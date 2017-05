Радмир Загитов Интересующийся

Имя: Радмир Возраст: 34 Адрес: Паттайя Инвестирую в: Свой бизнес Регистрация: 10.07.2014 Сообщений: 6 Благодарностей: 0 УГ: 0 КП: 0.000

«Bitcoin to go»

Дословно переводится как «биткоин с собой», по аналогии с «кофе с собой».



Суть проекта – Биткоин кошелек, с возможность размещения депозитов, под получение процентов.

Собственный обменный пункт для пользователей позволит покупать биткоин со значительной скидкой.

Название проекта: «Bitcoin to go»

Информация о проекте:



1) Краткий бизнес план публично

«Bitcoin to go» - со временем превратится в бренд, которому доверяют люди, не желающие по тем или иным причинам уделять много времени изучению рынка крипто-валют. Но при этом желающие идти в ногу со временем – пользоваться биткоин кошельком, а также получать хороший процент при размещении депозитов.



Наш основной актив – это опыт и знания в арбитраже. Благодаря высокой доходности, мы привлечем в команду специалистов из разных областей, которым будет интересны не только доходы, а работа в команде над проектом, который в конечно счете улучшает качество жизни людей..



Прибыль проекта «Bitcoin to go» складывается из 2 направлений:

• За счёт комиссий с пользователей за оказание услуг

• За счёт арбитража



Для того чтобы объять 2 крупнейших рынка: Россия и Азия, необходимо расширять командный состав, а также масштабировать проект на другие страны.



2) Ссылка(и) на проект(ы), в который(ые) собираются инвестиции публично или приватно

На данный момент создана группа в вк

Зарегистрирован домен и ведутся работы с сайтом



Инвестиционное предложение:



Вся информация публичная:

1) Сумма инвестиций:

1 500 000 рублей. Минимальный взнос – 100 000 рублей. Есть возможность обсудить выкуп доли в проекте до 30%

2) Сроки проекта:

На сегодняшний день проект не имеет окончательных сроков. Мы заинтересованы в максимальной продолжительности работы и развитии проекта.

3) Предполагаемая доходность проекта:

Минимальная годовая доходность от проекта составляет 50%

4) Деление прибыли: (в процентном соотношении)



Разработано 3 инвестиционных пакета, для пользователей:



• Стандарт. Вложения от 10 000 рублей до 100 000 рублей. Доходность – от 0,1% до 2% в неделю. Возможность вывода заказанной суммы раз в неделю;

• Продвинутый. Вложения от 100 000 рублей до 500 000 рублей. Доходность от 1 до 4% в неделю. Возможность вывода заказанной суммы 1 раза в 2 недели;

• VIP. Вложения от 500 000 рублей до 10 000 000 рублей. Доходность от 2,5% до 10% в неделю. Возможность вывода заказанной суммы 1 раза в месяц;

Выкуп доли или инвестирование – обсуждаются индивидуально.

5) Возможные гарантии с Вашей стороны:

Для людей, желающих выкупить долю. Став партнерами или крупными вкладчиками появится возможность поэтапного раскрытия сделок полностью или частично. В будущем – полная прозрачность и мониторинг счетов и операций.

6) Личная встреча с инвесторами/администрацией форума: Да

На данный момент мы находимся в Таиланде, а точнее, в городе Паттайя. Можно провести встречу в Бангкоке или Москве.

7) Подписание договора с инвесторами: Да/Нет/Возможно.

если Да, то какие условия.

Да

8) Платежные системы, в которых принимаете платежи

наличные и безналичные рубли, тайский бат, Qiwi, Webmoney и Bitcoin.



Информация о себе: В стартап-песочнице не обязательно.



1) Фамилия публично или приватно; Имя Отчество публично

Загитов Радмир Зуфарович

2) Возраст публично 34

3) Страна и Город текущего места жительства публично Тайланд, Паттайя

4) Email (и если есть skype или icq) публично

5) Контактный телефон публично или приватно для месенджеров +79321164800

6) Webmoney

a) WMID 7371********

b) возраст аттестата – 9 лет



b) тип аттестата Персональный аттестат

c) BL (текущий) – публично 48





9) Кредитная история публично

Есть одно долговое обязательство в ВУЗ - банке на сумму 170 000 рублей, ежемесячно с ними идет расчёт

https://www.youtube.com/watch?v=O7zthZ0HjJA&t=4s https://www.youtube.com/watch?v=O7zthZ0HjJA&t=4s

добавлено через 10 минут

8 мая я отправил письмо на емейл



добавлено через 44 минуты

Доброго времени суток, господа!

Проект “Bitcoin to go'' ищет:

• Инвестора, инвесторов, вкладчиков;

• Единомышленников в команду с различными навыками;

• Критиков, так как нам важна обратная связь;

Проект для широкой публики сыроват. Ещё многое предстоит проработать. Потому и является старт-ап проектом.

Мы сильны в арбитраже, способны и будем преумножать инвестиции, из зарабатываемых денег, будем развиваться.

Вариантов развития проекта несколько, но любой из них представляет плотную взаимосвязь с конечным пользователем.



И, повторюсь, нам нужны единомышленники. Те, кто увидит перспективу проекта. На все вопросы ответим. Напиши, если тебя заинтересовал проект и есть:

• Деньги (любая сумма)

• Опыт в: программировании, дизайне или продвижении в интернете

• Видение работы в команде проекта



