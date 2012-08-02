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MiniBrew привлек €2.45 миллиона, чтобы порадовать любителей крафтового пива

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Старый Вчера, 23:58
#1
Премиум
 
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MiniBrew привлек €2.45 миллиона, чтобы порадовать любителей крафтового пива

Расположенный в Утрехте (Нидерланды) стартап MiniBrew привлек дополнительные 2,45 миллиона евро в посевном раунде финансирования. Инвесторами выступили Hoving & Partners SA, VOC Capital Partner и другие компании. Ранее стартап уже привлек 1,4 миллиона евро от инвесторов и отдельно 310 000 евро в результате кампании на Indiegogo.

MiniBrew планирует использовать полученные средства на ускоренное расширение деятельности на территории США, стран Южной Америки и Азии, а также для дальнейших разработок своего продукта. В настоящее время компания имеет 431 клиента в 33 странах, среди которых известные международные и национальные пивоварни, такие как Dois Corvos (Португалия), Victory Art Brew (Россия), de Prael, de Leckere и Jopen (Нидерланды). "Вторая по численности группа людей, которые пользуются услугами Minibrew находится в США, поэтому мы сначала сосредоточимся на расширении в США. Но мы также видим перспективные направления в Японии, Австралии и Бразилии. Мы постепенно будем расширяться и на этих рынках" - сказал Барт ван де Кой, соучредитель Minibrew.


MiniBrew была основана в сентябре 2015 года Оливье Ван Оордом и Бартом ван де Коем, которые следуя лозунгу "свари пиво сам" создали современную бытовую пивоваренную машину. По словам ван де Коя: "Проблема с пивной отраслью заключается в том, что крупные пивные бренды решают, что пить людям. Это то, что мы хотели изменить. Создав платформу Minibrew, мы позволили людям делиться и открывать для себя рецепты пива со всего мира, а потом варить его для себя".


MiniBrew разрушает цепочку добавленной стоимости, убрав дистрибьютора или магазин, и доставляя свежее крафтовое пиво в дома по всему миру. Любители пива могут выбирать ингредиенты по своему вкусу с помощью приложения Minibrew, заказывать их, варить собственное пиво, следить и получать уведомления о процессе ферментации и, наконец, пить приготовленное пиво. Например, если вы хотите выпить пиво из Токио, вы можете запросить рецепт у пивовара.


Интересно, что Minibrew пользуется популярностью не только у любителей пива, но и у профессиональных пивоваров, которые используют машину для создания новых рецептов хмельного напитка.

Уникальность

Перевод специально для MMGP.ru
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Старый Сегодня, 00:02
#2
Премиум
 
Аватар Lonsdayl
 
Имя: Александр
Пол: Мужской
Адрес: Киев
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 02.08.2012
Сообщений: 963
Благодарностей: 514
УГ: 6
КП: 0.282
подарки
Re: MiniBrew привлек €2.45 миллиона, чтобы порадовать любителей крафтового пива
Ох, пивные любители будут довольны. Да ладно, неужели людям не нравится товар, который уже есть на рынке? Сейчас же выбора полным полно..

Хотя в то же время куча стартапов, работающих над индивидуальным и персонализированным продуктом, значит есть спрос на услуги
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Старый Сегодня, 00:53
#3
Премиум
 
Аватар inik1080
 
Пол: Мужской
Инвестирую в: Ставки на спорт
Регистрация: 17.11.2014
Сообщений: 5,654
Благодарностей: 921
УГ: 5
КП: 0.117
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Автор темы Re: MiniBrew привлек €2.45 миллиона, чтобы порадовать любителей крафтового пива
Цитата:
Сообщение от Lonsdayl Посмотреть сообщение
Сейчас же выбора полным полно..
все равно пиво, сваренное самим не сравнится с заводским. плюс еще и своеобразный интерес, как все получится. правда сама машина не из дешевых, порядка 1000 евро стоит.
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Сказали спасибо:
Lonsdayl (Сегодня)
Старый Сегодня, 00:58
#4
Специалист
 
Имя: Роман
Пол: Мужской
Инвестирую в: Другое
Регистрация: 22.05.2016
Сообщений: 1,079
Благодарностей: 179
УГ: 0
КП: 0.144
Re: MiniBrew привлек €2.45 миллиона, чтобы порадовать любителей крафтового пива
Цитата:
но и у профессиональных пивоваров, которые используют машину для создания новых рецептов хмельного напитка.
Ну да толи в этой «скороварке» опробовать что вышло толи целый цех под это подводить все же расходы меньше , если не выйдет ничего .
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