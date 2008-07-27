Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
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Go Project Ltd - goproject.biz

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Обсуждение проектов, которые в большинстве случаев являются финансовыми пирамидами (мошенничеством) и обещают доходность от 61% в месяц по минимальному плану.
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Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
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Старый Сегодня, 04:23
#1
Мастер
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: HYIP
Регистрация: 04.01.2013
Сообщений: 7,772
Благодарностей: 724
УГ: 8
КП: 0.003
Go Project Ltd - goproject.biz
Я не Админ или владелец этого проекта

Дата старта
8 : 5 : 2017



язык
EN :

Принимает
PerfectMoney Verified, 3.1 Trust Score point(s) : Payeer : ฿Bitcoin : AdvCash :

Цитата:
описание

Наша компания разработала и предлагает всем, кто заинтересован в зарабатывании денег, инструмент, который может генерировать высокие доходы с онлайн-инвестициями простым и безопасным способом. Каждый клиент нашей компании может использовать практически любую сумму, чтобы получать регулярный пассивный доход, и это очень легко сделать! Просто пройдите короткий процесс регистрации, сделайте денежный перевод, и ваши деньги начнут работать сразу. В любом случае сотрудники GoProject Limited всегда в вашем распоряжении для всего, в чем вы нуждаетесь, поэтому, пожалуйста, свяжитесь с нами в любое время.
Просмотреть и зарегистрироваться

Цитата:
Планы

19% ежедневно за 25 дней
Плановая сумма ($) Дневная прибыль (%)
План 1 20,00 долл. США - 599,00 долл. США 6,00
План 2 $ 600.00 - $ 899.00 7.00
План 3 $ 900,00 - $ 3899,00 9,00
План 4 3900,00 долл. США - 15899,00 долл. США 12,00
План 5 $ 15900,00 и более 19,00
Рассчитайте свою прибыль >>


*180% после 3 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 20,00 долл. США - 599,00 долл. США 112,00
План 2 $ 600,00 - $ 899,00 121,00
План 3 $ 900,00 - $ 3899,00 145,00
План 4 3900,00 долл. США - 15899,00 долл. США 162,00
План 5 $ 15900.00 и более 180.00
Рассчитайте свою прибыль >>


*260% через 5 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 20,00 долл. США - 599,00 долл. США 119,00
План 2 $ 600,00 - $ 899,00 128,00
План 3 $ 900,00 - $ 3899,00 170,00
План 4 3900,00 долл. США - 15899,00 долл. США 200,00
План 5 $ 15900.00 и более 260.00
Рассчитайте свою прибыль >>


*500% после 7 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 20,00 долл. США - 599,00 долл. США 130,00
План 2 $ 600,00 - $ 899,00 145,00
План 3 $ 900,00 - $ 3899,00 230,00
План 4 3900,00 долл. США - 15899,00 долл. США 340,00
План 5 $ 15900.00 и более 500.00
Рассчитайте свою прибыль >>


*760% через 16 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 20,00 долл. США - 599,00 долл. США 210,00
План 2 $ 600.00 - $ 899.00 260.00
План 3 $ 900,00 - $ 3899,00 380,00
План 4 3900,00 долл. США - 15899,00 долл. США 520,00
План 5 $ 15900,00 и более 760,00
Рассчитайте свою прибыль >>


*1300% после 34 дней
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 20,00 - 599,00 долл. США 400,00
План 2 $ 600.00 - $ 899.00 650.00
План 3 $ 900,00 - $ 3899,00 770,00
План 4 3900,00 долларов США - 15899,00 долларов США 930,00
План 5 $ 15900,00 и более 1300,00
Рассчитайте свою прибыль >>


*2600% после 23-дневного плана Автосоединение
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 250,00 и более 2600,00
Рассчитайте свою прибыль >>


*4200% после 36 дней планируют автосоединение
Прибыль от плана (%) (%)
План 1 400,00 и более 4200,00
Рассчитайте свою прибыль >>
Реферальная программа
6%

Минимальный вклад
$20



Цитата:
подробности

SSL Encryption
DDos Protection
Licensed Script
Registrar NAMESILO
Updated 2017-05-03
Expire 2018-04-24
NS NS1.DDOS-GUARD.NET NS2.DDOS-GUARD.NET
NS3.DDOS-GUARD.NET NS4.DDOS-GUARD.NET
NS5.DDOS-GUARD.NET NS6.DDOS-GUARD.NET
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Мой вклад
The amount of 50 USD has been withdrawn from your account. Accounts: U2753675->U13750507. Memo: Shopping Cart Payment. Deposit to goproject.biz User Honest.. Date: 01:30 18.05.17. Batch: 176404573.

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Старый Сегодня, 05:02
#2
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Аватар Smirnov Nikolay
 
Имя: Anonymous
Пол: Мужской
Адрес: Лос-Анджелес, США
Инвестирую в: Фондовый рынок
Регистрация: 07.02.2013
Сообщений: 40,977
Благодарностей: 39,932
Записей в блоге: 11
УГ: 65
КП: 0.087
подарки
награды Волшебный горшочек 
Re: Go Project Ltd - goproject.biz
Не первой свежести проектец.

Цитата:
Started Days: May 8, 2017 Running Days: 10
Да и он как бы больше средняк. 6%x25=150%
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