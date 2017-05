Naale



Daic - daic.io Я не админ!







Принимает:BTC,Payeer,AdvCash,PerfectMoney



Новый проект: DELUXE APARTMENT INVEST COMPANY



Планы nvestment 4,4% в день в течение 44 дней; 114% после 10 дней



Минимальный вклад $10



Рефские до 6%



Вывод типа Pуководство



SSL зашита от Comodo CA Limited



Лицензионный скрипт H-Script



DDoS зашита от DDos-Guard



Перевод с Google:



Цитата: DELUXE APARTMENT INVEST COMPANY - выгодные инвестиции в покупку элитных квартир в строящихся жилых комплексах.



Недвижимость в настоящее время является самой популярной областью для инвестиций, в частности, объектов, расположенных на территории развитых стран, относящихся к категории роскоши. Это связано с систематическим увеличением стоимости, которая ежегодно достигает 15 процентов. Это становится гарантией прибыльности практически без риска. Тенденция распространяется на все типы объектов, как в формате городских квартир, так и в виде небольших пригородных имений.



Приобретение недвижимости на территории развитой страны гарантирует не только успешные инвестиции, но и подтверждает статус покупателя в тандеме с его престижем. Это актуально для бизнесменов и владельцев крупных компаний. Стоит задуматься о том, что рынок недвижимости не так прост, как может показаться на первый взгляд. Вы должны уметь ориентироваться в предложениях и отлично знать английский язык. Если не хватает времени и возможностей, рекомендуется получить поддержку отраслевых экспертов. Инвестиционные планы:



Цитата: Мы предлагаем два прибыльных инвестиционных плана



люкс



4,4% в течение 44 дней (мин. 20 долл. США, включая основную сумму)



Богатые



114% через 10 дней (мин. $ 20, основной возврат) Посмотреть и Зарегистрироваться



Мой вклад:



Цитата: Perfect Money® payment complete

Batch # 176427985

Paid from accont: U1991047 (TERRY MARLING LAWSON)

Paid to account: U14760252 (daic.io)

Amount: 240.00 USD

