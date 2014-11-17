Menlo Ventures привлек $450 миллионов для своего 14-го фонда

Расположенная в Менло-Парк (Калифорния, США) венчурная компания Menlo Ventures, закрыла свой четырнадцатый фонд в размере 450 миллионов долларов.
Фонд Menlo Ventures XIV, специализирующийся на ранних стадиях инвестирования в первую очередь в области потребительских, корпоративных и передовых технологий, получил инвестиции как от новых, так и от привычных партнеров с ограниченной ответственностью.
Фирма будет инвестировать 80% фонда, что приведет к тому, что общий объем капитала под управлением составит более 5 миллиардов долларов, в ключевые для себя отрасли, а 20% в передовые технологии, ориентируясь на ранние стадии инвестиций, при этом 50% от этой суммы будут направлены на посевной раунд и сделки в Серии А. Menlo также выделит 15 миллионов долларов для фонда талантов, который поддерживает перспективные проекты в посевной стадии финансирования.
Инвестиционная команда Менло XIV состоит из четырех управляющих директоров: Марка Зигеля, Венки Ганесана, Мэтта Мерфи и Шона Каролана, партнера Джордана Ормона, специалистов по инвестициям: Тайлера Сосина, Стива Слоуна, Джейни Шах и Крума Битти. Команда поддержки, которая оказывает помощь компаниям на начальном этапе выхода на рынок, в настоящее время включает в себя Дженни Сэйлинг (маркетинг), Джордан Ормон (поддержка талантов) и Кайла Хиндершейд (привлечение клиентов).
В связи с закрытием этого последнего фонда, фирма объявила об открытии офиса в Сан-Франциско. Команда будет периодически менять место работы и половину времени трудиться в Сан-Франциско, а вторую в Менло-Парк.
Menlo профинансировала более 440 компаний с общей рыночной стоимостью более 250 миллиардов долларов. Только за последние пять лет Menlo продала свою долю в 33 компаниях на сумму 5,4 миллиарда долларов США. Также в настоящее время поддерживаются Menlo XII, фонд в размере 400 миллионов долларов, специализирующийся на ранних стадиях финансирования, и Фонд возможностей Menlo в размере 250 миллионов долларов, ориентирующийся на инвестирования в акции, которые имеют высокую остаточную стоимость, но низкую доходность по дивидендам.
Портфолио компании включает потребительские компании Machine Zone, Uber, Stance, Rover.com, Poshmark, Roku, Eero и Warby Parker, компании в области кибербезопасности наподобие BitSight, SaaS-компании Heap, Overops и Signifyd, финтех-стартапы Betterment, Bluevine и RealtyShares. В области передовых технологий ставки были сделаны на Clarifai в сфере искусственного интеллекта, Dedrone в сфере кибербезопасности и Synthego в сфере вычислительной биологии.
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Специально для mmgp.ru