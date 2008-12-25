Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Денежный принтер

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Обсуждение проектов, позиционирующих себя как финансовые игры на основе экономических стратегий (фермы), которые в подавляющем большинстве являются финансовыми пирамидами (мошенничеством).
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Старый Сегодня, 15:25
#1
Специалист
 
Регистрация: 04.10.2012
Сообщений: 1,367
Благодарностей: 168
УГ: 0
КП: 0.097
Денежный принтер
Я не владелец и не админ данного проекта.

Printmoney- это очередной игровой проект экономического плана. Просто станьте владельцем станков, которые печатают игровые деньги, а на вашем балансе они превращаются в настоящие и Вы их сможете свободно вывести на свой счет Payeer.

Пройдите несложную регистрацию для запуска своих станков, каждый участник при регистрации получает бонусом 1 станок который печатает рубли и 1 станок который печатает доллары. Если вы хотите увеличить количество напечатанных денег в сутки, то просто докупите станки для получения желаемой суточной прибыли по весьма низким ценам 1 рубль или 0.1 доллара за станок и начните получать желаемую стабильную прибыль и пассивный доход.




Мой вклад в проект:



Если заводите рубли, то будет возможна покупка рублевых станков. Если вводите доллары, то будет покупка долларовых станков.

Благодаря тому, что в проекте присутствует серфинг, можно еще и так заработать немного денег.

Мой вывод через сутки (выплата через 1 час пришла):



Регистрация в проекте

PS. Сразу извиняюсь за такое оформление, первая тема
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Игорь Наумов вне форума  
Старый Сегодня, 16:05
#2
Любитель
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Свой бизнес
Регистрация: 15.06.2014
Сообщений: 664
Благодарностей: 56
Записей в блоге: 1
УГ: 16
КП: 0.029
Re: Денежный принтер
Цитата:
Сообщение от Игорь Наумов Посмотреть сообщение
PS. Сразу извиняюсь за такое оформление, первая тема
так сразу бы и ознакомились с правилами оформления http://mmgp.ru/announcement.php?f=59&a=255
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На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег
sonfon на форуме  
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заработок в интернет
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