Agritech стартап Karnott привлек €1,1 млн для своего нового инструмента

Французский agritech стартап Karnott привлек в своем первом раунде финансирования €1,1 млн для своего нового инструмента, который собирает данные непосредственно с сельскохозяйственных машин и хранит их в централизованной платформе. Главным инвестором выступил Leap Ventures, также финансирование предоставили несколько бизнес-ангелов.
Компания планирует использовать средства для привлечения десятка новых сотрудников.
«Это финансирование позволит нам ускорить коммерческое развитие Karnott во Франции, начать расширять свою деятельность на международном уровне и увеличить нашу команду», - сказали Александр Кувелье и Антуан Декидт, основатели Karnott, как сообщает Maddyness. «У нас есть контакты в Англии, Германии, Швейцарии и Австралии. Наша цель - стать лидером в нашей отрасли».
Инструмент компании - это коробка, которую можно установить на все сельскохозяйственные машины, старые и новые, для сбора данных об использовании, затем данные централизуются на веб-платформе. «Целью Карнотта является упрощение жизни фермеров, отслеживание всех операций на платформе одним щелчком», - заявили соучредители. По их словам, это будет экономить время для фермеров, которые используют в среднем от 15 до 20 машин, иногда, делясь с другими фермерами.
Перевод специально для mmgp.ru
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