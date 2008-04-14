Daic - daic.io

Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 16% до 60% в месяц по минимальному плану.
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Старый Сегодня, 12:27
#1
Премиум
 
Аватар Naale
 
Пол: Мужской
Регистрация: 14.04.2008
Сообщений: 42,505
Благодарностей: 2,914
Записей в блоге: 1
УГ: 11
КП: 0.003
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Новый проект: DELUXE APARTMENT INVEST COMPANY

Планы nvestment 4,4% в день в течение 44 дней; 114% после 10 дней

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Перевод с Google:

Цитата:
DELUXE APARTMENT INVEST COMPANY - выгодные инвестиции в покупку элитных квартир в строящихся жилых комплексах.

Недвижимость в настоящее время является самой популярной областью для инвестиций, в частности, объектов, расположенных на территории развитых стран, относящихся к категории роскоши. Это связано с систематическим увеличением стоимости, которая ежегодно достигает 15 процентов. Это становится гарантией прибыльности практически без риска. Тенденция распространяется на все типы объектов, как в формате городских квартир, так и в виде небольших пригородных имений.

Приобретение недвижимости на территории развитой страны гарантирует не только успешные инвестиции, но и подтверждает статус покупателя в тандеме с его престижем. Это актуально для бизнесменов и владельцев крупных компаний. Стоит задуматься о том, что рынок недвижимости не так прост, как может показаться на первый взгляд. Вы должны уметь ориентироваться в предложениях и отлично знать английский язык. Если не хватает времени и возможностей, рекомендуется получить поддержку отраслевых экспертов.
Инвестиционные планы:

Цитата:
Мы предлагаем два прибыльных инвестиционных плана

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4,4% в течение 44 дней (мин. 20 долл. США, включая основную сумму)

Богатые

114% через 10 дней (мин. $ 20, основной возврат)
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Мой вклад:

Цитата:
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Paid to account: U14760252 (daic.io)
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Memo: Invoice 2091, naale ref. # 2091
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Naale на форуме  
Старый Сегодня, 13:08
#2
HDS
Мастер
 
Имя: Дмитрий
Пол: Мужской
Возраст: 34
Адрес: Украина
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 01.05.2013
Сообщений: 4,983
Благодарностей: 4,606
УГ: 3
КП: 0.005
Re: Daic - daic.io
бот тут рабочий или для вида?
__________________
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Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 13:18
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