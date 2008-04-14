Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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EtherProfits - etherprofits.com

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
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Старый Сегодня, 21:14
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,513
Благодарностей: 2,914
Записей в блоге: 1
УГ: 11
КП: 0.003
подарки
награды Ветеран MMGP.RU 
EtherProfits - etherprofits.com
Я не админ!



Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney

Новый проект: EtherProfits

Планы nvestment До 0.5% ЧАСОВ НАВСЕГДА!

Минимальный вклад $10

Рефские до 3 уровня: 6% - 3% -2%

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Перевод с Google:

Цитата:
Etherprofits.com - это частная, юридически зарегистрированная онлайн-инвестиционная компания с целью получения максимальной прибыли от фондового и валютного рынков. У нас есть команда опытных трейдеров, финансовых аналитиков и риск-менеджеров, которые работают в этой области более 5 лет. Обычно наша прибыль поступает из 4 разных рынков. Большая часть прибыли, полученной с помощью торговых биткойнов и добычи биткойнов в нашем большом дата-центре в Панаме и Японии. Наша цель - предоставить всем пользователям, независимо от возраста, местонахождения, инвестиционных технологий или опыта, возможность участвовать в фондовом и валютном рынке.
Инвестиционные планы:

Цитата:
0.2% ЧАСОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 10,00 - 250,00 долл. США 0,20


0,3% ВРЕМЯ НАВСЕГДА
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 251,00 - 1000,00 долларов США 0,30


0,4% ВРЕМЕННО НАВСЕГДА
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 1001,00 долл. США - 3500,00 долл. США 0,40


0.5% ВРЕМЯ НАВСЕГДА
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 3501,00 долл. США - 7000,00 долл. США 0,50
Посмотреть и Зарегистрироваться

Мой вклад:

Цитата:
Perfect Money® payment complete
Batch # 176474999
Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)
Paid to account: U14158667 (EtherProfits.com)
Amount: 120.00 USD
Memo: Deposit to etherprofits.com User naale
__________________
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www.invest-tracing.com
Предлагаю 120% RC вернуться к жизни давно
Naale на форуме  
Старый Сегодня, 21:27
#2
Топ Мастер
 
Имя: Ярослав
Пол: Мужской
Возраст: 27
Адрес: Россия, Крым-Мяш.
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 03.06.2012
Сообщений: 13,717
Благодарностей: 5,985
УГ: 35
КП: 0.116
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: EtherProfits - etherprofits.com
это почас без вывода депа. ну как я понял
ну кстати процент 4,8 за сутки, техника - всё стандартно для фаста
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Ярослав Яценко на форуме  
Старый Сегодня, 21:35
#3
Профессионал
 
Пол: Мужской
Адрес: Rio de Janeiro
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 06.01.2016
Сообщений: 1,267
Благодарностей: 681
УГ: 0
КП: 0.096
Re: EtherProfits - etherprofits.com
удалено мной
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NewHyip.com- авторский блог про хайпы!
serg125 на форуме  
Старый Сегодня, 21:41
#4
WOH
worldofhyips.com
Премиум
 
Аватар WOH
 
Имя: worldofhyips
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.04.2017
Сообщений: 650
Благодарностей: 145
УГ: 634
КП: 0.000
Re: EtherProfits - etherprofits.com
Судя по статистике все форумные мониторы уже вложились. Почему же их нет в теме?
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Специальная тема для хейтеров.
Как развидеть мои посты.
WOH вне форума  
Старый Сегодня, 21:44
#5
Специалист
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 16.05.2016
Сообщений: 1,300
Благодарностей: 159
УГ: 19
КП: 0.166
Re: EtherProfits - etherprofits.com
Чего-то он много монов со старта набрал.... Для пожизненных планов .... Посмотрим, зачем...
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ratiborff вне форума  
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