Важная информация Ответить Первый пост Сегодня, 13:18 Сегодня, 13:18 Сегодня, 12:53 #1 Влад555 Профессионал

Имя: Влад Пол: Мужской Инвестирую в: Стартапы Регистрация: 22.12.2015 Сообщений: 2,739 Благодарностей: 880 УГ: 4 КП: 0.268 О долговой пирамиде, которая похоронит Америку



В его представлении рано или поздно американская долговая пирамида рухнет. Федеральный бюджет не сможет платить по долгам, США объявят дефолт, и на крупнейшую экономику мира набросятся кредиторы со всех концов света. По данным американского Казначейства, минимум полсотни стран владеют её государственными облигациями. Причём одна из самых крупных долей принадлежит главному геополитическому сопернику Штатов – динамичному Китаю.



Китайцы известны своим умением сидеть на попе ровно на берегу Янцзы в ожидании, когда её желтоватые воды всколыхнёт труп очередного врага. Повторится ли подобный сюжет с Америкой?



Мировая история знает не одну сотню дефолтов по суверенным долгам. В роли злостных неплательщиков порой оказывались и самые благонадёжные страны. Так что формально никто не застрахован. Тем более, что на бытовом уровне все понимают: никакой долг не может расти до бесконечности, и рано ли, поздно ли, но кредиторы потребуют своё с процентами. Тогда всё рухнет.



Правда, в отличие от частного долга, государственный замечателен тем, что его полностью погашать не нужно и даже вредно.

Теоретически госдолг может расти до любого уровня, пока его эмитент способен в каждый отдельный период времени отдать конкретную сумму денег конкретному кредитору согласно ранее достигнутых договорённостей, пусть даже и за счёт привлечения новых займов. И даже если у новых инвесторов некоторые сомнения в платежеспособности должника возникнут, это в худшем случае приведёт к росту процентных ставок, но не к дефолту/банкротству. По крайней мере, до тех пор, пока на вторичном рынке долговых обязательств сохраняется высокий уровень ликвидности, означающий, что у любого кредитора не будет проблем с перепродажей принадлежащих ему долговых облигаций. Здесь высокий размер американского долга играет лишь в плюс.



Ещё один момент, который нельзя не учитывать, это состав держателей госдолга США. Как минимум четверть его принадлежит американским же правительственным учреждениям. Что, по сути, означает перекладывание виртуальных обязательств из одного кармана государства в другой.



Госдолг на руках у частных кредиторов составляет примерно 14,5 трлн долл. Около 2,5 трлн долл. из этой суммы находятся на балансе ФРС США и едва ли будут предъявлены к погашению. Ещё около 1 трлн долл. приходится на бумаги, выкупленные правительственными учреждениями штатов и муниципалитетов – как правило, это местные пенсионные фонды. То есть, лишь около половины госдолга Америки могут быть реально предъявлены к погашению в случае чего.



Но и это ещё не всё.



Из оставшихся 11 трлн долл. примерно 6,2 трлн принадлежат нерезидентам, тогда как 4,8 трлн – локальным финансовым институтам и населению. В принципе, претензии и тех, и других могут быть удовлетворены за счёт денежной эмиссии. Да, это заметно девальвировало бы доллар к другим мировым валютам, но подобная практика обесценивания долговых обязательств – нормальная альтернатива дефолту. Лишь лоббизм семибанкирщины, думавшей только о своих корыстных интересах, не позволил российским властям пойти в канун августа 1998 года по этому пути. А в результате Россия получила и дефолт, и девальвацию, и экономический шок. Впрочем, это лирическое отступление...



Вернёмся к долгу #США и его обладателям-нерезидентам. Небольшой финансовый трюк заключается в том, что для расчётов с ними Америке нет особой необходимости устраивать каких-то фокусов с печатным станком. Потому что американским держателям, включая правительственных, принадлежит иностранных долговых обязательств на общую сумму 9,5 трлн долл. – в полтора раза больше, чем штатовских облигаций на руках у иностранцев. С чисто финансовой точки зрения, проще устроить своего рода долговой взаимозачёт, чем идти на непопулярные меры.



Для желающих углубиться в детали – вот подробная карта, кто кому и сколько. Зелёным цветом обозначены суверенные долги других стран, принадлежащие Соединённым Штатам, оранжевым – кусочки госдолга США по странам-владельцам.







В общем, как бы самим не окочуриться, сидючи у жёлтой реки в ожидании плывущего трупа обанкротившейся Америки.



Так что можно сказать о тех, кто всё равно ждут?



