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$12 млн за 12 минут: Как зарабатывают на клонах биткоина

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$12 млн за 12 минут: Как зарабатывают на клонах биткоина
Растущая популярность биткоина побудила многих создавать валюты-конкуренты, которые могут перевернуть рынок, но пока представляют большие риски для покупателей.

Когда в апреле технологический стартап Gnosis привлек около 12,5 млн долларов, он не использовал столь типичные для Кремниевой долины способы вроде обращения в венчурные фонды или к богатым инвесторам. Вместо этого стартап выставил токены на аукцион, названный им «первичное предложение монет» (initial coin offering, ICO).

Они были проданы за 12 минут. Эти цифровые монеты, по существу, являются клонами криптовалюты биткоин, которая в очередной раз оказалась в центре внимания, так как ее использовали хакеры, стоящие за глобальной атакой вируса WannaCry. Цифровые монеты теоретически могут быть использованы когда-нибудь для покупки услуг у их эмитентов.

Однако большинство компаний не рассматривает их как платежное средство, не дает покупателям права собственности или права получить долю от будущей прибыли компании. Если стартап провалится, как это часто бывает, цифровые монеты потеряют ценность. Таким образом, выпуск токенов больше напоминает краудфандинговую кампанию, чем традиционное венчурное финансирование. Но это не важно, у покупателей они идут нарасхват. По данным исследовательской фирмы Smith & Crown, за первые 15 дней мая компании привлекли таким образом 27,6 млн долларов. За весь май 2016-го было привлечено всего 3,5 млн долларов.

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