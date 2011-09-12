spellbinders - spellbinders.me

Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
Важная информация
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Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
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Старый Сегодня, 14:09
#1
Специалист
 
Имя: Иван
Пол: Мужской
Адрес: Москва
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 12.09.2011
Сообщений: 839
Благодарностей: 180
УГ: 1
КП: 0.000
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Не админ

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