Источник Госдолг США приближается к астрономической сумме в 20 трлн долл. Это обстоятельство резко популяризует убойный аргумент в любом споре, где упоминается экономическое или военное превосходство Америки. «А вы их долг видели? Чего же тогда спорите!», – парирует мало-мальски опытный жежешный полемист, намекая на неизбежное банкротство заокеанской сверхдержавы.В его представлении рано или поздно американская долговая пирамида рухнет. Федеральный бюджет не сможет платить по долгам, США объявят дефолт, и на крупнейшую экономику мира набросятся кредиторы со всех концов света. По данным американского Казначейства, минимум полсотни стран владеют её государственными облигациями. Причём одна из самых крупных долей принадлежит главному геополитическому сопернику Штатов – динамичному Китаю.Китайцы известны своим умением сидеть на попе ровно на берегу Янцзы в ожидании, когда её желтоватые воды всколыхнёт труп очередного врага. Повторится ли подобный сюжет с Америкой?Мировая история знает не одну сотню дефолтов по суверенным долгам. В роли злостных неплательщиков порой оказывались и самые благонадёжные страны. Так что формально никто не застрахован. Тем более, что на бытовом уровне все понимают: никакой долг не может расти до бесконечности, и рано ли, поздно ли, но кредиторы потребуют своё с процентами. Тогда всё рухнет.Правда, в отличие от частного долга, государственный замечателен тем, что его полностью погашать не нужно и даже вредно.Теоретически госдолг может расти до любого уровня, пока его эмитент способен в каждый отдельный период времени отдать конкретную сумму денег конкретному кредитору согласно ранее достигнутых договорённостей, пусть даже и за счёт привлечения новых займов. И даже если у новых инвесторов некоторые сомнения в платежеспособности должника возникнут, это в худшем случае приведёт к росту процентных ставок, но не к дефолту/банкротству. По крайней мере, до тех пор, пока на вторичном рынке долговых обязательств сохраняется высокий уровень ликвидности, означающий, что у любого кредитора не будет проблем с перепродажей принадлежащих ему долговых облигаций. Здесь высокий размер американского долга играет лишь в плюс.Ещё один момент, который нельзя не учитывать, это состав держателей госдолга США. Как минимум четверть его принадлежит американским же правительственным учреждениям. Что, по сути, означает перекладывание виртуальных обязательств из одного кармана государства в другой.Госдолг на руках у частных кредиторов составляет примерно 14,5 трлн долл. Около 2,5 трлн долл. из этой суммы находятся на балансе ФРС США и едва ли будут предъявлены к погашению. Ещё около 1 трлн долл. приходится на бумаги, выкупленные правительственными учреждениями штатов и муниципалитетов – как правило, это местные пенсионные фонды. То есть, лишь около половины госдолга Америки могут быть реально предъявлены к погашению в случае чего.Но и это ещё не всё.Из оставшихся 11 трлн долл. примерно 6,2 трлн принадлежат нерезидентам, тогда как 4,8 трлн – локальным финансовым институтам и населению. В принципе, претензии и тех, и других могут быть удовлетворены за счёт денежной эмиссии. Да, это заметно девальвировало бы доллар к другим мировым валютам, но подобная практика обесценивания долговых обязательств – нормальная альтернатива дефолту. Лишь лоббизм семибанкирщины, думавшей только о своих корыстных интересах, не позволил российским властям пойти в канун августа 1998 года по этому пути. А в результате Россия получила и дефолт, и девальвацию, и экономический шок. Впрочем, это лирическое отступление...Вернёмся к долгу #США и его обладателям-нерезидентам. Небольшой финансовый трюк заключается в том, что для расчётов с ними Америке нет особой необходимости устраивать каких-то фокусов с печатным станком. Потому что американским держателям, включая правительственных, принадлежит иностранных долговых обязательств на общую сумму 9,5 трлн долл. – в полтора раза больше, чем штатовских облигаций на руках у иностранцев. С чисто финансовой точки зрения, проще устроить своего рода долговой взаимозачёт, чем идти на непопулярные меры.Для желающих углубиться в детали – вот подробная карта, кто кому и сколько. Зелёным цветом обозначены суверенные долги других стран, принадлежащие Соединённым Штатам, оранжевым – кусочки госдолга США по странам-владельцам.В общем, как бы самим не окочуриться, сидючи у жёлтой реки в ожидании плывущего трупа обанкротившейся Америки.Так что можно сказать о тех, кто всё равно ждут?

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Не верьте всему, что вам говорят. __________________Не верьте всему, что вам говорят. Ответить Войдите , чтобы оставить комментарий. Сегодня, 13:18 Сегодня, 13:18 Опции темы Версия для печати Отправить по электронной почте

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