Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Старый Сегодня, 15:23
#1
Интересующийся
 
Возраст: 26
Регистрация: 05.06.2016
Сообщений: 72
Благодарностей: 17
УГ: 0
КП: 0.053
Учимся торговать в 10 раз быстрее
Всем привет!
Лично я являюсь рьяным приверженцем того, что учиться торговать на реале или демо это неверно, для этого есть специальное ПО, которое позволяет торговать на истории с регулировкой скорости прокрутки графика и прочими плюшками. Недавно я начал пользоваться просто шикарным терминалом под названием TigerTrade, в котором как раз есть очень удобный тестер статегий с полным функционалом объемного анализа, статистикой торгов и прочим прочим, об это я снял небольшое видео, чтобы ввести вас в курс дела!
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