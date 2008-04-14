EtherProfits - etherprofits.com

Etherprofits.com - это частная, юридически зарегистрированная онлайн-инвестиционная компания с целью получения максимальной прибыли от фондового и валютного рынков. У нас есть команда опытных трейдеров, финансовых аналитиков и риск-менеджеров, которые работают в этой области более 5 лет. Обычно наша прибыль поступает из 4 разных рынков. Большая часть прибыли, полученной с помощью торговых биткойнов и добычи биткойнов в нашем большом дата-центре в Панаме и Японии. Наша цель - предоставить всем пользователям, независимо от возраста, местонахождения, инвестиционных технологий или опыта, возможность участвовать в фондовом и валютном рынке.
Инвестиционные планы:
Цитата:
0.2% ЧАСОВАЯ ПЕРЕДАЧА
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 10,00 - 250,00 долл. США 0,20
0,3% ВРЕМЯ НАВСЕГДА
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 251,00 - 1000,00 долларов США 0,30
0,4% ВРЕМЕННО НАВСЕГДА
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 1001,00 долл. США - 3500,00 долл. США 0,40
0.5% ВРЕМЯ НАВСЕГДА
Плановая сумма ($) Часовая прибыль (%)
План 1 3501,00 долл. США - 7000,00 долл. США 0,50