Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
Форум о заработке и инвестициях. Главная страница | MMGP
ХАЛЯВА - реклама на MMGP теперь и за поинты!
Узнать больше
Присоединяйтесь к нашему инвестиционному форуму, на котором уже 411,016 пользователей. Чтобы получить доступ ко многим закрытым разделам и начать общение -  .
Иконка

Акции Apple упали более чем на 3% за один день

Вход через:  
Все разделы прочитаны
При поддержке
Мониторинг обменников - найти лучший курс обмена
Важная информация
Кто станет "Бизнес-леди MMGP-2017" ($2295)? - Не пропусти онлайн-награждение участниц!
Уважаемый гость, определены победители очередного этапа конкурса "Путь к успеху" ($500)
Изменения в акции "Оплата за сообщения".
Как на одной публикации заработать $100
Открылся магазин MMGP
Запущена 2-уровневая партнерка MMGP!
Ответить
 
Первый пост Опции темы
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Старый Сегодня, 00:42
#1
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 963
Благодарностей: 514
УГ: 6
КП: 0.282
подарки
Акции Apple упали более чем на 3% за один день
После закрытия торгов в среду акции Apple зафиксировались на отметке $ 150,25. В целом за день они подешевели на 3,3%, что много для любой компании, но Apple — самая ценная компания в мире по размеру рынка, и падение на целых 3% уничтожает миллиарды инвестиций держателей акций.



В среду акции Apple закрылись на уровне $ 150,25 против $ 155,47 на закрытии торгов во вторник. В этом году цена технологического гиганта выросла на 34% на фоне ожиданий, что следующий iPhone стимулирует «суперцикл» продаж, а также под влиянием надежды на федеральную налоговую реформу, которая позволит вернуть компании часть своих $ 240 млрд наличных, находящихся за пределами США из-за более низких ставок налогообложения.



Финансовый директор Apple Лука Маэстри предположил, что если компания сможет репатриировать свой зарубежный капитал по более низкой налоговой ставке, она вернет часть этих денег акционерам. Но недавние события в Вашингтоне, в частности утверждения о том, что президент Трамп предпринимал попытки положить конец расследованию ФБР о связях бывшего советника национальной безопасности Майкла Флинна с русскими представителями, уменьшили вероятность принятия налоговой реформы.

Из-за вышеупомянутой новости, индекс NASDAQ-100 снизился на 2,3% в этот день, а 100 из 107 акций компаний из индекса упали в цене. Кроме того, на фоне политической неопределенности трейдеры начали инвестировать в золото, и его цена выросла на 1,79%.

Перевод специально для mmgp.ru

__________________
На правах рекламы: MMGP-обмен валют - надежный сервис для обмена электронных денег

Все лучшее в одном месте! Жми! | WORLD OF HYIPS - лучшие хайпы здесь!
Hyip-Cruiser.com - Лучшие рефбэки,автобонусы,еще бонусы, страховки, компенсации.
Последний раз редактировалось Lonsdayl; Сегодня в 00:45.
Lonsdayl на форуме  
Ответить
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Сообщения прочитаны и/или просмотрены Сегодня, 01:11
ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ
Опции темы

Быстрый переход
Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Акции GrubHub за один день выросли на 22% Lonsdayl Новости в мире финансов и инвестиций 2 28.04.2017 10:49
Apple потеряла 22,6 миллиарда долларов за один день торгов на Nasdaq vhyip Новости в мире финансов и инвестиций 5 02.12.2014 18:07
Акции Apple упали в цене с 645 до 92 долларов VictorSamus Новости в мире финансов и инвестиций 22 13.06.2014 13:45

ADSMMGP | РЕКЛАМНАЯ СЕТЬ ФИНАНСОВОЙ ТЕМАТИКИ

Случайные темы
Аватар Andrey1231
ПАММ-счет Camel:529918 (ForexTrend)
От Andrey1231 в разделе «Архив: Инвестирование в ПАММ-счета»
Аватара нет
Можно ли получить деньги через сбербанк?
От goorelov13 в разделе «WebMoney»
Аватар vitamir
Куплю скрипт монитора
От vitamir в разделе «Архив»
Аватар Drum13
Фунт рухнул на 200 пунктов на фоне снижения процентной ставки
От Drum13 в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
Аватар CHupa
Помогите определить название стратегии
От CHupa в разделе «Стратегии и прогнозы»
Аватар Svetlya4ok
В Израиле создали искусственное золото
От Svetlya4ok в разделе «Новости в мире финансов и инвестиций»
.     
Пользователей
411,016
Тем
470,006
Сообщений
11,619,389

 Наши конкурсы
  Оплата за сообщения
  Партнерка MMGP
  Бизнес-леди MMGP
  Мы ищем стартапы
  "Горячие новости"
  Путь к успеху
  Конкурс ПАММов
  Forex конкурсы
  Спорт конкурсы
  Покер турниры
  Крипто конкурсы
  Конкурс "Турбо КП"
  В соц. сетях
  Демотивируй меня
  Водная битва MMGP
  Оплата за статьи
  Оплата за новости
  Заработал? Потрать!
  Сделай MMGP лучше!
  HYIP конкурс

 Читайте нас
  Twitter
  Facebook
  ВКонтакте
  Google +
  Youtube