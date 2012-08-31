Почему Ripple и NEM убили доминирование Биткоина

Несколько дней назад, 16 мая, произошло давно ожидавшееся, но от этого не менее знаковое событие, которое большинство криптовалютных СМИ предпочти обойти гробовым молчанием. Несмотря на рост курса биткоина к новым историческим максимумам и его приближение к 2 000 долларов за 1 BTC, Биткоин впервые за все время существования криптовалют - более 8 лет - утратил абсолютное лидерство по рыночной капитализации. Три дня назад индекс доминирования биткоина (BDI), то есть соотношение капитализации биткоина и всех остальных криптовалют, упал ниже 50% и продолжает снижаться. На время публикации статьи он находится на отметке 47.82%. И это далеко не случайность.
Почему Биткоин утратил лидерство?
Как видно на представленном выше графике, только два главных соперника - Ripple c 21% и Ethereum с 15% - уже имеют капитализацию в 2/3 от капитализации Биткоина. Но их обоих нельзя назвать настоящими криптвалютами: Эфириум, несмотря на классический криптовалютный блокчейн, позиционируется как платформа смарт-контрактов, и его популярность основана именно на этом. А Ripple даже не имеет блокчейна как такового - это условно децентрализованная платежная сеть, фактически находящаяся под контролем материнской компании - Ripple Labs. Именно поэтому она завоевала признание у банков и регуляторов.
Фактически на четвертом месте находится NEM с 3% общей капитализации, не включенная в расчет Coinmarketcap. Она и следующие за ней "настоящие" криптовалюты - Litecoin c 2% и Dash c 1% - отстают от тройки лидеров на порядок.
Попробуем разобраться, почему это случилось, и именно сейчас. Всего несколько месяцев назад, несмотря на некоторые колебания, BDI уверенно держался между 80% и 90%. Даже ближайшие конкуренты Биткоина - Ethereum, Litecoin, Dash и Ripple - все вместе едва могли составить 20% от капитализации лидера.
Снижение доминирования Биткоина прослеживалось уже на протяжении двух лет, вследствие значительного замедления его технологического развития и до сих пор не решенной проблемы масштабирования. Разумеется, более динамичные проекты, особенно обладающие уникальными функциями, развивались быстрее и постепенно отбирали свою долю рынка. Однако, до февраля 2017 года процесс шел значительно медленнее. Что же изменилось всего за три месяца? Ответ, как и раньше, надо искать на Востоке.
Из Китая в Японию
Первым толчком, как ни странно, послужило крушение китайского криптовалютного рынка в феврале, когда Народный банк Китая ужесточил требования к биржам криптовалют и провел несколько проверок, в результате чего китайские биржи были вынуждены отказаться от маржинальной торговли и нулевых комиссий. И самое главное - с них был приостановлен вывод биткоинов, который до сих пор не возобновился. А это значит, что с китайских бирж средства можно вывести только в юанях на счета в китайских банках, для чего необходимо пройти полную идентификацию личности. Это привело к снижению объемов торговли биткоинами в Китае в несколько десятков раз. Рынок альткойнов в Китае развит значительно слабее, поэтому основной удар пришелся именно по биткоину.
Несколько позже, с 1 апреля, в Японии вступил в силу пакет законов, легализующий операции с криптовалютами. Поэтому трейдеры и стартапы устремились из Китая в Японию, где открылись и готовятся к открытию более десятка криптовалютных бирж. Японская биржа Bitflyer стала новым глобальным лидером по оборотам. Но самое неприятное для биткоина крылось в том, что после легализации криптовалютами заинтересовались не только спекулянты, но и банки.
За прошедшие два месяца несколько десятков крупнейших банков Японии в той или иной степени нацелились на работу с блокчейном и криптовалютами. Однако, "дикий" и медленный биткоин оказался для них неудобен, и выбор пал на системы с более быстрым подтверждением, гибкостью и, самое главное - возможностью соблюдения процедур KYC и AML. Таковыми стали Ripple и мало известная на Западе, но популярная в Японии криптовалюта NEM (токен XEM), которую поддерживает Zaif - одна их основных криптовалютных бирж страны. Обе эти "криптовалюты" отличаются тем, что их токены не генерируются майнингом, а были созданы на старте системы - 100 миллиардов XRP и 9 миллиардов XEM.
Поэтому, изменение биржевого курса токена сказывается на их капитализации значительно сильнее, чем у классических криптовалют, которые достигнут максимального количества токенов через много лет.
После того, как японские банки приступили к разработке криптовалютных приложений, инвесторы бросились скупать XRP и XEM, их курсы за неполные два месяца взлетели более чем в 20 раз, а их капитализация начала исчисляться в миллиардах долларов. Разумеется, такой взлет основан большей частью на деньгах неопытных инвесторов, которые спешат вскочить в уходящий поезд, не задумываясь о реальных перспективах этих токенов. И после осознания того, что быстрой прибыли больше не будет, начнется фиксация сделок и пузырь сдуется, похоронив надежды тех, кто вскочил в поезд слишком поздно.
Вернется ли король?
Итак, если бы не взлет XRP и XEM на деньгах японских инвесторов, доминирование Биткоина по-прежнему оставалось бы на уровне 60-65%. Но каковы его шансы сохраниться в долгосрочной перспективе?
Несмотря на бешеный рост практически всех альткойнов, что говорит о несомненном наличии пузыря на рынке, даже после того, как он лопнет, Биткоин уже не сможет остаться единственным и неоспоримым лидером, если не решит свои внутренние проблемы. В последние дни рост очереди транзакций доходил до небывалых прежде величин - почти 200 000 транзакций в мемпулах. Только если тем или иным способом будет решена проблема масштабирования и пропускной способности сети, в Биткоин начнут возвращаться те, кто уже ушел в альткойны. Но чем дольше решение затягивается, тем больше вероятность того, что многие из них предпочтут остаться.
Рост Эфириума, а также Лайткоина, Dash, Monero и других ведущих альткойнов нельзя назвать чисто спекулятивным - они действительно имеют уникальные особенности, а Лайкоин на ближайшие месяцы станет полигоном для испытаний SegWit, Lightning Network и сопутствующих технологий.
Поэтому, "возвращение короля" после только что случившейся революции становится весьма и весьма сомнительным - ведь прецедент и репутация играют огромную роль не только в криптовалютном мире.