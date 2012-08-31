Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
На MMGP твоя клавиатура может печатать деньги!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,156 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Почему Ripple и NEM убили доминирование Биткоина

Вход через:  
Все разделы прочитаны
Все новости о платежных криптовалютах, таких как BitCoin, LiteCoin, PPCoin и прочих подобных p2p валютах
При поддержке
Обмен валют, доставка наличных
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 18:18
#1
Мастер
 
Имя: Анна
Пол: Женский
Адрес: Анапа
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 31.08.2012
Сообщений: 2,023
Благодарностей: 748
УГ: 14
КП: 0.314
подарки
Почему Ripple и NEM убили доминирование Биткоина

Несколько дней назад, 16 мая, произошло давно ожидавшееся, но от этого не менее знаковое событие, которое большинство криптовалютных СМИ предпочти обойти гробовым молчанием. Несмотря на рост курса биткоина к новым историческим максимумам и его приближение к 2 000 долларов за 1 BTC, Биткоин впервые за все время существования криптовалют - более 8 лет - утратил абсолютное лидерство по рыночной капитализации. Три дня назад индекс доминирования биткоина (BDI), то есть соотношение капитализации биткоина и всех остальных криптовалют, упал ниже 50% и продолжает снижаться. На время публикации статьи он находится на отметке 47.82%. И это далеко не случайность.


Почему Биткоин утратил лидерство?


Как видно на представленном выше графике, только два главных соперника - Ripple c 21% и Ethereum с 15% - уже имеют капитализацию в 2/3 от капитализации Биткоина. Но их обоих нельзя назвать настоящими криптвалютами: Эфириум, несмотря на классический криптовалютный блокчейн, позиционируется как платформа смарт-контрактов, и его популярность основана именно на этом. А Ripple даже не имеет блокчейна как такового - это условно децентрализованная платежная сеть, фактически находящаяся под контролем материнской компании - Ripple Labs. Именно поэтому она завоевала признание у банков и регуляторов.

Фактически на четвертом месте находится NEM с 3% общей капитализации, не включенная в расчет Coinmarketcap. Она и следующие за ней "настоящие" криптовалюты - Litecoin c 2% и Dash c 1% - отстают от тройки лидеров на порядок.

Попробуем разобраться, почему это случилось, и именно сейчас. Всего несколько месяцев назад, несмотря на некоторые колебания, BDI уверенно держался между 80% и 90%. Даже ближайшие конкуренты Биткоина - Ethereum, Litecoin, Dash и Ripple - все вместе едва могли составить 20% от капитализации лидера.

Снижение доминирования Биткоина прослеживалось уже на протяжении двух лет, вследствие значительного замедления его технологического развития и до сих пор не решенной проблемы масштабирования. Разумеется, более динамичные проекты, особенно обладающие уникальными функциями, развивались быстрее и постепенно отбирали свою долю рынка. Однако, до февраля 2017 года процесс шел значительно медленнее. Что же изменилось всего за три месяца? Ответ, как и раньше, надо искать на Востоке.

Из Китая в Японию


Первым толчком, как ни странно, послужило крушение китайского криптовалютного рынка в феврале, когда Народный банк Китая ужесточил требования к биржам криптовалют и провел несколько проверок, в результате чего китайские биржи были вынуждены отказаться от маржинальной торговли и нулевых комиссий. И самое главное - с них был приостановлен вывод биткоинов, который до сих пор не возобновился. А это значит, что с китайских бирж средства можно вывести только в юанях на счета в китайских банках, для чего необходимо пройти полную идентификацию личности. Это привело к снижению объемов торговли биткоинами в Китае в несколько десятков раз. Рынок альткойнов в Китае развит значительно слабее, поэтому основной удар пришелся именно по биткоину.

Несколько позже, с 1 апреля, в Японии вступил в силу пакет законов, легализующий операции с криптовалютами. Поэтому трейдеры и стартапы устремились из Китая в Японию, где открылись и готовятся к открытию более десятка криптовалютных бирж. Японская биржа Bitflyer стала новым глобальным лидером по оборотам. Но самое неприятное для биткоина крылось в том, что после легализации криптовалютами заинтересовались не только спекулянты, но и банки.

