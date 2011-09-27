Dell создала виртуального помощника для бизнесвумен

Мир бизнеса очень жесток и очень часто бытует мнение о неспособности женщин выжить в конкурентной борьбе с оппонентами мужского пола. Но это клише часто разбивается об очередную новость про успех новой бизнес-леди, достигшей всего сама или с минимальной помощью. Многие крупные компании нанимают на должность топ-менеджеров и директоров, именно женщин. Международная компания Dell понимает изменчивость тенденций и предпочтений в мире бизнеса, и решили не отставать от крупных корпораций, обеспечив бизнесвумен новым полезным сервисом Alice.
Alice представляет собой своебразного виртуального подручного на основе искусственного интеллекта. Сама технология была представлена на конференции Dell EMC World.
Почему же был выпущен виртуальный помощник именно для женщин? Причиной стала наличие на рынке США достаточного количества компаний принадлежащих женщинам, чтобы заинтересовать бизнес-акселератор создать нишевой софт. Уже сейчас на предприятиях принадлежащих бизнес-леди, работает порядка 7,8 млн наемных рабочих, а общий доход таких компаний приблизительно $1,3 трлн. К сожалению, всего у 2% женщин директоров, доходы составляют больше $1 млн. Разработчики Alice планируют изменить ситуацию в лучшую сторону и добиться показателей в 98%.
Какую роль сыграет виртуальный помощник Alice в становлении бизнесвумен и достижения новых уровней дохода? Основными функциями сервиса, является поиск необходимой информации для масштабирования фирмы или стартапа, в режиме реального времени. Общая выдача рекомендаций осуществляется на основании стадии развития компании, геогрфического расположения, ниши работы, дохода от бизнеса и конечно же потребностей самой фирмы. На основе машинного обучения, алгоритмы могут спрогнозировать дальнейшее развитие событий, и предложить некоторые полезные связи или необходимость проведения определенных мероприятий, что в дальнейшем может помочь увеличить капитал.
Виртуальный помощник по сути станет агрегатором полезной информации, обеспечивая подсказки исходя из потребностей бизнес-леди.
По материалам itc.ua