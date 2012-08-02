Акции Apple упали более чем на 3% за один день

После закрытия торгов в среду акции Apple зафиксировались на отметке $ 150,25. В целом за день они подешевели на 3,3%, что много для любой компании, но Apple — самая ценная компания в мире по размеру рынка, и падение на целых 3% уничтожает миллиарды инвестиций держателей акций.
В среду акции Apple закрылись на уровне $ 150,25 против $ 155,47 на закрытии торгов во вторник.
В этом году цена технологического гиганта выросла на 34% на фоне ожиданий, что следующий iPhone стимулирует «суперцикл» продаж, а также под влиянием надежды на федеральную налоговую реформу, которая позволит вернуть компании часть своих $ 240 млрд наличных
, находящихся за пределами США из-за более низких ставок налогообложения.
Финансовый директор Apple Лука Маэстри предположил, что если компания сможет репатриировать свой зарубежный капитал по более низкой налоговой ставке, она вернет часть этих денег акционерам. Но недавние события в Вашингтоне, в частности утверждения о том, что президент Трамп предпринимал попытки положить конец расследованию ФБР о связях бывшего советника национальной безопасности Майкла Флинна с русскими представителями, уменьшили вероятность принятия налоговой реформы.
Из-за вышеупомянутой новости, индекс NASDAQ-100 снизился на 2,3% в этот день, а 100 из 107 акций компаний из индекса упали в цене
. Кроме того, на фоне политической неопределенности трейдеры начали инвестировать в золото, и его цена выросла на 1,79%.
Перевод специально для mmgp.ru