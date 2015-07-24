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Agritech стартап Karnott привлек €1,1 млн для своего нового инструмента

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Agritech стартап Karnott привлек €1,1 млн для своего нового инструмента


Французский agritech стартап Karnott привлек в своем первом раунде финансирования €1,1 млн для своего нового инструмента, который собирает данные непосредственно с сельскохозяйственных машин и хранит их в централизованной платформе. Главным инвестором выступил Leap Ventures, также финансирование предоставили несколько бизнес-ангелов.



Компания планирует использовать средства для привлечения десятка новых сотрудников.



«Это финансирование позволит нам ускорить коммерческое развитие Karnott во Франции, начать расширять свою деятельность на международном уровне и увеличить нашу команду», - сказали Александр Кувелье и Антуан Декидт, основатели Karnott, как сообщает Maddyness. «У нас есть контакты в Англии, Германии, Швейцарии и Австралии. Наша цель - стать лидером в нашей отрасли».


Инструмент компании - это коробка, которую можно установить на все сельскохозяйственные машины, старые и новые, для сбора данных об использовании, затем данные централизуются на веб-платформе. «Целью Карнотта является упрощение жизни фермеров, отслеживание всех операций на платформе одним щелчком», - заявили соучредители. По их словам, это будет экономить время для фермеров, которые используют в среднем от 15 до 20 машин, иногда, делясь с другими фермерами.


Перевод специально для mmgp.ru

https://text.ru/antiplagiat/591db5974c7c0
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