экономика»
Аватар Pound
Памм-счет 7th Sky №124836 (Альфа-форекс)
От Pound в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
.     
Пользователей
411,156
Тем
470,246
Сообщений
11,627,721

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube