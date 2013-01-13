Учимся торговать в 10 раз быстрее

Всем привет!
Лично я являюсь рьяным приверженцем того, что учиться торговать на реале или демо это неверно, для этого есть специальное ПО, которое позволяет торговать на истории с регулировкой скорости прокрутки графика и прочими плюшками. Недавно я начал пользоваться просто шикарным терминалом под названием TigerTrade, в котором как раз есть очень удобный тестер статегий с полным функционалом объемного анализа, статистикой торгов и прочим прочим, об это я снял небольшое видео, чтобы ввести вас в курс дела!