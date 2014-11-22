veranika55 Профессионал

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Российские истребители обменяют на каучук



Сейчас ведутся переговоры между Россией и Индонезией, согласно которым предлагается поменять российские истребители на каучук. Дело в том, что часто военное оборудование поставляется в кредит. Большинство таких кредитов никогда не оплачивается. В итоге через несколько десятилетий, Россия просто прощает (списывает) подобные долги в надежде на дальнейшее плодотворное сотрудничество и "добрую волю" и опять продолжает поставлять партии ничем не обеспеченных товаров, в том числе оружия. Поэтому, когда появилась возможность обменять оружие на что-то существенное, за что можно получить реальные деньги, Россия решила этим предложением воспользоваться. Сейчас обсуждаются детали будущих контрактов. Всего предлагается поставить партию самолетов "Сухого" на 600 миллионов долларов. В сделке очень заинтересованы и представители индонезийского производителя каучука. По их расчетом после заключения и успешного выполнения сделки цена на каучук повысится в 12 раз: с 50 центов за килограмм до 6 долларов.



Тем временем Аргентина решила заморозить, то есть отложить на неопределенное время исполнение контракта по поставке 15 истребителей МиГ-29.



По итогам 2016 года Россия вырвалась на второе место по экспорту оружия, уступив только США и опередив Китай. Тем не менее, несмотря на такие высокие достижения, российский бюджет не получает большой выгоды от продажи военного оборудования. Во многих случаях оборудование поставляется даже с убытком для России. Как уже говорилось выше большинство военного оборудования и оружия поставляется в кредит и часто бывает нет никаких надежд вернуть кредитные деньги. В итоге на таких сделках прогорает государство, ведь оно вынуждено компенсировать российским заводам производителям затраты, понесенные на производство и доставку оружия потребителям.



Второй проблемой российского экспорта оружия является то, что он слабо диверсифицирован. Более 70% экспорта поставляется в Индию, Вьетнам, Венесуэлу и Китай. И если в какой-нибудь их этих стран изменится политическая обстановка, это может сильно отразиться на российских поставках. Они могут как прекратиться, так и остаться надолго не оплаченными, ведь большинство поставок делается в кредит.



Отрицательно влияют на Россию и санкции, которые закрывают доступ к современным технологиям двойного назначения, что делает в свою очередь российское оружие менее конкурентоспособным. Из-за этого Россия также может потерять своих поставщиков. Так от России отказалась Индия, перестав покупать российские истребители. Перестал закупать российские ПВО системы и Китай, сделав свои собственные разработки.



Специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591edbb160da5 Сейчас ведутся переговоры между Россией и Индонезией, согласно которым предлагается поменять российские истребители на каучук. Дело в том, что часто военное оборудование поставляется в кредит. Большинство таких кредитов никогда не оплачивается. В итоге через несколько десятилетий, Россия просто прощает (списывает) подобные долги в надежде на дальнейшее плодотворное сотрудничество и "добрую волю" и опять продолжает поставлять партии ничем не обеспеченных товаров, в том числе оружия. Поэтому, когда появилась возможность обменять оружие на что-то существенное, за что можно получить реальные деньги, Россия решила этим предложением воспользоваться. Сейчас обсуждаются детали будущих контрактов. Всего предлагается поставить партию самолетов "Сухого" на 600 миллионов долларов. В сделке очень заинтересованы и представители индонезийского производителя каучука. По их расчетом после заключения и успешного выполнения сделки цена на каучук повысится в 12 раз: с 50 центов за килограмм до 6 долларов.Тем временем Аргентина решила заморозить, то есть отложить на неопределенное время исполнение контракта по поставке 15 истребителей МиГ-29.По итогам 2016 года Россия вырвалась на второе место по экспорту оружия, уступив только США и опередив Китай. Тем не менее, несмотря на такие высокие достижения, российский бюджет не получает большой выгоды от продажи военного оборудования. Во многих случаях оборудование поставляется даже с убытком для России. Как уже говорилось выше большинство военного оборудования и оружия поставляется в кредит и часто бывает нет никаких надежд вернуть кредитные деньги. В итоге на таких сделках прогорает государство, ведь оно вынуждено компенсировать российским заводам производителям затраты, понесенные на производство и доставку оружия потребителям.Второй проблемой российского экспорта оружия является то, что он слабо диверсифицирован. Более 70% экспорта поставляется в Индию, Вьетнам, Венесуэлу и Китай. И если в какой-нибудь их этих стран изменится политическая обстановка, это может сильно отразиться на российских поставках. Они могут как прекратиться, так и остаться надолго не оплаченными, ведь большинство поставок делается в кредит.Отрицательно влияют на Россию и санкции, которые закрывают доступ к современным технологиям двойного назначения, что делает в свою очередь российское оружие менее конкурентоспособным. Из-за этого Россия также может потерять своих поставщиков. Так от России отказалась Индия, перестав покупать российские истребители. Перестал закупать российские ПВО системы и Китай, сделав свои собственные разработки.Специально для mmgp.ru

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