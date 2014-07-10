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«Bitcoin to go»

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Старый Сегодня, 07:42
#1
Интересующийся
 
Имя: Радмир
Возраст: 34
Адрес: Паттайя
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 10.07.2014
Сообщений: 6
Благодарностей: 0
УГ: 0
КП: 0.000
«Bitcoin to go»
«Bitcoin to go» – проект для людей, шагающих в ногу со временем. Миссия проекта – дать легкий в обращении, и мощный финансовый инструмент каждому.
Дословно переводится как «биткоин с собой», по аналогии с «кофе с собой».

Суть проекта – Биткоин кошелек, с возможность размещения депозитов, под получение процентов.
Собственный обменный пункт для пользователей позволит покупать биткоин со значительной скидкой.
Название проекта: «Bitcoin to go»
Информация о проекте:

1) Краткий бизнес план публично
«Bitcoin to go» - со временем превратится в бренд, которому доверяют люди, не желающие по тем или иным причинам уделять много времени изучению рынка крипто-валют. Но при этом желающие идти в ногу со временем – пользоваться биткоин кошельком, а также получать хороший процент при размещении депозитов.

Наш основной актив – это опыт и знания в арбитраже. Благодаря высокой доходности, мы привлечем в команду специалистов из разных областей, которым будет интересны не только доходы, а работа в команде над проектом, который в конечно счете улучшает качество жизни людей..

Прибыль проекта «Bitcoin to go» складывается из 2 направлений:
• За счёт комиссий с пользователей за оказание услуг
• За счёт арбитража

Для того чтобы объять 2 крупнейших рынка: Россия и Азия, необходимо расширять командный состав, а также масштабировать проект на другие страны.

2) Ссылка(и) на проект(ы), в который(ые) собираются инвестиции публично или приватно
На данный момент создана группа в вк https://vk.com/bitcointogo
Зарегистрирован домен и ведутся работы с сайтом https://bitcoin-to-go.com/

Инвестиционное предложение:

Вся информация публичная:
1) Сумма инвестиций:
1 500 000 рублей. Минимальный взнос – 100 000 рублей. Есть возможность обсудить выкуп доли в проекте до 30%
2) Сроки проекта:
На сегодняшний день проект не имеет окончательных сроков. Мы заинтересованы в максимальной продолжительности работы и развитии проекта.
3) Предполагаемая доходность проекта:
Минимальная годовая доходность от проекта составляет 50%
4) Деление прибыли: (в процентном соотношении)

Разработано 3 инвестиционных пакета, для пользователей:

• Стандарт. Вложения от 10 000 рублей до 100 000 рублей. Доходность – от 0,1% до 2% в неделю. Возможность вывода заказанной суммы раз в неделю;
• Продвинутый. Вложения от 100 000 рублей до 500 000 рублей. Доходность от 1 до 4% в неделю. Возможность вывода заказанной суммы 1 раза в 2 недели;
• VIP. Вложения от 500 000 рублей до 10 000 000 рублей. Доходность от 2,5% до 10% в неделю. Возможность вывода заказанной суммы 1 раза в месяц;
Выкуп доли или инвестирование – обсуждаются индивидуально.
5) Возможные гарантии с Вашей стороны:
Для людей, желающих выкупить долю. Став партнерами или крупными вкладчиками появится возможность поэтапного раскрытия сделок полностью или частично. В будущем – полная прозрачность и мониторинг счетов и операций.
6) Личная встреча с инвесторами/администрацией форума: Да
На данный момент мы находимся в Таиланде, а точнее, в городе Паттайя. Можно провести встречу в Бангкоке или Москве.
7) Подписание договора с инвесторами: Да/Нет/Возможно.
если Да, то какие условия.
Да
8) Платежные системы, в которых принимаете платежи
наличные и безналичные рубли, тайский бат, Qiwi, Webmoney и Bitcoin.

Информация о себе: В стартап-песочнице не обязательно.

1) Фамилия публично или приватно; Имя Отчество публично
Загитов Радмир Зуфарович
2) Возраст публично 34
3) Страна и Город текущего места жительства публично Тайланд, Паттайя
4) Email (и если есть skype или icq) публично zagitov@bk.ru скайп radmirhronos
5) Контактный телефон публично или приватно для месенджеров +79321164800
6) Webmoney
a) WMID 7371********
b) возраст аттестата – 9 лет

b) тип аттестата Персональный аттестат
c) BL (текущий) – публично 48


9) Кредитная история публично
Есть одно долговое обязательство в ВУЗ - банке на сумму 170 000 рублей, ежемесячно с ними идет расчёт

добавлено через 10 минут
8 мая я отправил письмо на емейл startup@mmgp.ru модератору с целью, уточнить моменты размещения темы на форуме - прошло 11 дней, не дождавшись ответа - размещаю.

добавлено через 44 минуты
Доброго времени суток, господа!
Проект “Bitcoin to go'' ищет:
• Инвестора, инвесторов, вкладчиков;
• Единомышленников в команду с различными навыками;
• Критиков, так как нам важна обратная связь;
Проект для широкой публики сыроват. Ещё многое предстоит проработать. Потому и является старт-ап проектом.
Мы сильны в арбитраже, способны и будем преумножать инвестиции, из зарабатываемых денег, будем развиваться.
Вариантов развития проекта несколько, но любой из них представляет плотную взаимосвязь с конечным пользователем.

И, повторюсь, нам нужны единомышленники. Те, кто увидит перспективу проекта. На все вопросы ответим. Напиши, если тебя заинтересовал проект и есть:
• Деньги (любая сумма)
• Опыт в: программировании, дизайне или продвижении в интернете
• Видение работы в команде проекта

*Прошу модератора - ответить - писал в личку, письмо с описанием проекта отправлял еще 8 мая на указанный емейл.
__________________
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Последний раз редактировалось Радмир Загитов; Сегодня в 08:28. Причина: Добавлено сообщение
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bitcoin
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