За прошедшие два месяца несколько десятков крупнейших банков Японии в той или иной степени нацелились на работу с блокчейном и криптовалютами. Однако, "дикий" и медленный биткоин оказался для них неудобен, и выбор пал на системы с более быстрым подтверждением, гибкостью и, самое главное - возможностью соблюдения процедур KYC и AML. Таковыми стали Ripple и мало известная на Западе, но популярная в Японии криптовалюта NEM (токен XEM), которую поддерживает Zaif - одна их основных криптовалютных бирж страны. Обе эти "криптовалюты" отличаются тем, что их токены не генерируются майнингом, а были созданы на старте системы - 100 миллиардов XRP и 9 миллиардов XEM.

Поэтому, изменение биржевого курса токена сказывается на их капитализации значительно сильнее, чем у классических криптовалют, которые достигнут максимального количества токенов через много лет.
После того, как японские банки приступили к разработке криптовалютных приложений, инвесторы бросились скупать XRP и XEM, их курсы за неполные два месяца взлетели более чем в 20 раз, а их капитализация начала исчисляться в миллиардах долларов. Разумеется, такой взлет основан большей частью на деньгах неопытных инвесторов, которые спешат вскочить в уходящий поезд, не задумываясь о реальных перспективах этих токенов. И после осознания того, что быстрой прибыли больше не будет, начнется фиксация сделок и пузырь сдуется, похоронив надежды тех, кто вскочил в поезд слишком поздно.

Вернется ли король?


Итак, если бы не взлет XRP и XEM на деньгах японских инвесторов, доминирование Биткоина по-прежнему оставалось бы на уровне 60-65%. Но каковы его шансы сохраниться в долгосрочной перспективе?

Несмотря на бешеный рост практически всех альткойнов, что говорит о несомненном наличии пузыря на рынке, даже после того, как он лопнет, Биткоин уже не сможет остаться единственным и неоспоримым лидером, если не решит свои внутренние проблемы. В последние дни рост очереди транзакций доходил до небывалых прежде величин - почти 200 000 транзакций в мемпулах. Только если тем или иным способом будет решена проблема масштабирования и пропускной способности сети, в Биткоин начнут возвращаться те, кто уже ушел в альткойны. Но чем дольше решение затягивается, тем больше вероятность того, что многие из них предпочтут остаться.

Рост Эфириума, а также Лайткоина, Dash, Monero и других ведущих альткойнов нельзя назвать чисто спекулятивным - они действительно имеют уникальные особенности, а Лайкоин на ближайшие месяцы станет полигоном для испытаний SegWit, Lightning Network и сопутствующих технологий.

Поэтому, "возвращение короля" после только что случившейся революции становится весьма и весьма сомнительным - ведь прецедент и репутация играют огромную роль не только в криптовалютном мире.

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Инвестирую тут MONHYIP!|Лучшие инвестиционные проекты и поддержка на ведущем блоге-e-invest.biz!|www.xchange.is-Наш обменник международных валют|Максимальный Рефбэк На Рынке Инвестиций! RCB-5000%-HyipClub
Анна Чернобай на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 19:38
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему выгоден обмен биткоина в Telegram? Александра 81 Криптовалюты: общий форум 21 08.05.2017 18:26
Почему принятие биткоина в Южной Корее может опередить большинство других стран Анна Чернобай Криптовалюты: общий форум 8 12.02.2017 04:15
Как и почему росла цена биткоина в 2016 году Анна Чернобай Bitcoin 12 16.01.2017 13:59
Почему вырос курс биткоина: майнерам рекомендовано поддержать Bitcoin Unlimited upline Новости криптовалют 6 04.11.2016 15:24
Санкции убили европейский ВВП Jerigon Политика и экономика 47 04.09.2014 22:05

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар bizneser
Президент Ripple: криптовалюта для банковских групп — плохая идея
От bizneser в разделе «Новости криптовалют»
Аватара нет
Стоит ли регистрировать домен в зоне pro?
От Kerchik в разделе «Доменные имена»
Аватар ttxz
NVIDIA может представить новый GeForce GTX Titan на базе Pascal в апреле
От ttxz в разделе «Новости технологий и интернета»
Аватара нет
Секреты затаившиеся в blockchain: не существующие адреса, текст, XSS и др. данные
От Aliaksandre в разделе «Новости криптовалют»
Аватар Rost77
Электропила Bosch AKE 30 S
От Rost77 в разделе «Заработал – Потрать!»
Аватара нет
Маркетолог создал двухмилионный стартап без денег
От Oziris в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,156
Тем
470,246
Сообщений
11,627,721

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube