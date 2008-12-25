Денежный принтер

Я не владелец и не админ данного проекта.
Printmoney
- это очередной игровой проект экономического плана. Просто станьте владельцем станков, которые печатают игровые деньги, а на вашем балансе они превращаются в настоящие и Вы их сможете свободно вывести на свой счет Payeer.
Пройдите несложную регистрацию для запуска своих станков, каждый участник при регистрации получает бонусом 1 станок который печатает рубли и 1 станок который печатает доллары. Если вы хотите увеличить количество напечатанных денег в сутки, то просто докупите станки для получения желаемой суточной прибыли по весьма низким ценам 1 рубль или 0.1 доллара за станок и начните получать желаемую стабильную прибыль и пассивный доход.
Мой вклад в проект:
Если заводите рубли, то будет возможна покупка рублевых станков. Если вводите доллары, то будет покупка долларовых станков.
Благодаря тому, что в проекте присутствует серфинг, можно еще и так заработать немного денег.
Мой вывод через сутки (выплата через 1 час пришла):
Регистрация в проекте
PS. Сразу извиняюсь за такое оформление, первая тема