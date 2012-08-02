MiniBrew привлек €2.45 миллиона, чтобы порадовать любителей крафтового пива

Расположенный в Утрехте (Нидерланды) стартап MiniBrew привлек дополнительные 2,45 миллиона евро в посевном раунде финансирования. Инвесторами выступили Hoving & Partners SA, VOC Capital Partner и другие компании. Ранее стартап уже привлек 1,4 миллиона евро от инвесторов и отдельно 310 000 евро в результате кампании на Indiegogo.
MiniBrew планирует использовать полученные средства на ускоренное расширение деятельности на территории США, стран Южной Америки и Азии, а также для дальнейших разработок своего продукта. В настоящее время компания имеет 431 клиента в 33 странах, среди которых известные международные и национальные пивоварни, такие как Dois Corvos (Португалия), Victory Art Brew (Россия), de Prael, de Leckere и Jopen (Нидерланды). "Вторая по численности группа людей, которые пользуются услугами Minibrew находится в США, поэтому мы сначала сосредоточимся на расширении в США. Но мы также видим перспективные направления в Японии, Австралии и Бразилии. Мы постепенно будем расширяться и на этих рынках" - сказал Барт ван де Кой, соучредитель Minibrew.
MiniBrew была основана в сентябре 2015 года Оливье Ван Оордом и Бартом ван де Коем, которые следуя лозунгу "свари пиво сам" создали современную бытовую пивоваренную машину. По словам ван де Коя: "Проблема с пивной отраслью заключается в том, что крупные пивные бренды решают, что пить людям. Это то, что мы хотели изменить. Создав платформу Minibrew, мы позволили людям делиться и открывать для себя рецепты пива со всего мира, а потом варить его для себя".
MiniBrew разрушает цепочку добавленной стоимости, убрав дистрибьютора или магазин, и доставляя свежее крафтовое пиво в дома по всему миру. Любители пива могут выбирать ингредиенты по своему вкусу с помощью приложения Minibrew, заказывать их, варить собственное пиво, следить и получать уведомления о процессе ферментации и, наконец, пить приготовленное пиво. Например, если вы хотите выпить пиво из Токио, вы можете запросить рецепт у пивовара.
Интересно, что Minibrew пользуется популярностью не только у любителей пива, но и у профессиональных пивоваров, которые используют машину для создания новых рецептов хмельного напитка.
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Перевод специально для MMGP.ru